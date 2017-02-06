События
Часы для губернатора, награды для наших друзей
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Верные друзья GK отмечены на региональном уровне. Ян Курганов, один из основателей сайта GK, ныне — руководитель пресс-службы городской компьютерной сети ITNET признан лучшим в регионе социальным фотографом. А участник реалити «Городская красавица» Вадим Садретдинов стал «лицом молодежной политики» Владимирской области.
1 февраля во Владимире торжественно открылся первый областной Дом молодежи. Расположено здание на Дзержинского, 5. В день открытия там прошли совместное заседание поисковиков, Волонтеров Победы и Юнармии, рабочее совещание регионального штаба студенческих отрядов, презентация победителей конвейера проектов и мастер-класс для волонтеров проекта День Ы/Больничная клоунада/Владимирская область, заседание Совета молодых ученых и специалистов и встреча со Светланой Орловой.
На встрече в честь открытия были и студенты КГТА им. Дегтярева, а также представитель компьютерной сети ITNET, друг и один из основателей GK — Ян Курганов.
Ян Курганов принял участие в областном конкурсе социальной рекламы «Решение молодых». На конкурс он представил пять фото.
На первом фото ветеран возлагает цветы на мемориальную плиту на Площади Победы. Трогательное фото напоминает нам о подвиге наших предков, о празднике со слезами на глазах.
На втором фото изображены первоклассники, которые машут флажками российского триколора. Эта фотография отличается особыми эмоциями детей и наполнена духом патриотизма.
Третье фото пропитано любовью к своему городу. Городу воинской славы — Коврову.
На четвертой работе — старт мотокроссменов. Мотокросс — самый зрелищный и один из любимых видов спорта ковровчан. Подобные соревнования традиционно собирают большое количество зрителей. Это не может не мотивировать к занятию спортом и активному образу жизни.
На пятом фото изображен ветеран с цветами в руках. На пожилом офицере по-прежнему великолепно сидит форма, которую украшают ордена. Черно-белый снимок заставляет задуматься и еще раз восхититься советскими военными.
А в номинации «Лучшая социальная фотография» Ян Курганов занял первое место! Поздравляем!
Талант! К сожалению, в списке фотографов GK Ян уже не числится, но мы всегда рады его творческим задумкам и успехам!
1 февраля во Владимире торжественно открылся первый областной Дом молодежи. Расположено здание на Дзержинского, 5. В день открытия там прошли совместное заседание поисковиков, Волонтеров Победы и Юнармии, рабочее совещание регионального штаба студенческих отрядов, презентация победителей конвейера проектов и мастер-класс для волонтеров проекта День Ы/Больничная клоунада/Владимирская область, заседание Совета молодых ученых и специалистов и встреча со Светланой Орловой.
На встрече в честь открытия были и студенты КГТА им. Дегтярева, а также представитель компьютерной сети ITNET, друг и один из основателей GK — Ян Курганов.
Губернатор посмотрела молодежные площадки молодежных организаций и объединений и провела встречу с активом Владимирской области. В ходе открытой дискуссии она рассказала представителям молодого поколения о планах по развитию региона и ответила на интересовавшие их вопросы. В завершение заседания студент ковровской академии Вадим Садретдинов от лица всей молодежи 33 региона подарил Светлане Юрьевне часы с лозунгом «Все сбудется!»: «Когда у молодежи такой губернатор, у нас обязательно все сбудется!», — сообщает сайт профкома КГТА.
Ян Курганов принял участие в областном конкурсе социальной рекламы «Решение молодых». На конкурс он представил пять фото.
На первом фото ветеран возлагает цветы на мемориальную плиту на Площади Победы. Трогательное фото напоминает нам о подвиге наших предков, о празднике со слезами на глазах.
На втором фото изображены первоклассники, которые машут флажками российского триколора. Эта фотография отличается особыми эмоциями детей и наполнена духом патриотизма.
Третье фото пропитано любовью к своему городу. Городу воинской славы — Коврову.
На четвертой работе — старт мотокроссменов. Мотокросс — самый зрелищный и один из любимых видов спорта ковровчан. Подобные соревнования традиционно собирают большое количество зрителей. Это не может не мотивировать к занятию спортом и активному образу жизни.
На пятом фото изображен ветеран с цветами в руках. На пожилом офицере по-прежнему великолепно сидит форма, которую украшают ордена. Черно-белый снимок заставляет задуматься и еще раз восхититься советскими военными.
А в номинации «Лучшая социальная фотография» Ян Курганов занял первое место! Поздравляем!
Талант! К сожалению, в списке фотографов GK Ян уже не числится, но мы всегда рады его творческим задумкам и успехам!
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