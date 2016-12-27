Дед Мороз и Санта друзья? Морозный саммит

Гостей праздника в «Избе Деда Мороза» встречал «волшебный спецназ». Санту ждали более 150 человек. Как же без силовых структур?«Спецназ Дедушки Мороза» сначала провел разминку, затем подготовил детей к приезду иностранного гостя. Гости праздника резвились в веселом танце и повторяли движения за аниматорами.Первым в зале появился Дедушка Мороз, и в сопровождении танцевального дуэта исполнил любимую новогоднюю песню «Потолок ледяной». Подпевали и взрослые, и дети.Санта-Клаус прибыл в «Избу Деда Мороза» в разгар веселья. «Hallo!» — поприветствовал Санта гостей и своего брата Деда Мороза. Приезду иностранного гостя все были рады.Санта в отличие от Деда Мороза одет был довольно легко: русские морозы для него в диковинку. На голове колпак, борода немного короче, чем у дедушки, да и вместо длинной шубы и Санта-Клауса короткая куртка.Объединяет Санту и Дедушку Мороза умение творить чудеса! Санта на глазах у изумленных детей… заставлял исчезать молоко. Свернув кулек из газеты, он наливал молоко прямо на голову мальчику, но молоко не проливалось.— Куда же делось молоко? — спрашивали гости.— Просто в кулечке спрятан стакан! — объяснял шутник Санта. И продолжил повторять фокус.— Но стакан же стоит на столе? — отметили наблюдательные гости.— Может, вы просто не внимательно смотрите? – отвечал вопросом Санта-Клаус.Дедушка Мороз пригласил гостей праздника и Санта Клауса в свою избу.— Какая красота! Надо своим волшебным эльфам сказать, чтобы в моей мастерской тоже такую красоту навели! – восхищался Санта.Санта-Клаус с изумлением разглядывал роскошный интерьер избы. Посидел на кресле-качалке дедушки, заглянул в волшебное зеркало. Изучил коллекцию колокольчиков.— Cколько же всего интересного у русского Деда Мороза! Много где бывал, а такой красоты, как в России не видывал! — продолжал удивляться Санта.Перед Рождеством у Санта Клауса очень много дел, а потому надолго в России он задерживаться не мог. Дедушка Мороз пожелал брату счастливого Нового года и Рождества и проводил в добрую дорогу.Расписание мероприятий в «Избе Деда Мороза»в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год— Новогодний сказ Дедушки Мороза– мультяшный Новый Год.– Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу– ЛегоНиндзяго. Новая программа-Леди Шторм и Мистр Вихрь. Буря в сочельник– Рождественская сказкаСтоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1.5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.