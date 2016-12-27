События
Дед Мороз и Санта друзья? Морозный саммит
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25 декабря в Ковров посетил Санта Клаус. Иностранец отправился прямиком к своему брату в «Избу Деда Мороза». Такой вот саммит иностранного Санты и русского дедушки.
Гостей праздника в «Избе Деда Мороза» встречал «волшебный спецназ». Санту ждали более 150 человек. Как же без силовых структур?
«Спецназ Дедушки Мороза» сначала провел разминку, затем подготовил детей к приезду иностранного гостя. Гости праздника резвились в веселом танце и повторяли движения за аниматорами.
Первым в зале появился Дедушка Мороз, и в сопровождении танцевального дуэта исполнил любимую новогоднюю песню «Потолок ледяной». Подпевали и взрослые, и дети.
Санта-Клаус прибыл в «Избу Деда Мороза» в разгар веселья. «Hallo!» — поприветствовал Санта гостей и своего брата Деда Мороза. Приезду иностранного гостя все были рады.
Санта в отличие от Деда Мороза одет был довольно легко: русские морозы для него в диковинку. На голове колпак, борода немного короче, чем у дедушки, да и вместо длинной шубы и Санта-Клауса короткая куртка.
Объединяет Санту и Дедушку Мороза умение творить чудеса! Санта на глазах у изумленных детей… заставлял исчезать молоко. Свернув кулек из газеты, он наливал молоко прямо на голову мальчику, но молоко не проливалось.
— Куда же делось молоко? — спрашивали гости.
— Просто в кулечке спрятан стакан! — объяснял шутник Санта. И продолжил повторять фокус.
— Но стакан же стоит на столе? — отметили наблюдательные гости.
— Может, вы просто не внимательно смотрите? – отвечал вопросом Санта-Клаус.
Дедушка Мороз пригласил гостей праздника и Санта Клауса в свою избу.
— Какая красота! Надо своим волшебным эльфам сказать, чтобы в моей мастерской тоже такую красоту навели! – восхищался Санта.
Санта-Клаус с изумлением разглядывал роскошный интерьер избы. Посидел на кресле-качалке дедушки, заглянул в волшебное зеркало. Изучил коллекцию колокольчиков.
— Cколько же всего интересного у русского Деда Мороза! Много где бывал, а такой красоты, как в России не видывал! — продолжал удивляться Санта.
Перед Рождеством у Санта Клауса очень много дел, а потому надолго в России он задерживаться не мог. Дедушка Мороз пожелал брату счастливого Нового года и Рождества и проводил в добрую дорогу.
Расписание мероприятий в «Избе Деда Мороза»
29 декабря в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
30 декабря 11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
31 декабря 11.00 — Новогодний сказ Дедушки Мороза
3 января 11.00 – мультяшный Новый Год.
4 января 11.00 – Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу
5 января 11.00 – ЛегоНиндзяго. Новая программа
6 января 11.00 -Леди Шторм и Мистр Вихрь. Буря в сочельник
7 января 11.00 – Рождественская сказка
Стоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1.5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.
Подробности по телефону: 8-910-1-885-885
Фото предоставлены агентством праздников и развлечений «Любовь – Морковь»
Гостей праздника в «Избе Деда Мороза» встречал «волшебный спецназ». Санту ждали более 150 человек. Как же без силовых структур?
«Спецназ Дедушки Мороза» сначала провел разминку, затем подготовил детей к приезду иностранного гостя. Гости праздника резвились в веселом танце и повторяли движения за аниматорами.
Первым в зале появился Дедушка Мороз, и в сопровождении танцевального дуэта исполнил любимую новогоднюю песню «Потолок ледяной». Подпевали и взрослые, и дети.
Санта-Клаус прибыл в «Избу Деда Мороза» в разгар веселья. «Hallo!» — поприветствовал Санта гостей и своего брата Деда Мороза. Приезду иностранного гостя все были рады.
Санта в отличие от Деда Мороза одет был довольно легко: русские морозы для него в диковинку. На голове колпак, борода немного короче, чем у дедушки, да и вместо длинной шубы и Санта-Клауса короткая куртка.
Объединяет Санту и Дедушку Мороза умение творить чудеса! Санта на глазах у изумленных детей… заставлял исчезать молоко. Свернув кулек из газеты, он наливал молоко прямо на голову мальчику, но молоко не проливалось.
— Куда же делось молоко? — спрашивали гости.
— Просто в кулечке спрятан стакан! — объяснял шутник Санта. И продолжил повторять фокус.
— Но стакан же стоит на столе? — отметили наблюдательные гости.
— Может, вы просто не внимательно смотрите? – отвечал вопросом Санта-Клаус.
Дедушка Мороз пригласил гостей праздника и Санта Клауса в свою избу.
— Какая красота! Надо своим волшебным эльфам сказать, чтобы в моей мастерской тоже такую красоту навели! – восхищался Санта.
Санта-Клаус с изумлением разглядывал роскошный интерьер избы. Посидел на кресле-качалке дедушки, заглянул в волшебное зеркало. Изучил коллекцию колокольчиков.
— Cколько же всего интересного у русского Деда Мороза! Много где бывал, а такой красоты, как в России не видывал! — продолжал удивляться Санта.
Перед Рождеством у Санта Клауса очень много дел, а потому надолго в России он задерживаться не мог. Дедушка Мороз пожелал брату счастливого Нового года и Рождества и проводил в добрую дорогу.
Расписание мероприятий в «Избе Деда Мороза»
29 декабря в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
30 декабря 11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
31 декабря 11.00 — Новогодний сказ Дедушки Мороза
3 января 11.00 – мультяшный Новый Год.
4 января 11.00 – Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу
5 января 11.00 – ЛегоНиндзяго. Новая программа
6 января 11.00 -Леди Шторм и Мистр Вихрь. Буря в сочельник
7 января 11.00 – Рождественская сказка
Стоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1.5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.
Подробности по телефону: 8-910-1-885-885
Фото предоставлены агентством праздников и развлечений «Любовь – Морковь»
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