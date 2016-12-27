События

Дед Мороз и Санта друзья? Морозный саммит

Анна Постникова
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25 декабря в Ковров посетил Санта Клаус. Иностранец отправился прямиком к своему брату в «Избу Деда Мороза». Такой вот саммит иностранного Санты и русского дедушки.



Гостей праздника в «Избе Деда Мороза» встречал «волшебный спецназ». Санту ждали более 150 человек. Как же без силовых структур?

«Спецназ Дедушки Мороза» сначала провел разминку, затем подготовил детей к приезду иностранного гостя. Гости праздника резвились в веселом танце и повторяли движения за аниматорами.

Первым в зале появился Дедушка Мороз, и в сопровождении танцевального дуэта исполнил любимую новогоднюю песню «Потолок ледяной». Подпевали и взрослые, и дети.



Санта-Клаус прибыл в «Избу Деда Мороза» в разгар веселья. «Hallo!» — поприветствовал Санта гостей и своего брата Деда Мороза. Приезду иностранного гостя все были рады.



Санта в отличие от Деда Мороза одет был довольно легко: русские морозы для него в диковинку. На голове колпак, борода немного короче, чем у дедушки, да и вместо длинной шубы и Санта-Клауса короткая куртка.



Объединяет Санту и Дедушку Мороза умение творить чудеса! Санта на глазах у изумленных детей… заставлял исчезать молоко. Свернув кулек из газеты, он наливал молоко прямо на голову мальчику, но молоко не проливалось.

— Куда же делось молоко? — спрашивали гости.

— Просто в кулечке спрятан стакан! — объяснял шутник Санта. И продолжил повторять фокус.

— Но стакан же стоит на столе? — отметили наблюдательные гости.

— Может, вы просто не внимательно смотрите? – отвечал вопросом Санта-Клаус.
Дедушка Мороз пригласил гостей праздника и Санта Клауса в свою избу.



— Какая красота! Надо своим волшебным эльфам сказать, чтобы в моей мастерской тоже такую красоту навели! – восхищался Санта.
Санта-Клаус с изумлением разглядывал роскошный интерьер избы. Посидел на кресле-качалке дедушки, заглянул в волшебное зеркало. Изучил коллекцию колокольчиков.



— Cколько же всего интересного у русского Деда Мороза! Много где бывал, а такой красоты, как в России не видывал! — продолжал удивляться Санта.
Перед Рождеством у Санта Клауса очень много дел, а потому надолго в России он задерживаться не мог. Дедушка Мороз пожелал брату счастливого Нового года и Рождества и проводил в добрую дорогу.



Расписание мероприятий в «Избе Деда Мороза»

29 декабря в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год

30 декабря 11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год

31 декабря 11.00 — Новогодний сказ Дедушки Мороза

3 января 11.00 – мультяшный Новый Год.

4 января 11.00 – Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу

5 января 11.00 – ЛегоНиндзяго. Новая программа

6 января 11.00 -Леди Шторм и Мистр Вихрь. Буря в сочельник

7 января 11.00 – Рождественская сказка



Стоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1.5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.
Подробности по телефону: 8-910-1-885-885



Фото предоставлены агентством праздников и развлечений «Любовь – Морковь»

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