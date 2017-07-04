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Дело №1. Видео со стрельбой
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Ковровские полицейские Сергей Федосов, Александр Чурнысов и Денис Двойнин победили в областных соревнованиях.
Ежегодный чемпионат УМВД России по Владимирской области по преодолению полосы препятствий со стрельбой из табельного оружия среди сотрудников органов внутренних дел регион состоялся 30 июня в центре профессиональной подготовки полиции во владимирском микрорайоне Юрьевец.
Мероприятие посвящено памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 70 сотрудников различных служб и подразделений полиции региона, представляющих 22 команды.
Повторимся, ковровский отдел полиции представляли капитан полиции Сергей Федосов, старший сержант полиции Александр Чурнысов и младший сержант полиции Денис Двойнин.
Полицейские состязались в личном первенстве и в командном зачете.
В процессе прохождения полосы препятствий участники преодолели брусья, перелезли через стену, пробежали по автомобильным покрышкам, перепрыгнули через ров, прошли через лабиринт из стальных труб, выбрались из окопа, а после этого продемонстрировали свои навыки стрельбы из табельного пистолета Макарова.
Благодаря выносливости и отличной подготовке, сборная команда Коврова по итогам двух этапов показала отличный результат в соревнованиях и завоевала первое место, второе место заняла команда ОМВД России по Александровскому району, третье – команда УМВД России по городу Владимиру.
А в личном зачете не было равных Сергею Федосову, он показал лучший результат, как в прохождении полосы, так и в стрельбе из пистолета Макарова. Ковровский полицейский примет участие в Чемпионате МВД России по преодолению полосы со стрельбой, который пройдет в июле этого года в городе Уфе.
Подготовлено по данным УВМД
Ежегодный чемпионат УМВД России по Владимирской области по преодолению полосы препятствий со стрельбой из табельного оружия среди сотрудников органов внутренних дел регион состоялся 30 июня в центре профессиональной подготовки полиции во владимирском микрорайоне Юрьевец.
Мероприятие посвящено памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 70 сотрудников различных служб и подразделений полиции региона, представляющих 22 команды.
Повторимся, ковровский отдел полиции представляли капитан полиции Сергей Федосов, старший сержант полиции Александр Чурнысов и младший сержант полиции Денис Двойнин.
Полицейские состязались в личном первенстве и в командном зачете.
В процессе прохождения полосы препятствий участники преодолели брусья, перелезли через стену, пробежали по автомобильным покрышкам, перепрыгнули через ров, прошли через лабиринт из стальных труб, выбрались из окопа, а после этого продемонстрировали свои навыки стрельбы из табельного пистолета Макарова.
Благодаря выносливости и отличной подготовке, сборная команда Коврова по итогам двух этапов показала отличный результат в соревнованиях и завоевала первое место, второе место заняла команда ОМВД России по Александровскому району, третье – команда УМВД России по городу Владимиру.
А в личном зачете не было равных Сергею Федосову, он показал лучший результат, как в прохождении полосы, так и в стрельбе из пистолета Макарова. Ковровский полицейский примет участие в Чемпионате МВД России по преодолению полосы со стрельбой, который пройдет в июле этого года в городе Уфе.
Поздравляем с победой!
Подготовлено по данным УВМД
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