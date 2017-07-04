Дело №1. Видео со стрельбой

Поздравляем с победой!

Ежегодный чемпионат УМВД России по Владимирской области по преодолению полосы препятствий со стрельбой из табельного оружия среди сотрудников органов внутренних дел регион состоялся 30 июня в центре профессиональной подготовки полиции во владимирском микрорайоне Юрьевец.Мероприятие посвящено памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.В этом году в соревнованиях приняли участие около 70 сотрудников различных служб и подразделений полиции региона, представляющих 22 команды.Повторимся, ковровский отдел полиции представляли капитан полиции Сергей Федосов, старший сержант полиции Александр Чурнысов и младший сержант полиции Денис Двойнин.Полицейские состязались в личном первенстве и в командном зачете.В процессе прохождения полосы препятствий участники преодолели брусья, перелезли через стену, пробежали по автомобильным покрышкам, перепрыгнули через ров, прошли через лабиринт из стальных труб, выбрались из окопа, а после этого продемонстрировали свои навыки стрельбы из табельного пистолета Макарова.Благодаря выносливости и отличной подготовке, сборная команда Коврова по итогам двух этапов показала отличный результат в соревнованиях и завоевала первое место, второе место заняла команда ОМВД России по Александровскому району, третье – команда УМВД России по городу Владимиру.А в личном зачете не было равных, он показал лучший результат, как в прохождении полосы, так и в стрельбе из пистолета Макарова. Ковровский полицейский примет участие в Чемпионате МВД России по преодолению полосы со стрельбой, который пройдет в июле этого года в городе Уфе.Подготовлено по данным УВМД