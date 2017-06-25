События
День Молодежи - наш главный праздник! Бо-оольшой фотоотчет
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Ковров отметил День Молодёжи. И судя по тому количеству людей, что собрались на главной площадке праздника, в парке имени Дегтярёва, с уверенностью можно сказать: это наш день! Спорт, творчество, игры и развлечения все слилось в единую молодежную струю драйва и веселья!
Разноплановая программа, все, без исключения, пункты которой вызвали у ковровчан интерес, полностью ломают стереотип о том, что единственным другом молодёжи является темнота.
Ковров – город светлой молодёжи и примкнувшим к ней более солидных друзей и родственников.
В парке на празднике каждая возрастная категория смогла найти досуговое занятие по душе.
Хоккейная коробочка принимала первые в городе соревнования по прыжкам на скакалке. В программе это называлось интригующе – «роуп-скиппинг». И GK настолько заинтересовался мудрёным словом и его значением, что мы решили уделить этому пункту отдельный топик. Узнавайте подробности на сайте в ближайшее время. А пока расскажем обзорно обо всём.
На центральной алле расположились представители творческих объединений города.
Выставка картин под открытым небом. Можно было не только познакомиться с работами городских художников, но и купить понравившееся полотно. Или акварель.
Праздник — это звуки. Звуки – это музыка. Музыка в парке звучала как из динамиков, так и «живьём». Особый интерес у гостей Дня молодёжи вызвала игра на саксофоне, этом инструменте влюблённых и творцов. Многие хотели сфотографироваться с музыкантом. Впрочем, фотозонами в этот день стали практически все уголки парка.
Но были и специальные места для фото. Так, желающие могли сфотографироваться в творческой фотозоне, а ещё — принять участие в аукционе на право приобретения эксклюзивной мебели от местных предпринимателей.
Основное действие развернулось на площадке у «Арсенала». Здесь, пожалуй, было самое большое скопление людей.
Вначале внимание всех гостей привлекли соревнования по многофункциональному тренингу, а потом публика устремилась на рок-концерт «Атмосфера». Это традиционное уже для города событие, которое проводят ковровские музыканты, в числе которых немало друзей GK.
Кроссфит-баттл. К этому зрелищу ковровчане уже успели и привыкнуть, и полюбить его. Драйв и борьба – это про нас.
Битва получилась зрелищной, необычные упражнения с многократными подходами выматывали и сбивали с ног даже самых мощных атлетов. Тем, кто преодолел силовой квест, «на десерт» кантовка покрышки и тяга внедорожника. Ну, тут в борьбу вступают настоящие геркулесы!
Надо заметить, что мотивация у силачей была приличная. Ведь на кону стоял денежный приз — 25 000 рублей, который выставил один из городских фитнес-клубов.
Победу с отрывом в 12 секунд одержал ковровчанин Олег Штрикуль.
Для девушек тоже был денежный приз, поменьше — 15 000 рублей. Лучшей стала гостья Коврова, спортсменка из Москвы Кристина Корнилова.
Музыкальной «Атмосфере» в этом году пришлось немного сжать программу, чтобы другие участники праздника успели за день предложить гостям свои шоу.
В какой-то момент рокеры и атлеты «слились в экстазе», и…
Кроссфит-батл проходил под музыкальное сопровождение рок-группы «Негативы».
Впрочем, поклонников рок-музыки соседство ничуть не смутило.
А почему нет?
В парке каждому нашлось место и время для своей минуты славы и радости.
Еще одной музыкальной площадкой, правда, в формате «для искушённых» стал «Drum collaboration»: мастер-класс игры на барабанах, синтезаторе и других инструментах
Организатор и главный «гуру» — Андрей Плаченов.
В зоне для игр разложился огромный твистер.
На игру приглашались все желающие. Координировал процесс ведущий мероприятия.
Еще одной спортивной зоной стала площадка для жима лежа. Можно было попробовать свои силы и сразиться за главный приз.
В детской зоне выступали фокусники, которые показали малышам сказку по мотивам «Приключений Буратино». А вот заявленных в программе шоу мыльных пузырей так и не последовало…
Ближе к вечеру с зажигательной программой появилась студия танца «Манхеттен». О, этих девчонок городские фотографы с трепетом ждут всегда!
Да, что там фотографы! Все мужчины (ну, и женщины, чтобы за своими мужчинами приглядеть) собрались вокруг «шестодрома».
Толпа собралась – мама, не горюй! И было, на что посмотреть!
Закончился праздник дискотекой от РРЦ «Арсенал». Тут уж подключились все. Гуляли до одиннадцати ночи. По пристальным наблюдением Пушкина А.С.
Вы, конечно, сейчас начнёте троллить на предмет, инцидентов на почве «передоза от веселья». Ну, да. Некоторые граждане немного переоценили свои силы в плане приёма внутрь.
Об их судьбах своевременно беспокоились ласковые и внимательные сотрудники УВД.
Так хотелось охватить вниманием все площадки, рассказать обо всех. Но, кажется, нам так и не удалось. Настолько масштабным и весёлым вышел праздник, что GK просит прощения, если мы вдруг кого-то забыли или не успели сфотографировать!
Вывод: молодёжь у нас настолько энергичная и творческая, что в Коврове вполне себе можнго проводить общий праздник не один раз, а дважды в году! В принципе, была бы наша воля, мы бы каждый выходной вот так гуляли!
Это же такая отличная возможность повидать друзей и знакомых, коих у GK огромное количество! Судите сами.
Вот автор проекта «МИНИ-МИСС» Юлия Бобрулько. Она неизменно поддерживает своего мужа рок-музыканта Руслана в фан-зоне перед сценой рок-фестиваля «Атмосфера».
А это победительница реалити «Городская красавица» фитнес-тренер Фируза Мамедова наблюдает за самыми спортивными мужчинами нашего города на Кроссфит битве.
Ещё одна приятельница! Финалистка проекта «МИНИ-МИСС» — Ксения Гордеева. Ксюша с родителями пришла на детский спектакль.
О, Анфиса Костромова! Тоже участвовала (и с большим успехом) в ««МИНИ-МИСС». Кстати, и Ксюшу, и Анфису в ближайшее время читатели и сетезрители GK увидят в нашем новом проекте – «МИНИ-МИСС P.S».
А это наш Артём Буренков. Самый креативный видеограф по версии GK. С ним мы и в огонь, и в воду, и в небеса взмывали!
А на сцене с гитарой один из фотографов GK Александр Соколов!
Давайте чаще встречаться! В парке! И знаете… Чтобы весело провести время с друзьями, не обязательно ждать Дня молодежи.
Фотограф Андрей Бубенин
P.S. Полный фотоотчёт со Дня молодёжи. Ищите себя на фото, размещайте в Instagram и ВК и ставьте #gk33! Хорошей недели!
Разноплановая программа, все, без исключения, пункты которой вызвали у ковровчан интерес, полностью ломают стереотип о том, что единственным другом молодёжи является темнота.
Ковров – город светлой молодёжи и примкнувшим к ней более солидных друзей и родственников.
В парке на празднике каждая возрастная категория смогла найти досуговое занятие по душе.
Хоккейная коробочка принимала первые в городе соревнования по прыжкам на скакалке. В программе это называлось интригующе – «роуп-скиппинг». И GK настолько заинтересовался мудрёным словом и его значением, что мы решили уделить этому пункту отдельный топик. Узнавайте подробности на сайте в ближайшее время. А пока расскажем обзорно обо всём.
На центральной алле расположились представители творческих объединений города.
Выставка картин под открытым небом. Можно было не только познакомиться с работами городских художников, но и купить понравившееся полотно. Или акварель.
Праздник — это звуки. Звуки – это музыка. Музыка в парке звучала как из динамиков, так и «живьём». Особый интерес у гостей Дня молодёжи вызвала игра на саксофоне, этом инструменте влюблённых и творцов. Многие хотели сфотографироваться с музыкантом. Впрочем, фотозонами в этот день стали практически все уголки парка.
Но были и специальные места для фото. Так, желающие могли сфотографироваться в творческой фотозоне, а ещё — принять участие в аукционе на право приобретения эксклюзивной мебели от местных предпринимателей.
Основное действие развернулось на площадке у «Арсенала». Здесь, пожалуй, было самое большое скопление людей.
Вначале внимание всех гостей привлекли соревнования по многофункциональному тренингу, а потом публика устремилась на рок-концерт «Атмосфера». Это традиционное уже для города событие, которое проводят ковровские музыканты, в числе которых немало друзей GK.
Кроссфит-баттл. К этому зрелищу ковровчане уже успели и привыкнуть, и полюбить его. Драйв и борьба – это про нас.
Битва получилась зрелищной, необычные упражнения с многократными подходами выматывали и сбивали с ног даже самых мощных атлетов. Тем, кто преодолел силовой квест, «на десерт» кантовка покрышки и тяга внедорожника. Ну, тут в борьбу вступают настоящие геркулесы!
Надо заметить, что мотивация у силачей была приличная. Ведь на кону стоял денежный приз — 25 000 рублей, который выставил один из городских фитнес-клубов.
Победу с отрывом в 12 секунд одержал ковровчанин Олег Штрикуль.
Для девушек тоже был денежный приз, поменьше — 15 000 рублей. Лучшей стала гостья Коврова, спортсменка из Москвы Кристина Корнилова.
Музыкальной «Атмосфере» в этом году пришлось немного сжать программу, чтобы другие участники праздника успели за день предложить гостям свои шоу.
В какой-то момент рокеры и атлеты «слились в экстазе», и…
Кроссфит-батл проходил под музыкальное сопровождение рок-группы «Негативы».
Впрочем, поклонников рок-музыки соседство ничуть не смутило.
А почему нет?
В парке каждому нашлось место и время для своей минуты славы и радости.
Еще одной музыкальной площадкой, правда, в формате «для искушённых» стал «Drum collaboration»: мастер-класс игры на барабанах, синтезаторе и других инструментах
Организатор и главный «гуру» — Андрей Плаченов.
В зоне для игр разложился огромный твистер.
На игру приглашались все желающие. Координировал процесс ведущий мероприятия.
Еще одной спортивной зоной стала площадка для жима лежа. Можно было попробовать свои силы и сразиться за главный приз.
В детской зоне выступали фокусники, которые показали малышам сказку по мотивам «Приключений Буратино». А вот заявленных в программе шоу мыльных пузырей так и не последовало…
Ближе к вечеру с зажигательной программой появилась студия танца «Манхеттен». О, этих девчонок городские фотографы с трепетом ждут всегда!
Да, что там фотографы! Все мужчины (ну, и женщины, чтобы за своими мужчинами приглядеть) собрались вокруг «шестодрома».
Толпа собралась – мама, не горюй! И было, на что посмотреть!
Закончился праздник дискотекой от РРЦ «Арсенал». Тут уж подключились все. Гуляли до одиннадцати ночи. По пристальным наблюдением Пушкина А.С.
Вы, конечно, сейчас начнёте троллить на предмет, инцидентов на почве «передоза от веселья». Ну, да. Некоторые граждане немного переоценили свои силы в плане приёма внутрь.
Об их судьбах своевременно беспокоились ласковые и внимательные сотрудники УВД.
Так хотелось охватить вниманием все площадки, рассказать обо всех. Но, кажется, нам так и не удалось. Настолько масштабным и весёлым вышел праздник, что GK просит прощения, если мы вдруг кого-то забыли или не успели сфотографировать!
Вывод: молодёжь у нас настолько энергичная и творческая, что в Коврове вполне себе можнго проводить общий праздник не один раз, а дважды в году! В принципе, была бы наша воля, мы бы каждый выходной вот так гуляли!
Это же такая отличная возможность повидать друзей и знакомых, коих у GK огромное количество! Судите сами.
Вот автор проекта «МИНИ-МИСС» Юлия Бобрулько. Она неизменно поддерживает своего мужа рок-музыканта Руслана в фан-зоне перед сценой рок-фестиваля «Атмосфера».
А это победительница реалити «Городская красавица» фитнес-тренер Фируза Мамедова наблюдает за самыми спортивными мужчинами нашего города на Кроссфит битве.
Ещё одна приятельница! Финалистка проекта «МИНИ-МИСС» — Ксения Гордеева. Ксюша с родителями пришла на детский спектакль.
О, Анфиса Костромова! Тоже участвовала (и с большим успехом) в ««МИНИ-МИСС». Кстати, и Ксюшу, и Анфису в ближайшее время читатели и сетезрители GK увидят в нашем новом проекте – «МИНИ-МИСС P.S».
А это наш Артём Буренков. Самый креативный видеограф по версии GK. С ним мы и в огонь, и в воду, и в небеса взмывали!
А на сцене с гитарой один из фотографов GK Александр Соколов!
Давайте чаще встречаться! В парке! И знаете… Чтобы весело провести время с друзьями, не обязательно ждать Дня молодежи.
На GK каждый день – это ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ!
Фотограф Андрей Бубенин
P.S. Полный фотоотчёт со Дня молодёжи. Ищите себя на фото, размещайте в Instagram и ВК и ставьте #gk33! Хорошей недели!
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