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День рождения GK. История вопроса и фоторепортаж
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Вчера, 4 февраля, в 20 часов по московскому времени, исполнилось ровно 6 лет с того момента, когда на просторах интернета появился сайт «ГородКовров.Ру». Логотипом сайта стали буквы GK, латинская аббревиатура названия стартапа.
Кирилл Мольков и Ян Курганов – двое друзей в компании с одноклассниками и онлайн-друзьями однажды решили создать интернет-площадку, с красивыми фото и возможностью общаться. Романтической идеей было через интернет попытаться сделать этот город добрее, ярче и живее. Их поддержала компания ITNET, где они так или иначе пробовали свои силы в качестве айтишников.
Это начиналось как продолжение некогда популярного городского чата CommFort, которым пользовались в основном школьники и студенты. Был создан сайт для молодых и о молодых, вне политики, вне «взрослых проблем», в общем – абсолютный лайт. Прошло шесть лет, проект окреп и постепенно «вырос», вместе со своими основателями.
Согласитесь, чем-то напоминает историю возникновения Facebook? Мальчишки выросли. Для Яна местом работы и карьеры стала городская компьютерная сеть ITNET, где он сейчас возглавляет пресс-службу. Кирилл остался верен GK. Но они по-прежнему вместе и каждый год 4 февраля вспоминают о том, как всё начиналось.
GK сегодня – это достаточно влиятельный интернет-ресурс. Это команда, нацеленная на дальнейший рост и развитие. Костяк команды составили его авторы – Вера Никитина, Анна Постникова и Екатерина Кокшарова – и коммерческий директор Татьяна Борминцева.
Вне сомнений, своими мы считаем фотографов и видеографов, которые на разных этапах развития GK украшали своими работами материалы сайта. Алексей Голубев, Алексей Гаврилов, Александр Илларионов, Антон Колодин, Игорь Селезнёв, Александр Соколов, Анатолий Хан, Яна Касьянова, Артём Буренков, Кирилл Плотников и Антон Макаров – эти имена вы можете видеть под топиками наравне с фамилиями авторов текстов. Вообще, одной из главных идей сайта является объединение хороших текстов, хороших фото и хорошего видео. Только эти три составляющих способны дать читателю целостную яркую картину.
На площадке GK в конце прошлого года стартовал абсолютно новый для нашего города проект – реалити «Городская красавица».
Мы захотели рассказать своему любимому городу красивую сказку о прекрасных принцессах, которыми стали наши горожанки. Сказка ещё не закончена, всё самое интересное впереди, а пока…
Свой День рождения в этом году мы решили не просто отметить, а посвятить своему – реалити-проекту. Тем более, в канун 4 февраля мы подвели итоги интернет-аукциона, на котором было предложено приобрести календарь GK на 2017 год, в котором каждый месяц года представила участница реалити. Это был особенный экземпляр – с автографами всех девушек-моделей и автографами команды реалити-проекта.
Максимальную цену – 5000 рублей – предложил директор ОАО «Топос-19», исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Владимирской области Иван Щербаков.
Иван известен в Коврове и за его пределами не только как успешный предприниматель, но и как меценат, который оказывает поддержку спортивным мероприятиям, таким как мотокросс, хоккей и топ-спринт. Как мы узнали от Ивана, он давно наблюдает за проектом GK, является постоянным читателем нашего сайта. И внимательно следит за ходом реалити «Городская красавица». Однако прежде, чем мы встретили Ивана и вручили ему его благоприобретение, были многочисленные хлопоты.
Местом проведения ДР стал один из самых стильных ресторанов нашего города – «A Presto». Безмерно благодарны администрации ресторана за оказанное гостеприимство и великолепный подарок – торт «GK», столь же прекрасный, сколь и вкусный. Впрочем, в «А Престо» изысканно вкусными являются все блюда и десерты меню, в чём все мы убедились.
Нашими гостьями стали участницы «Городской красавицы» и не только. На ДР в «А Престо» приехали «добрые феи» нашего реалити – статусные миссис.
«Королева России 2016» Наталья Баранкова,
«Миссис Россия International» и «Владимирская красавица 2013» Светлана Дроздова,
а также – руководитель и основатель владимирского модельного агентства «Жанна» Жанна Згребнова.
Последняя впервые в очном режиме встретилась с командой GK.
Нам было очень приятно и лестно, что такие мэтры фэшн-индустрии как Жанна Витальевна, следят за нашим проектом.
А уж услышать от неё комплименты в свой адрес, это был просто восторг!
Однако вернёмся к началу нашего мероприятия. Приём по случаю Дня рождения GK и презентацию отпечатанного тиража реалити «Городская красавица» был утроен в формате фуршета.
Команда GK приехала в «A Presto» заблаговременно, чтобы встречать гостей по всей форме. Реалитянки не заставили себя ждать. Было очень приятно видеть как действующих участниц проекта, так и тех, кто по тем или иным причинам проект покинул. Так, наш праздник украсила экс-участница Надежда Калачёва.
Девушки подъезжали в ресторан, снимали шубки и начинали прихорашиваться перед зеркалами, а наш видеограф Артём Буренков пристально следил за всеми, стараясь «поймать» наиболее удачные кадры.
А вот наш главный фотограф проекта Александр Соколов в этот день был без камеры. Мы пригласили его как почётного гостя, а съёмку бэкстейджа вёл Соколов Евгений, ещё один наш замечательный фотограф.
Кстати, Женя имеет самое непосредственное отношение к календарю GK. Именно он провёл фотосет для команды реалити, а фото стало финальной страницей календаря.
Как только наши гостьи и гости собрались, с приветствием к ним обратился директор GK и продюсер реалити «Городская красавица» Кирилл Мольков.
Первый тост, конечно же, за успех и развитие интернет-ресурса!
Надо отметить, что мужская половина команды была за рулём, и бокалы флюте они держали в руках чисто символически. А пили за здоровье и процветание исключительно сок.
С учётом того, что «концентрация красоты» зашкаливала — две дипломированные королевы Наталья Баранкова и Светлана Дроздова, директор модельного агентства (и сама, в прошлом, модель)Жанна Згребнова, а также визажист реалити и многократная участница и финалистка региональных конкурсов красоты Виктория Селеметова, первейшим и главнейшим занятием для наших гостей было… Ну, конечно же, фото и селфи на память!
«Сегодня девушки и без меня отлично справляются!» — шутил фотограф Александр Соколов.
Наш особенный гость и благоприобретатель календаря Иван Щербаков появился в разгар праздника. Он поприветствовал всех, поздравил команду GK и выразил восхищение красотой и изяществом участниц:
Как уже сказано, уникальность экземпляра календаря, выставленного на аукцион, заключается в автографах участниц и организаторов реалити. И эти автографы были проставлены непосредственно в присутствии Ивана.
Иван Щербаков особо подчеркнул:
А мы, в свою очередь, не могли отпустить Ивана без подарка. Эксклюзивная футболка с лого реалити и портретами всех участниц — на память!
А как же общий снимок? Несомненно! Но вначале мастер-класс от профессионалок. Смотрите, реалитянки, как нужно правильно позировать!
Ну что? Попробуем? «Нет-нет-нет! Я не готова, прекратите снимать!» — это наша несравненная Фируза.
Всё в порядке? Ну, тогда — улыбаемся!
И ещё — с календарём!
Уффф! Фотосет окончен! Теперь — торт!
P.S. Он всё-таки сделал это! Саша Соколов сделал пару кадров. На смартфон. Профессионализм — это такая штука…
Фотограф Евгений Соколов
Кирилл Мольков и Ян Курганов – двое друзей в компании с одноклассниками и онлайн-друзьями однажды решили создать интернет-площадку, с красивыми фото и возможностью общаться. Романтической идеей было через интернет попытаться сделать этот город добрее, ярче и живее. Их поддержала компания ITNET, где они так или иначе пробовали свои силы в качестве айтишников.
Это начиналось как продолжение некогда популярного городского чата CommFort, которым пользовались в основном школьники и студенты. Был создан сайт для молодых и о молодых, вне политики, вне «взрослых проблем», в общем – абсолютный лайт. Прошло шесть лет, проект окреп и постепенно «вырос», вместе со своими основателями.
Согласитесь, чем-то напоминает историю возникновения Facebook? Мальчишки выросли. Для Яна местом работы и карьеры стала городская компьютерная сеть ITNET, где он сейчас возглавляет пресс-службу. Кирилл остался верен GK. Но они по-прежнему вместе и каждый год 4 февраля вспоминают о том, как всё начиналось.
GK сегодня – это достаточно влиятельный интернет-ресурс. Это команда, нацеленная на дальнейший рост и развитие. Костяк команды составили его авторы – Вера Никитина, Анна Постникова и Екатерина Кокшарова – и коммерческий директор Татьяна Борминцева.
Вне сомнений, своими мы считаем фотографов и видеографов, которые на разных этапах развития GK украшали своими работами материалы сайта. Алексей Голубев, Алексей Гаврилов, Александр Илларионов, Антон Колодин, Игорь Селезнёв, Александр Соколов, Анатолий Хан, Яна Касьянова, Артём Буренков, Кирилл Плотников и Антон Макаров – эти имена вы можете видеть под топиками наравне с фамилиями авторов текстов. Вообще, одной из главных идей сайта является объединение хороших текстов, хороших фото и хорошего видео. Только эти три составляющих способны дать читателю целостную яркую картину.
На площадке GK в конце прошлого года стартовал абсолютно новый для нашего города проект – реалити «Городская красавица».
Мы захотели рассказать своему любимому городу красивую сказку о прекрасных принцессах, которыми стали наши горожанки. Сказка ещё не закончена, всё самое интересное впереди, а пока…
Свой День рождения в этом году мы решили не просто отметить, а посвятить своему – реалити-проекту. Тем более, в канун 4 февраля мы подвели итоги интернет-аукциона, на котором было предложено приобрести календарь GK на 2017 год, в котором каждый месяц года представила участница реалити. Это был особенный экземпляр – с автографами всех девушек-моделей и автографами команды реалити-проекта.
Максимальную цену – 5000 рублей – предложил директор ОАО «Топос-19», исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Владимирской области Иван Щербаков.
Иван известен в Коврове и за его пределами не только как успешный предприниматель, но и как меценат, который оказывает поддержку спортивным мероприятиям, таким как мотокросс, хоккей и топ-спринт. Как мы узнали от Ивана, он давно наблюдает за проектом GK, является постоянным читателем нашего сайта. И внимательно следит за ходом реалити «Городская красавица». Однако прежде, чем мы встретили Ивана и вручили ему его благоприобретение, были многочисленные хлопоты.
Местом проведения ДР стал один из самых стильных ресторанов нашего города – «A Presto». Безмерно благодарны администрации ресторана за оказанное гостеприимство и великолепный подарок – торт «GK», столь же прекрасный, сколь и вкусный. Впрочем, в «А Престо» изысканно вкусными являются все блюда и десерты меню, в чём все мы убедились.
Нашими гостьями стали участницы «Городской красавицы» и не только. На ДР в «А Престо» приехали «добрые феи» нашего реалити – статусные миссис.
«Королева России 2016» Наталья Баранкова,
«Миссис Россия International» и «Владимирская красавица 2013» Светлана Дроздова,
а также – руководитель и основатель владимирского модельного агентства «Жанна» Жанна Згребнова.
Последняя впервые в очном режиме встретилась с командой GK.
Нам было очень приятно и лестно, что такие мэтры фэшн-индустрии как Жанна Витальевна, следят за нашим проектом.
А уж услышать от неё комплименты в свой адрес, это был просто восторг!
Однако вернёмся к началу нашего мероприятия. Приём по случаю Дня рождения GK и презентацию отпечатанного тиража реалити «Городская красавица» был утроен в формате фуршета.
Команда GK приехала в «A Presto» заблаговременно, чтобы встречать гостей по всей форме. Реалитянки не заставили себя ждать. Было очень приятно видеть как действующих участниц проекта, так и тех, кто по тем или иным причинам проект покинул. Так, наш праздник украсила экс-участница Надежда Калачёва.
Девушки подъезжали в ресторан, снимали шубки и начинали прихорашиваться перед зеркалами, а наш видеограф Артём Буренков пристально следил за всеми, стараясь «поймать» наиболее удачные кадры.
А вот наш главный фотограф проекта Александр Соколов в этот день был без камеры. Мы пригласили его как почётного гостя, а съёмку бэкстейджа вёл Соколов Евгений, ещё один наш замечательный фотограф.
Кстати, Женя имеет самое непосредственное отношение к календарю GK. Именно он провёл фотосет для команды реалити, а фото стало финальной страницей календаря.
Как только наши гостьи и гости собрались, с приветствием к ним обратился директор GK и продюсер реалити «Городская красавица» Кирилл Мольков.
Первый тост, конечно же, за успех и развитие интернет-ресурса!
Надо отметить, что мужская половина команды была за рулём, и бокалы флюте они держали в руках чисто символически. А пили за здоровье и процветание исключительно сок.
С учётом того, что «концентрация красоты» зашкаливала — две дипломированные королевы Наталья Баранкова и Светлана Дроздова, директор модельного агентства (и сама, в прошлом, модель)Жанна Згребнова, а также визажист реалити и многократная участница и финалистка региональных конкурсов красоты Виктория Селеметова, первейшим и главнейшим занятием для наших гостей было… Ну, конечно же, фото и селфи на память!
«Сегодня девушки и без меня отлично справляются!» — шутил фотограф Александр Соколов.
Наш особенный гость и благоприобретатель календаря Иван Щербаков появился в разгар праздника. Он поприветствовал всех, поздравил команду GK и выразил восхищение красотой и изяществом участниц:
Видел вас на фото, и считал, что прекраснее девушек быть просто не может. Но сейчас, в живом общении, понимаю, что все вы ещё более эффектны, чем на фотографиях!
Как уже сказано, уникальность экземпляра календаря, выставленного на аукцион, заключается в автографах участниц и организаторов реалити. И эти автографы были проставлены непосредственно в присутствии Ивана.
Иван Щербаков особо подчеркнул:
При всём уважении к прекрасным участницам, для меня участие в аукционе стало, прежде всего, формой поддержки неординарного и перспективного, на мой взгляд, проекта GK! От всей души желаю этому интернет-сайту расти и радовать ковровчан!
А мы, в свою очередь, не могли отпустить Ивана без подарка. Эксклюзивная футболка с лого реалити и портретами всех участниц — на память!
А как же общий снимок? Несомненно! Но вначале мастер-класс от профессионалок. Смотрите, реалитянки, как нужно правильно позировать!
Ну что? Попробуем? «Нет-нет-нет! Я не готова, прекратите снимать!» — это наша несравненная Фируза.
Всё в порядке? Ну, тогда — улыбаемся!
И ещё — с календарём!
Уффф! Фотосет окончен! Теперь — торт!
Спасибо всем за поздравления и пожелания! Мы их обязательно оправдаем!
P.S. Он всё-таки сделал это! Саша Соколов сделал пару кадров. На смартфон. Профессионализм — это такая штука…
Фотограф Евгений Соколов
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