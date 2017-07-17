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Акция "СОБАКА-ОБНИМАКА". Объятия, мимими и фотоотчёт
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16 июля на тренировочной площадке клуба собаководов прошла акция «СОБАКА-ОБНИМАКА». Суть, уже разъяснённая на GK – возможность сделать фото с 46 собаками разных парод. Пушистый маламут, грозный стаффорд, малыши йорк-терьеры и много других пород. Все собаки были дружелюбны и настроены на фотообнимашки.
Прежде всего о цели акции: благотворительный сбор средств. Деньги необходимы для оплаты лечения малышки Ани Устиновой. У ребёнка сложный и тяжёлый диагноз: ретинобластома.
И на ковровской акции (аналогичные мероприятия проходили в других городах региона) было собрано 36 тысяч 850 рублей. Это информация от организаторов – «Группы помощи северным ездовым собакам (СЕС) в городе Владимире»
Принцип сбора денег: с собаками проводится платный фотосет. Уплаченные за фото в обнимку с собакой деньги аккумулируются и направляются на благотворительность. В данном слече – на лечение девочки Ани.
Надежда Лаврушина, один из организаторов акции, ковровским «дог-флешмобом» удовлетворена:
Ковровские собаководы не только горячо откликнулись на благотворительную акцию, но и привели своих питомцев при полном параде, чисто вымытыми и красиво расчёсанными. Вполне возможно, что кто-то из владельцев собак накануне акции сводил своих четвероногих друзей в специальный салон. Одним из таких салонов в Коврове является груминг-салон «Собакевич».
Звезда благотворительного фотосета — опытная модель аляскинский маламут. Жаркая погода загнала пса в тенёк, где он покорно лежал и позволял себя обнимать всем желающим. Пушистого «мишку» не смущали движения подходящих к нему людей. Хозяин спокойно наблюдал, питомец вальяжно позирует.
Хозяйка русского черного терьера организовала целую фотозону. Огромный красавец смотрел точно в объектив фотографу.
Звезда Instagram самоед Сэмми сидеть рядом не хотел, а вот поднимать себя за передние лапы давал с удовольствием!
Детей притягивали озорные йокширские терьеры Бонечка и Кесседи, которые бегали за мячиком и ловко запрыгивали на руки фотографирующимся.
Грозного стаффардширского терьера Симунга многие обходили стороной. Устрашающая внешность совсем ничего не значит! Смотрите, как грозный парень катает на спине ребенка!
Немецкие овчарки демонстрировали свою трюковую оснащенность и собрали вокруг себя зрителей.
Служебная собака — это отдельная история. Тут и экстерьер, и стойка, и способность выполнять упражнения.
За такого четвероногого друга хозяин полностью отвечает.
Ну, а сама овчарка к акции относится как и положено «служивому» — ответственно.
Раз уж занимаемся благотворительностью, значит надо отработать по полной программе!
Большим вниманием пользовался шоколадный лабрадор Ванхельсинг. Его хозяин и друг GK Ян Курганов. Ваня, как лаского зовет его Ян сидел на месте не охотно, все время наровил поиграть с подходящими к нему людьми. Кстати, Ванхельсинг недавно закрыл титул юного Чемпиона России.
Сибу-ину Элика привлекала своих запоминающимся костюмчиком…
… и задорным взглядом.
Сфотографироваться с тремя собаками можно было за 100. А пообниматься со всеми за 500 рублей.
Грустным с этой площадки не ушел никто! Каждый получил фото в стиле «мимими» и заряд хорошего настроения.
Это стало хорошим опытом и для собак, некоторые из которых не упустили возможности поносится в веселой компании.
Организаторы акции не собираются останавливаться. Подобные встречи обещают стать ежегодными.
Фотограф Александр Илларионов
Прежде всего о цели акции: благотворительный сбор средств. Деньги необходимы для оплаты лечения малышки Ани Устиновой. У ребёнка сложный и тяжёлый диагноз: ретинобластома.
И на ковровской акции (аналогичные мероприятия проходили в других городах региона) было собрано 36 тысяч 850 рублей. Это информация от организаторов – «Группы помощи северным ездовым собакам (СЕС) в городе Владимире»
Принцип сбора денег: с собаками проводится платный фотосет. Уплаченные за фото в обнимку с собакой деньги аккумулируются и направляются на благотворительность. В данном слече – на лечение девочки Ани.
Надежда Лаврушина, один из организаторов акции, ковровским «дог-флешмобом» удовлетворена:
Когда мы в первые предложили подобную акцию во Владимире нам удалось собрать около 15 тысяч рублей на лечение малышу. В Коврове быстро нашли и собак-фотомоделей, и люди откликнулись, было около 200 человек. Отличный результат!
Ковровские собаководы не только горячо откликнулись на благотворительную акцию, но и привели своих питомцев при полном параде, чисто вымытыми и красиво расчёсанными. Вполне возможно, что кто-то из владельцев собак накануне акции сводил своих четвероногих друзей в специальный салон. Одним из таких салонов в Коврове является груминг-салон «Собакевич».
Звезда благотворительного фотосета — опытная модель аляскинский маламут. Жаркая погода загнала пса в тенёк, где он покорно лежал и позволял себя обнимать всем желающим. Пушистого «мишку» не смущали движения подходящих к нему людей. Хозяин спокойно наблюдал, питомец вальяжно позирует.
Хозяйка русского черного терьера организовала целую фотозону. Огромный красавец смотрел точно в объектив фотографу.
Звезда Instagram самоед Сэмми сидеть рядом не хотел, а вот поднимать себя за передние лапы давал с удовольствием!
Детей притягивали озорные йокширские терьеры Бонечка и Кесседи, которые бегали за мячиком и ловко запрыгивали на руки фотографирующимся.
Грозного стаффардширского терьера Симунга многие обходили стороной. Устрашающая внешность совсем ничего не значит! Смотрите, как грозный парень катает на спине ребенка!
Немецкие овчарки демонстрировали свою трюковую оснащенность и собрали вокруг себя зрителей.
Служебная собака — это отдельная история. Тут и экстерьер, и стойка, и способность выполнять упражнения.
За такого четвероногого друга хозяин полностью отвечает.
Ну, а сама овчарка к акции относится как и положено «служивому» — ответственно.
Раз уж занимаемся благотворительностью, значит надо отработать по полной программе!
Большим вниманием пользовался шоколадный лабрадор Ванхельсинг. Его хозяин и друг GK Ян Курганов. Ваня, как лаского зовет его Ян сидел на месте не охотно, все время наровил поиграть с подходящими к нему людьми. Кстати, Ванхельсинг недавно закрыл титул юного Чемпиона России.
Сибу-ину Элика привлекала своих запоминающимся костюмчиком…
… и задорным взглядом.
Сфотографироваться с тремя собаками можно было за 100. А пообниматься со всеми за 500 рублей.
Грустным с этой площадки не ушел никто! Каждый получил фото в стиле «мимими» и заряд хорошего настроения.
Это стало хорошим опытом и для собак, некоторые из которых не упустили возможности поносится в веселой компании.
Организаторы акции не собираются останавливаться. Подобные встречи обещают стать ежегодными.
Фотограф Александр Илларионов
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