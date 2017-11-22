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Детям о взрослых. Приключения на острове ПКМЦ или как мы победили простуду
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Роль педиатра в жизни ребёнка переоценить невозможно, каждая мама знает. Когда малыш появляется на свет, контакт с медиками у родителей непрерывен. Но ребёнок подрастает, и визиты ко врачу всё реже, по необходимости.
К чему тратить время, если ребёнок вроде бы здоров? Ну, покашливает, чихнул пару раз. Ничего, домашними средствами обойдёмся. Белые халаты появляются в жизни ребёнка, когда уже всё плохо. В итоге у детей формируется представление: больница – это дом, где все болеют и плачут.
В прошлую субботу мы вместе со специалистами ПКМЦ ломали данный стереотип.
Через паблик ВК мы пригласили подписчиков, среди которых немало родителей дошкольников и учеников младших классов, провести субботнее утро с детьми в компании специалистов ПКМЦ и… актёров кукольного театра. Мамы и папы в ПКМЦ встретились с медиками, а дети побывали на спектакле.
Идея с кукольным театром принадлежит ПКМЦ! Креативные доктора предложили:
В Коврове нет настоящего кукольного театра. Наверняка детям представление будет интересно! Театральная постановка в помещении медицинского центра – это лучшее доказательство для детей, что в больнице не обязательно болеть и страдать!
Мы нашли такой театр в Муроме – театр «Франт», заранее обсудили с режиссёром тему и особенности гастроли и… В репертуаре нашёлся спектакль «Приключения на острове Одинокого Краба», идеей которого, по сути, являлась необходимость следить за здоровьем и закаляться.
Немного переживали о моменте, когда детей и родителей придётся разъединить. Ведь было две локации – для детей была организована сцена и зрительный зал, а для родителей — брифинг.
Решили «проблему разлуки» аниматоры, которые построили ребятню «весёлым паровозиком» и помогли добраться до «театральной локации».
Ну, а мы остались с родителями и медиками, чтобы по-взрослому обсудить все наши вопросы. Если говорить официальным языком, то темой встречи был «Комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения здоровья ребёнка в осенне-зимний период».
Врачи ПКМЦ говорили о простых, понятных и близким каждому родителю вещах. О том, что одевать ребёнка следует по погоде, заботиться о том, чтобы обувь была не слишком тесной, а куртка не слишком «жаркой». О том, что долгая болтовня на открытом возрасте может привести к проблемам с горлом и связками. А ведь поболтать с мамой в 6-7 лет так хочется! Столько новостей!
— Слушать ребёнка и говорить с ним очень важно, — поясняла логопед ПКМЦ Ирина Плотникова. – Но оптимально, когда такие разговоры проходят «глаза в глаза». Это повышает уровень доверия, к тому же, маме легче контролировать артикуляцию ребёнка, насколько правильно он выговаривает слова. Когда вы за руку идёте на прогулке, говорить тоже нужно, но будет полезнее, если инициатива останется за взрослым.
На прогулке имеет смысл побуждать ребёнка наблюдать за всем, что происходит вокруг, показывать на предметы, людей, события. А обсудить всё это лучше дома, особенно, если на улице дождь, ветер и снег.
На встречу с родителями пришли зав педиатрическим отделением Ирина Исаева и врачи Татьяна Орокина и Светлана Матюшева. Одной из главных тем стал наболевший во всех смыслах вопрос: «Нужно ли делать профилактические прививки?».
В последнее время отношение к ним у родителей нередко насторожённое. Бытует мнение, что прививка не лечит, а скорее калечит. Якобы ребёнок только разболеется, а польза сомнительна: штаммы гриппа каждый год разные, от всего не застрахуешься.
Однако позиция врачей твёрдая — необходима вакцино-профилактика. На это обратила внимание педиатр Татьяна Васильевна Орокина. Она привела статистику по России и нашему региону, подтверждающую, что именно вакцинация — это верный путь.
Разумеется, если у ребёнка явные признаки простуды, ни о каких прививках, действительно, не может идти речи. Но как только поправится, лучше всё-таки сделать. Именно поэтому и в детских садах, и в школах родителей о предстоящей вакцинации предупреждают заблаговременно. Записка от педагога или воспитателя для мамы – это сигнал. Нужно лишний раз померить температуру и проследить, чтобы накануне прививки ребёнок не переохлаждался, был в норме и готов к процедуре. Так считают врачи ПКМЦ.
Грипп и простуда (ОРВИ) – это абсолютно разные заболевания. Причины разные и протекают болезни по-разному. Грипп – это тяжёлое инфекционное заболевание, чреватое многочисленными осложнениями. Именно против гриппа нацелена вакцинация, которая в 99% случаев эффективна.
Помимо вакцинации, не надо забывать о профилактике и укреплении иммунитета. Об этом подробно рассказала Светлана Александровна Матюшева. Это очень простые, но при этом эффективные способы. Проветривание помещений, правильный температурный режим в доме (около 22-23 градусов по Цельсию), разумные подходы в вопросах, как одеть ребёнка, да и самим как одеться.
А если простуда и насморк уже приключились, то есть старый добрый метод — промывание носа подсолёным раствором воды. Сейчас продают уже готовые средства с морской солью. Кстати, это и в качестве профилактики отлично работает. Ну, и правильное питание (не забываем про чеснок и лук).
Лучше позаботиться о здоровье ребёнка заранее, закалить его, и тогда неприятных простуд и ОРВИ, скорее всего, просто не случится. Как закаляться правильно? Ещё одна тема, которая вызвала массу вопросов к педиатрам ПКМЦ.
А ведь ответы известны давно! Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Вспомните лозунг из собственного детства. Родители, пора его вспоминать. Солнечные лучи как источник витамина D – это поистине волшебная процедура. С учётом того, что наш климат не гарантирует летом устойчивое солнце и тепло, надо постараться для ребёнка обеспечить летний отдых «с максимальным подогревом». А осенью грамотно дозировать прогулки на свежем воздухе и водные процедуры.
К контрастному душу надо идти «степ бай степ» — от обтирания мокрым полотенцем, через обливания, постепенно снижая температуру воды. Ребёнку обязательно должно это нравиться! Никакой пользы не будет, если окатить неподготовленного морально малыша холодной водой. Здоровья не добавится. Только перепугается и заплачет. Всё очень плавно и в системе!
И, конечно же, правильное питание. Все знают о пользе цитрусовых как источника полезных витаминов. Но в последнее время у многих на апельсины аллергия. Так вот! Не менее полезны свёкла и овсянка. Берите на заметку, мамы!
Если в начале беседы больше говорили врачи, а родители слушали, то в конце начался интерактив, посыпались вопросы. И про прививки, и про контрастный душ, и про свёклу с овсянкой. И тут на наш «брифинг» с весёлыми возгласами ворвались дети. Им не терпелось рассказать, как они провели время, они демонстрировали «медали здоровья», которые получили от героев спектакля.
Какое-то время мы общались все вместе. У детей не было ни малейшего «больничного» страха, они с удовольствием фотографировались с медиками и родителями.
Ну, а вопросы, которые кто-то из родителей не успел задать, решено было обсудить в рамках консультаций в ПКМЦ. Более того, по общему мнению, такие встречи решено продолжать. Так что следите за объявлениями в наших пабликах и заранее записывайтесь.
Ждём всех в ПКМЦ! Приходите за здоровьем!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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