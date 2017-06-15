«Сказки с фортепиано». Два Егора - это сила?!

Спасибо за прекрасную музыку и великолепные тексты! Спасибо за настроение!

Впечатление сногсшибательное! Великолепное либретто, выразительный текст песен, обворожительная музыка органично сливаются в единое целое и оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителя. Удивительный тандем двух молодых талантливых людей!

ТУ-Е! Дуэт два Егора! Молодцы! Верной дорогой идёте, товарищи! Ваш «Ильич», именитая меццо-сопрано, вокалистка Наталья Позднякова, руководитель архивного отдела администрации города Коврова Марина Кренделева, актриса театра «Откровение» Наталья Дмитриева, заведующая теоретическим отделом городской музыкальной школы Наталья Коротеева и др.

Каждая отдельная композиция представляет собой моноспектакль под живое сопровождение классического инструмента. Раньше аудиосказки выходили на пластинках и кассетах, а теперь слушать сказку и музыку можно вживую на сцене.«Сказки с фортепиано» – благотворительный театральный проект Российского Детского Фонда и московского Творческого Центра поэта и драматурга Юрия Энтина, некогда зародившийся в Коврове, который состоит из цикла литературно-музыкальных композиций.В этом блоке организаторы решились на эксперимент — по просьбам зрителей четыре дня подряд рассказывал сказки куратор проекта Егор Павлов.За роялем – талантливые музыканты и аккомпаниаторы, солистки филармонического общества Елена Жукова и Анна Перепёлкина, лауреат Международных конкурсов Егор Васильев. Две обновлённых версии моноспектаклей и две премьеры сезона!Сыграли и спели «Новых Бременских» Геннадия Гладкова и «Цветик-Семицветик» Анастасии Санеевой в новых музыкальных редакциях – Елены Жуковой и Егора Васильева. Анна Перепёлкина представила премьерный моноспектакль «Шиворот-навыворот» всеми любимого авторского дуэта Энтин-Гладков.Кроме того организаторы приготовили подарок для почётных гостей проекта. В последний день показов, автор музыки Егор Васильев и автор либретто и текстов песен Егор Павлов представили новый музыкальный материал к мюзиклу «Вставай, красавица, проснись!». На премьеру пожаловали дорогие гости:Все средства, собранные во время показов, отправились во Владимирское отделение Российского Детского Фонда.Организаторы проекта выражают благодарность администрации музыкальной школы и всем, кто помогал в организации.