События

«Сказки с фортепиано». Два Егора - это сила?!

ValyaVilova
0 47
С 9 по 12 июня в концертном зале Музыкальной школы прошёл летний блок показов «Сказок с фортепиано».



Каждая отдельная композиция представляет собой моноспектакль под живое сопровождение классического инструмента. Раньше аудиосказки выходили на пластинках и кассетах, а теперь слушать сказку и музыку можно вживую на сцене.

«Сказки с фортепиано» – благотворительный театральный проект Российского Детского Фонда и московского Творческого Центра поэта и драматурга Юрия Энтина, некогда зародившийся в Коврове, который состоит из цикла литературно-музыкальных композиций.

В этом блоке организаторы решились на эксперимент — по просьбам зрителей четыре дня подряд рассказывал сказки куратор проекта Егор Павлов.



За роялем – талантливые музыканты и аккомпаниаторы, солистки филармонического общества Елена Жукова и Анна Перепёлкина, лауреат Международных конкурсов Егор Васильев. Две обновлённых версии моноспектаклей и две премьеры сезона!



Сыграли и спели «Новых Бременских» Геннадия Гладкова и «Цветик-Семицветик» Анастасии Санеевой в новых музыкальных редакциях – Елены Жуковой и Егора Васильева. Анна Перепёлкина представила премьерный моноспектакль «Шиворот-навыворот» всеми любимого авторского дуэта Энтин-Гладков.



Кроме того организаторы приготовили подарок для почётных гостей проекта. В последний день показов, автор музыки Егор Васильев и автор либретто и текстов песен Егор Павлов представили новый музыкальный материал к мюзиклу «Вставай, красавица, проснись!». На премьеру пожаловали дорогие гости:

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, вице-президент Федерации Танцевального спорта Владимирской области Ольга Фомичева:

Спасибо за прекрасную музыку и великолепные тексты! Спасибо за настроение!



Заслуженный учитель РФ Татьяна Курочкина:

Впечатление сногсшибательное! Великолепное либретто, выразительный текст песен, обворожительная музыка органично сливаются в единое целое и оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителя. Удивительный тандем двух молодых талантливых людей!



Художественный руководитель театра «Откровение», режиссёр Владимир Михайлов:

ТУ-Е! Дуэт два Егора! Молодцы! Верной дорогой идёте, товарищи! Ваш «Ильич», именитая меццо-сопрано, вокалистка Наталья Позднякова, руководитель архивного отдела администрации города Коврова Марина Кренделева, актриса театра «Откровение» Наталья Дмитриева, заведующая теоретическим отделом городской музыкальной школы Наталья Коротеева и др.



Все средства, собранные во время показов, отправились во Владимирское отделение Российского Детского Фонда.



Организаторы проекта выражают благодарность администрации музыкальной школы и всем, кто помогал в организации.



Пресс-служба московского Творческого центра Юрия Энтина

Фотограф: Екатерина Ивлева, Анастасия Асонова

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.