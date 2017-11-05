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Это фиаско? Путин, ВДВшник и happy nation

Екатерина Кокшарова
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В День народного единства в ДК имени Ленина прошёл полуфинал лиги КВН «Ковровец». Для тех, кому как говорится «не в лом» пришли, посмеялись и ушли. Таких было достаточно.



Ещё бы, говорят КВНщики после вчерашней игры научили многих новому лайфхаку: как «тырить» колу из «Burger King».

Тема фестиваля — «Семейные традиции».

Семь команд:
  • «Звёздные дети» из Коврова,
  • «Без прописки» Москва,
  • команда «Сборная» из РАНХиГС,
  • «Время есть» Владимир,
  • «Селфи» КГТА,
  • «Happy nation» (Нижний Новгород).



Троллили всё: от предстоящих выборов до мэра Коврова.



Представили, как бы сатана повёл себя в сауне; что если бомж нашёл на улице iPhone 4, то словам были примерно такие:
  • «Зашквааар»;
  • раскрыли фирменный рецепт тушёнки;
  • готовы платить налог на животное и нелёгкая жизнь Кирилла закончилась.



Теперь он вернулся со службы десантных войск и клеит девчонок.



В последнее время ковровские команды заметно отстают от приезжих команд.



То ли «селфачам» так не хватает капитана команды, а «Звёздным детям» второго Кирилла. То ли причина в чём-то другом — ясно.





Зрители — это в основном студенты академии и друзья выступающих.



Анатолий Жук — активист академии и просто обожает КВН. Его часто можно было наблюдать со сцены в составе команды «Селфи».



На этот раз он в зале в ярко-жёлтой жилетке, недавно вернувшись из Сочи с фестиваля молодёжи и студентов.

Начнём с визитной карточки.

Первыми выступали «Звёздные дети».

Школьники на хайпе. Всё чаще в речи: «эщкере», Скриптонит, Face.

ВДВшник Кирилл ищет фонтаны и новую любовь. А ещё ребята предупреждают: «В Пятёрочке дрожжи закончились».



Следующая была команда «Без прописки» из Московского строительного университета. Это они всё шутят на актуальные темы. Дороги ассоциируют с бразильским кинематографом, готовы платить налоги на животных и всё никак не разделят несуществующий миллион.



«Сборная» РАНХиГС. Ребята знают крутой рецепт тушёнки, пародия на Путина — зачот! И только эти студенты знают, как там наверху дела с выборами в президенты. Конечно, без игры «Мафия» никуда.



«Время есть», Владимир. По их мнению, мир катится в… куда нужно, в общем. Теперь айфон 4 — зашквар, Ковров скоро будет принадлежать генеральному директору «Аскона» Владимиру Седову. А пикаперы будут ездить только на троллейбусах.



«Селфи», КГТА. Снова без капитана, но ребята стараются как могут. Отдельно скажем про музыку, отбивку и всё что с этим связано — зачот! Наверное, это лучшая подборка из остальных команд.

Про шутки: «гвоздь» программы — Шухрат Рахманов. Своим умением парень без костей пластично двигаться, взорвал зал. То он говорит, что так легче мух отбивать, то сигарету тушить. И, кстати, это селфачи созывают всех в «Burger King». Говорят, там круто.



Треш на сладкое. Кто по-настоящему зажёг зал, так это команда из Нижнего Новгорода — «Happy nation». В команде всего 2 человека — студенты из сельскохозяйственной академии. Алексей Волков — капитан дуэта, начал со слов: «Привет Ковров! Папочка вернулся!». Считает, что самый криминальный город — это Вязники. И уверяет всех, что ездит якобы на мазде. Якобы, стоя.



Второй этап — разминка. Как обычно желающие задают вопросы, а команды придумывают ответы. Чем смешнее, тем лучше. Желающих было немного.



В основном, народ волнует «когда наконец вернут бесплатную музыку в ВК».



Третий этап — музыкальный биатлон. Да, КВНщики умеют не только шутить, но и петь. Смешно петь.

Результаты игры уже завтра!


Фотограф Игорь Селезнёв

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