События
Это фиаско? Путин, ВДВшник и happy nation
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Ещё бы, говорят КВНщики после вчерашней игры научили многих новому лайфхаку: как «тырить» колу из «Burger King».
Тема фестиваля — «Семейные традиции».
Семь команд:
- «Звёздные дети» из Коврова,
- «Без прописки» Москва,
- команда «Сборная» из РАНХиГС,
- «Время есть» Владимир,
- «Селфи» КГТА,
- «Happy nation» (Нижний Новгород).
Троллили всё: от предстоящих выборов до мэра Коврова.
Представили, как бы сатана повёл себя в сауне; что если бомж нашёл на улице iPhone 4, то словам были примерно такие:
- «Зашквааар»;
- раскрыли фирменный рецепт тушёнки;
- готовы платить налог на животное и нелёгкая жизнь Кирилла закончилась.
Теперь он вернулся со службы десантных войск и клеит девчонок.
В последнее время ковровские команды заметно отстают от приезжих команд.
То ли «селфачам» так не хватает капитана команды, а «Звёздным детям» второго Кирилла. То ли причина в чём-то другом — ясно.
Зрители — это в основном студенты академии и друзья выступающих.
Анатолий Жук — активист академии и просто обожает КВН. Его часто можно было наблюдать со сцены в составе команды «Селфи».
На этот раз он в зале в ярко-жёлтой жилетке, недавно вернувшись из Сочи с фестиваля молодёжи и студентов.
Начнём с визитной карточки.
Первыми выступали «Звёздные дети».
Школьники на хайпе. Всё чаще в речи: «эщкере», Скриптонит, Face.
ВДВшник Кирилл ищет фонтаны и новую любовь. А ещё ребята предупреждают: «В Пятёрочке дрожжи закончились».
Следующая была команда «Без прописки» из Московского строительного университета. Это они всё шутят на актуальные темы. Дороги ассоциируют с бразильским кинематографом, готовы платить налоги на животных и всё никак не разделят несуществующий миллион.
«Сборная» РАНХиГС. Ребята знают крутой рецепт тушёнки, пародия на Путина — зачот! И только эти студенты знают, как там наверху дела с выборами в президенты. Конечно, без игры «Мафия» никуда.
«Время есть», Владимир. По их мнению, мир катится в… куда нужно, в общем. Теперь айфон 4 — зашквар, Ковров скоро будет принадлежать генеральному директору «Аскона» Владимиру Седову. А пикаперы будут ездить только на троллейбусах.
«Селфи», КГТА. Снова без капитана, но ребята стараются как могут. Отдельно скажем про музыку, отбивку и всё что с этим связано — зачот! Наверное, это лучшая подборка из остальных команд.
Про шутки: «гвоздь» программы — Шухрат Рахманов. Своим умением
Треш на сладкое. Кто по-настоящему зажёг зал, так это команда из Нижнего Новгорода — «Happy nation». В команде всего 2 человека — студенты из сельскохозяйственной академии. Алексей Волков — капитан дуэта, начал со слов: «Привет Ковров! Папочка вернулся!». Считает, что самый криминальный город — это Вязники. И уверяет всех, что ездит якобы на мазде. Якобы, стоя.
Второй этап — разминка. Как обычно желающие задают вопросы, а команды придумывают ответы. Чем смешнее, тем лучше. Желающих было немного.
В основном, народ волнует «когда наконец вернут бесплатную музыку в ВК».
Третий этап — музыкальный биатлон. Да, КВНщики умеют не только шутить, но и петь. Смешно петь.
Результаты игры уже завтра!
Фотограф Игорь Селезнёв
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