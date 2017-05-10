Фейерверк на площади 200-летия. Спасибо, победители!

Спасибо, победители!!

Некоторые ждали «Неба в алмазах», заправляясь не только колой, но кое-чем и покрепче… На площади можно было услышать: «С Новым Годом! Ура!» Печально, что кто-то ждал этот день ради того, чтобы выпить.Но большинство ковровчан действительно пришло почтить память тех, кто воевал, бился до последнего патрона. Кто бил захватчика на земле и в небе. Салют для победителей! Как тогда, 9 мая 1945 года…Увы, в силу возраста и здоровья ветераны не смогли прийти на площадь. Зато были их дети, внуки и правнуки. Многие из них, со словами «покажу потом деду», сняли залпы на видео.Традиционно, на трибуне жителей с поздравительным словом выступил Анатолий Зотов. А ещё фейерверк был под гимн России. Со временем начала фейерверка была тоже полная ясность – в десять вечера. Сказано — сделано! Ну, может, на пару минут задержали, а так всё чётко.Было холодно. Но разве ковровчан этим испугаешь?Фейерверк на площади 200-летия Коврова стал завершением многочисленных мероприятий, состоявшихся в нашем городе в этот день. В День Победы.