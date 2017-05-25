Голоса Коврова. Хоровая ассамблея

Славянская письменность для нашей России стала символом собственной идентичности. Мы, русские, любим то, что принадлежит нам: искусство, созданное веками, тысячелетиями. В честь праздника прозвучат песни, и их будут петь на русском языке – самом красивом, самом певучем, насыщенном разнообразными оттенками. А песня в нашей культуре всегда стоит на особом месте, и поэтому замечательно, что в Коврове так много музыкальных коллективов, – так мы чаще соприкасаемся с русским народным искусством! Желаю всем творческого вдохновения!

Споем в следующем году все вместе!

Всероссийская акция «Хоровая ассамблея», посвящена Дню славянской письменности и культуры.На площади Воинской Славы собрались хоры города Коврова, руководители, первые лица города и зрители.Правда, зрителей было немного, так как будний день.Это мероприятие могло бы стать настоящим городским событием, но недостаток рекламы и неудобное время проведения сделали свое дело.Получился праздник для своих.В этот день звучали песни советских и российских композиторов, классические произведения, посвящённые Родине, родной земле, миру, главным событиям истории России, народу нашей страны.На сцене выступали не только хоры, состоящие из вокалистов-детей, но и хоры ветеранов.Анатолий Зотов:Хоры по очереди выступали на ступеньках мемориала воинской славы. После выступления коллективы не расходились, а занимали свои места и продолжали наслаждаться композициями в исполнении друг друга.Звучали песни «Спой нам, ветер», «Улица Мира», «Лесной олень», «Сияет солнце», «Прощание славянки», «Белая голубка», «Дарите радость людям», «Летите, голуби», народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки», гимн Бессмертного полка.Открыл ассамблею младший хор ДМШ №1 под руководством, спев песню «Край, в котором ты живешь».Последней композицией стала песня «Солнечный круг» в исполнении вводного хора ДШИ им. Иорданского. Это тот случай, когда подпевали все находящиеся на площади вокалисты и зрители. Всего у микрофона за этот день побывали 260 исполнителей в составе хоров.Хорошая традиция!