События
Готовь лыжи летом, а трассу осенью! Приглашение на субботник
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Сейчас, благодаря быстрому реагированию коллектива секции, мусора на трассе нет. Но требуется вырубка некоторых кустарников, удаление пней и мелкий ремонт моста.
Субботник состоится 4 ноября. Сбор всех желающих оказать помощь состоится в 10.00 у въезда на стадион «Мотодром» со стороны садов, у начала освещенной лыжной трассы.
Одеваемся по погоде, берём с собой топоры, лопаты (на своё усмотрение) и термос с чаем!
Все мы знаем поговорку: «Готовь сани летом, а телегу зимой» и выражение из известного сериала: «Зима близко!».
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