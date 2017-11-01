События

Готовь лыжи летом, а трассу осенью! Приглашение на субботник

SergeyLukashov
0 88
Многие ковровчане приходят зимой кататься на лыжах, но знают ли они, что качество трассы наполовину зависит от работ, сделанных в осенне-весенний период? Секция лыжных гонок объявляет о субботнике по подготовке городской лыжной трассы к зимнему периоду.



Сейчас, благодаря быстрому реагированию коллектива секции, мусора на трассе нет. Но требуется вырубка некоторых кустарников, удаление пней и мелкий ремонт моста.

Субботник состоится 4 ноября. Сбор всех желающих оказать помощь состоится в 10.00 у въезда на стадион «Мотодром» со стороны садов, у начала освещенной лыжной трассы.

Одеваемся по погоде, берём с собой топоры, лопаты (на своё усмотрение) и термос с чаем!

Все мы знаем поговорку: «Готовь сани летом, а телегу зимой» и выражение из известного сериала: «Зима близко!».

А значит пора позаботиться о том, чтобы зимой было комфортно и хорошо отдыхать!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.