События
В болоте нашли миллиард! Мы узнавали, где-это... Видео
1 914
Новость о том, как поисковики из Петербурга нашли у нас на Владимирской земле миллиарды, взбудоражили всех. Многие, не задумываясь отправились на поиски того самого «денежного» болота, а многие остались смотреть за происходящем за кадром.
Таинственная история о бесхозных миллиардах не даёт поисковикам покоя. Преодолено несколько километров пешком, леса, поля и вот оно — болото, полностью заваленное деньгами. От неожиданности поисковики замерли…
В заброшенной шахте, всего в нескольких километрах от деревни, в болоте полно раритетных денег. Ещё в 90-х деньги, вышедшие из обращения, вывозили туда КамАЗами. Сжигать было опасно, поэтому и вывозили в шахты.
Местные жители о советских деньгах, ничего не знали. Даже предупредили экспедиторов: «Шахта радиоактивная, будьте осторожны!». Но радиации никакой не обнаружено. А вот найденная сумма в болоте — гигантская.
Деньги уже невозможно поднять на поверхность — они буквально рассыпаются в руках. Но остались купюры, заботливо уложенные в толстые пачки и перетянутые резинкой. Речь идёт о миллиардах.
Только посмотреть, но не разбогатеть?! Экспедиторы в результате взяли себе на память несколько купюр и даже поделились видео. Кстати, подробной геолокацией делиться не стали. Ну, так, на всякий случай…
Всё-таки, клад — это тема, которая не может не будоражить…
P.S.
Таинственная история о бесхозных миллиардах не даёт поисковикам покоя. Преодолено несколько километров пешком, леса, поля и вот оно — болото, полностью заваленное деньгами. От неожиданности поисковики замерли…
В заброшенной шахте, всего в нескольких километрах от деревни, в болоте полно раритетных денег. Ещё в 90-х деньги, вышедшие из обращения, вывозили туда КамАЗами. Сжигать было опасно, поэтому и вывозили в шахты.
Местные жители о советских деньгах, ничего не знали. Даже предупредили экспедиторов: «Шахта радиоактивная, будьте осторожны!». Но радиации никакой не обнаружено. А вот найденная сумма в болоте — гигантская.
Деньги уже невозможно поднять на поверхность — они буквально рассыпаются в руках. Но остались купюры, заботливо уложенные в толстые пачки и перетянутые резинкой. Речь идёт о миллиардах.
Только посмотреть, но не разбогатеть?! Экспедиторы в результате взяли себе на память несколько купюр и даже поделились видео. Кстати, подробной геолокацией делиться не стали. Ну, так, на всякий случай…
Всё-таки, клад — это тема, которая не может не будоражить…
P.S.
1 комментарий