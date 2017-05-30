События
Испытание свадьбой. Love-квест «Большой свадебной мобилизации»
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«Большая свадебная мобилизация» в Доброграде, которая прошла 28 мая, помогла десяти парам в экспресс-режиме пройти подготовку к свадьбе.
Идея организации такого мероприятия пришла на ум свадебной ведущей и режиссёру Алине Корневой.
— Для меня это мероприятие было закрытием весеннего свадебного сезона, — говорит Алина. — Чтобы больше не «маяться» и открыть летний свадебный сезон, мы буквально за неделю организовали это интересное мероприятие. Немного подвела погода. Я собрала своих друзей, свадебных специалистов города и устроила небольшой праздник для десяти пар. По сути, все эти двадцать человек прошли программу свадебного вечера. Героями торжества была пара Ирина и Андрей. Весь сценарий был построен так, что гости как будто побывали на их свадьбе. Каждый получил бейдж и бегунок, по которому две команды по пять пар отправились выполнять задания экспертов.
Подготовка к свадьбе — это своеобразный квест для жениха и невесты. Будущим молодожёнам было предложено пройти его в экспресс-формате.
Так, фотограф Ирина Крайнова предложила молодожёнам за короткое время сделать наиболее креативное и запоминающееся фото. Задание сопровождалось советами от фотографа, а паре, которая справилась с заданием лучше всех, были вручены призы от эксперта этапа.
Видеооператор Вячеслав Макаров предложил участникам записать видеопоздравление, а звукорежиссер Денис Седов — поучаствовать во флешмобе.
На этапе у свадебного оформителя Екатерины Воргодяевой первая команда оформляла свадебные бокалы, а другая — занялась оформлением свечей для свадебного ужина. Всё, что удалось сделать участникам своими руками, они могли забрать с собой в качестве сувенира.
Визажист Алена Сахно представила интересное бьюти-направление — фэйсчарт. И конечно же, половинкам мужского пола необходимо было изобразить макияж для своей возлюбленной. Все справились на «отлично», но больше всех старался жених Денис, тем самым, заработав для своей невесты мастер-класс «Макияж для себя».
Специалисты свадебного салона «Белая роза» предложили парам сделать свадебное платье из предложенных материалов. В конце все будущие невесты смогли пройти по импровизированному подиуму.
Салон цветов «Флориста» предложил невестам потренироваться в меткости. Участницы бросали цветочный букет чётко в цель.
Кондитер Дарья Шеврина рассказала гостям об украшении свадебных капкейков. Собственноручно украшенные кондитерские изделия парам предлагалось попробовать.
Компания «VIPавто33» помогла молодоженам в украшении свадебного кортежа.
После прохождения квеста всем парам было предложено пройти за праздничный стол и попробовать шашлык, который приготовили представители и спонсоры «Свадебной мобилизации» кафе «Pizza Corica».
В завершении свадебного квеста всем участником показали шоу, в котором участвовали бармены «Ibar». Настоящим взрывом стало выступление и огненных шоу «Путь солнца» и «Стихия».
Весь вечер для гостей играли музыканты «А-Я BAND».
Стоит отметить, что это мероприятие для молодожёнов было организовано на некоммерческой основе. Этапы конкурса проходили на всей территории Доброграда. Кроме того, для участников в этот день организовали бесплатный транспорт от Коврова до Доброграда. Была доступна и автомобильная стоянка, плата за нее в этот день не взималась.
Несмотря на плохую погоду, по словам организаторов, все пары остались в восторге от мероприятия!
Участники «Большой свадебной мобилизации»:
Ведущая Важных событий Алина Корнева
Тел: 8 (900) 587 25-97
Алина Корнева ВКонтакте
Одноклассники
Instagram: alina_korneva_wife
Почта: lyasyakorneva@gmail.com
Свадебный фотограф Ирина Крайнова
Телефон: 8 (920) 625 11-07
Инстаграм: @ira_kraynova
Сайт
Видеограф Вячеслав Макаров
Тел: 8(910) 499 07-21
Вячеслав Макаров ВКонтакте
Instagram: @makarovvideo
Звукорежиссер Денис Седов
Тел: 8(904) 032 27-75
Денис Седов Вконтакте
Визажист Алена Сахно
Тел: 8(915) 799 43-33
Алена Сахно ВКонтакте
Инстаграм: @alena_sakhno_mua
Ирина Коёкина, владелица Свадебного Салона «Белая Роза»
Тел: 8(915) 798 78-95
Инстаграм: @white_rosa
Оформитель студии «4 сезона», Екатерина Воргодяева
Тел: 8 (904) 261 08-07
Студия «4 сезона» ВКонтакте
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Салон цветов студия «Флориста»
Тел: 8(900) 477 16-84
Салон цветов студия «Флориста» ВКонтакте
Свадебные торты «Chat_chocolate», Дарья Шеврина
Тел: 8(999) 776 68-98
ВКонтакте
Инстаграм: @chat_chocolate
«VIPАвто33», Артур Григорян
Тел: 8 (919)00-99-555
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Инстаграм: @vipauto33
iBar33
Тел: 8(910)093-50-53
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Огненное шоу «Стихия»
Тел: 8(915) 773 24-61
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Огненное шоу «Путь солнца»
Тел: 8(930) 220-00-16
Вконтакте
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А-Я BAND | Живая музыка в Ковров
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Фото Ирины Крайновой
Публикуется на правах рекламы
Идея организации такого мероприятия пришла на ум свадебной ведущей и режиссёру Алине Корневой.
— Для меня это мероприятие было закрытием весеннего свадебного сезона, — говорит Алина. — Чтобы больше не «маяться» и открыть летний свадебный сезон, мы буквально за неделю организовали это интересное мероприятие. Немного подвела погода. Я собрала своих друзей, свадебных специалистов города и устроила небольшой праздник для десяти пар. По сути, все эти двадцать человек прошли программу свадебного вечера. Героями торжества была пара Ирина и Андрей. Весь сценарий был построен так, что гости как будто побывали на их свадьбе. Каждый получил бейдж и бегунок, по которому две команды по пять пар отправились выполнять задания экспертов.
Подготовка к свадьбе — это своеобразный квест для жениха и невесты. Будущим молодожёнам было предложено пройти его в экспресс-формате.
Так, фотограф Ирина Крайнова предложила молодожёнам за короткое время сделать наиболее креативное и запоминающееся фото. Задание сопровождалось советами от фотографа, а паре, которая справилась с заданием лучше всех, были вручены призы от эксперта этапа.
Видеооператор Вячеслав Макаров предложил участникам записать видеопоздравление, а звукорежиссер Денис Седов — поучаствовать во флешмобе.
На этапе у свадебного оформителя Екатерины Воргодяевой первая команда оформляла свадебные бокалы, а другая — занялась оформлением свечей для свадебного ужина. Всё, что удалось сделать участникам своими руками, они могли забрать с собой в качестве сувенира.
Визажист Алена Сахно представила интересное бьюти-направление — фэйсчарт. И конечно же, половинкам мужского пола необходимо было изобразить макияж для своей возлюбленной. Все справились на «отлично», но больше всех старался жених Денис, тем самым, заработав для своей невесты мастер-класс «Макияж для себя».
Специалисты свадебного салона «Белая роза» предложили парам сделать свадебное платье из предложенных материалов. В конце все будущие невесты смогли пройти по импровизированному подиуму.
Салон цветов «Флориста» предложил невестам потренироваться в меткости. Участницы бросали цветочный букет чётко в цель.
Кондитер Дарья Шеврина рассказала гостям об украшении свадебных капкейков. Собственноручно украшенные кондитерские изделия парам предлагалось попробовать.
Компания «VIPавто33» помогла молодоженам в украшении свадебного кортежа.
После прохождения квеста всем парам было предложено пройти за праздничный стол и попробовать шашлык, который приготовили представители и спонсоры «Свадебной мобилизации» кафе «Pizza Corica».
В завершении свадебного квеста всем участником показали шоу, в котором участвовали бармены «Ibar». Настоящим взрывом стало выступление и огненных шоу «Путь солнца» и «Стихия».
Весь вечер для гостей играли музыканты «А-Я BAND».
Стоит отметить, что это мероприятие для молодожёнов было организовано на некоммерческой основе. Этапы конкурса проходили на всей территории Доброграда. Кроме того, для участников в этот день организовали бесплатный транспорт от Коврова до Доброграда. Была доступна и автомобильная стоянка, плата за нее в этот день не взималась.
Несмотря на плохую погоду, по словам организаторов, все пары остались в восторге от мероприятия!
Участники «Большой свадебной мобилизации»:
Ведущая Важных событий Алина Корнева
Тел: 8 (900) 587 25-97
Алина Корнева ВКонтакте
Одноклассники
Instagram: alina_korneva_wife
Почта: lyasyakorneva@gmail.com
Свадебный фотограф Ирина Крайнова
Телефон: 8 (920) 625 11-07
Инстаграм: @ira_kraynova
Сайт
Видеограф Вячеслав Макаров
Тел: 8(910) 499 07-21
Вячеслав Макаров ВКонтакте
Instagram: @makarovvideo
Звукорежиссер Денис Седов
Тел: 8(904) 032 27-75
Денис Седов Вконтакте
Визажист Алена Сахно
Тел: 8(915) 799 43-33
Алена Сахно ВКонтакте
Инстаграм: @alena_sakhno_mua
Ирина Коёкина, владелица Свадебного Салона «Белая Роза»
Тел: 8(915) 798 78-95
Инстаграм: @white_rosa
Оформитель студии «4 сезона», Екатерина Воргодяева
Тел: 8 (904) 261 08-07
Студия «4 сезона» ВКонтакте
Одноклассники
Салон цветов студия «Флориста»
Тел: 8(900) 477 16-84
Салон цветов студия «Флориста» ВКонтакте
Свадебные торты «Chat_chocolate», Дарья Шеврина
Тел: 8(999) 776 68-98
ВКонтакте
Инстаграм: @chat_chocolate
«VIPАвто33», Артур Григорян
Тел: 8 (919)00-99-555
ВКонтакте
Инстаграм: @vipauto33
iBar33
Тел: 8(910)093-50-53
Сайт
Огненное шоу «Стихия»
Тел: 8(915) 773 24-61
ВКонтакте
Огненное шоу «Путь солнца»
Тел: 8(930) 220-00-16
Вконтакте
Сайт
Instagram: @fireshow_me
А-Я BAND | Живая музыка в Ковров
8(919) 008 02-52
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Впереди ещё много интересных мероприятий! Следите за событиями вместе с GK!
Фото Ирины Крайновой
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