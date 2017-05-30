События

Испытание свадьбой. Love-квест «Большой свадебной мобилизации»

Анна Постникова
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«Большая свадебная мобилизация» в Доброграде, которая прошла 28 мая, помогла десяти парам в экспресс-режиме пройти подготовку к свадьбе.



Идея организации такого мероприятия пришла на ум свадебной ведущей и режиссёру Алине Корневой.

— Для меня это мероприятие было закрытием весеннего свадебного сезона, — говорит Алина. — Чтобы больше не «маяться» и открыть летний свадебный сезон, мы буквально за неделю организовали это интересное мероприятие. Немного подвела погода. Я собрала своих друзей, свадебных специалистов города и устроила небольшой праздник для десяти пар. По сути, все эти двадцать человек прошли программу свадебного вечера. Героями торжества была пара Ирина и Андрей. Весь сценарий был построен так, что гости как будто побывали на их свадьбе. Каждый получил бейдж и бегунок, по которому две команды по пять пар отправились выполнять задания экспертов.



Подготовка к свадьбе — это своеобразный квест для жениха и невесты. Будущим молодожёнам было предложено пройти его в экспресс-формате.

Так, фотограф Ирина Крайнова предложила молодожёнам за короткое время сделать наиболее креативное и запоминающееся фото. Задание сопровождалось советами от фотографа, а паре, которая справилась с заданием лучше всех, были вручены призы от эксперта этапа.



Видеооператор Вячеслав Макаров предложил участникам записать видеопоздравление, а звукорежиссер Денис Седов — поучаствовать во флешмобе.

На этапе у свадебного оформителя Екатерины Воргодяевой первая команда оформляла свадебные бокалы, а другая — занялась оформлением свечей для свадебного ужина. Всё, что удалось сделать участникам своими руками, они могли забрать с собой в качестве сувенира.



Визажист Алена Сахно представила интересное бьюти-направление — фэйсчарт. И конечно же, половинкам мужского пола необходимо было изобразить макияж для своей возлюбленной. Все справились на «отлично», но больше всех старался жених Денис, тем самым, заработав для своей невесты мастер-класс «Макияж для себя».



Специалисты свадебного салона «Белая роза» предложили парам сделать свадебное платье из предложенных материалов. В конце все будущие невесты смогли пройти по импровизированному подиуму.



Салон цветов «Флориста» предложил невестам потренироваться в меткости. Участницы бросали цветочный букет чётко в цель.



Кондитер Дарья Шеврина рассказала гостям об украшении свадебных капкейков. Собственноручно украшенные кондитерские изделия парам предлагалось попробовать.

Компания «VIPавто33» помогла молодоженам в украшении свадебного кортежа.



После прохождения квеста всем парам было предложено пройти за праздничный стол и попробовать шашлык, который приготовили представители и спонсоры «Свадебной мобилизации» кафе «Pizza Corica».

В завершении свадебного квеста всем участником показали шоу, в котором участвовали бармены «Ibar». Настоящим взрывом стало выступление и огненных шоу «Путь солнца» и «Стихия».

Весь вечер для гостей играли музыканты «А-Я BAND».



Стоит отметить, что это мероприятие для молодожёнов было организовано на некоммерческой основе. Этапы конкурса проходили на всей территории Доброграда. Кроме того, для участников в этот день организовали бесплатный транспорт от Коврова до Доброграда. Была доступна и автомобильная стоянка, плата за нее в этот день не взималась.

Несмотря на плохую погоду, по словам организаторов, все пары остались в восторге от мероприятия!



Участники «Большой свадебной мобилизации»:
Ведущая Важных событий Алина Корнева

Тел: 8 (900) 587 25-97

Алина Корнева ВКонтакте
Одноклассники
Instagram: alina_korneva_wife
Почта: lyasyakorneva@gmail.com



Свадебный фотограф Ирина Крайнова

Телефон: 8 (920) 625 11-07

Инстаграм: @ira_kraynova
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Видеограф Вячеслав Макаров

Тел: 8(910) 499 07-21

Вячеслав Макаров ВКонтакте

Instagram: @makarovvideo



Звукорежиссер Денис Седов

Тел: 8(904) 032 27-75

Денис Седов Вконтакте



Визажист Алена Сахно

Тел: 8(915) 799 43-33

Алена Сахно ВКонтакте

Инстаграм: @alena_sakhno_mua



Ирина Коёкина, владелица Свадебного Салона «Белая Роза»

Тел: 8(915) 798 78-95

Инстаграм: @white_rosa



Оформитель студии «4 сезона», Екатерина Воргодяева

Тел: 8 (904) 261 08-07

Студия «4 сезона» ВКонтакте
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Салон цветов студия «Флориста»

Тел: 8(900) 477 16-84
Салон цветов студия «Флориста» ВКонтакте

Свадебные торты «Chat_chocolate», Дарья Шеврина

Тел: 8(999) 776 68-98

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Инстаграм: @chat_chocolate



«VIPАвто33», Артур Григорян

Тел: 8 (919)00-99-555

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Инстаграм: @vipauto33
iBar33

Тел: 8(910)093-50-53

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Огненное шоу «Стихия»

Тел: 8(915) 773 24-61

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Огненное шоу «Путь солнца»

Тел: 8(930) 220-00-16

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Instagram: @fireshow_me



А-Я BAND | Живая музыка в Ковров

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Впереди ещё много интересных мероприятий! Следите за событиями вместе с GK!


Фото Ирины Крайновой

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