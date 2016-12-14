История повторяется. Наш «Кот» - чемпион!

Да, ребята, это правда. Впереди – кубок чемпиона Центральных лиг в Сочи и шанс попасть на Первый канал.



Команда прошла в телевизионную Международную лигу, но по объективным причинам участвовать в ней не смогла. И тогда наши ребята решили возродить «Кота Бориса», который покорял юмористический олимп города и области с 2010 года. Кстати, весьма удачно. В 2013 году ребята стали чемпионами региональной «Владимирской Руси», а в 2014 и в 2015 — обладателями кубка главы округа Муром.Помимо Дениса, Тимофея и Ильи Ковригина, в этом году в состав команды вошли ковровчанин Вячеслав Львов и Алексей Никонов из Владимира. Администратором команды в сезоне 2016 стал Алексей Мишуков, ранее возглавлявший Сборную Владимирской области.Сезон в Рязанской лиге выдался непростым. На Фестивале «Кот» получил гран-при за лучшее выступление. Разумеется, после этого от команды ждали триумфа. На каждой стадии сезона наши КВНщики показывали юмор на грани абсурда. Зрители раз за разом ждали от ковровчан необычных, космических шуток. В Рязани среди любителей КВН «Кот» обрел популярность как самая нестандартная и музыкальная команда сезона: КВНщики могли всё выступление сидеть на стульях или бить друг друга ногами. В общем, делали на сцене всё, что им вздумается. Эти фишки и помогли «Коту Борису» пройти в финал.На финал команда приехала не одна, привезя с собой более сорока болельщиков, которых во всех СМИ Рязани назвали лучшей группой поддержки. Автобус для такой большой компании организовал Комитет по молодежной политике Владимирской области. Впервые команду из Коврова приехали поддержать таким большим составом.Игра для «Котов» прошла очень напряженно и непредсказуемо. После приветствия, где ребята выступали последними, они проигрывали 0,4 балла своим главным соперникам — сборной РГГУ (г. Москва) и «Бомбалейле» (Подмосковье). На тот момент казалось, что чемпионства Коврову не видать. Отставание команда сократила на триатлоне (разминка+биатлон), где стойко выдержала все штрафные круги.Последним конкурсом было музыкальное домашнее задание. Такого номера никто от «Котов» не ждал. Начали ковровчане как всегда, с юмора на грани абсурда, а вот закончили лиричной песней на мотив «Выпускного» от Басты. Добрая половина болельщиков всплакнула, во время песни, увидев на экранах фотографии ребят из команды шестилетней давности, когда все они только начинали играть в КВН.Интрига сохранялась долго. И только лишь после выступления гостей из Высшей лиги — команды «Шизгара», объявили чемпиона. Эмоции на лицах парней были самые разные: кто-то плакал, кто-то кричал, а кто-то не понимал, что это правда.