«Изба Деда Мороза» и «ITNET» сотворили новогоднее чудо

Гости благотворительного праздника погрузились в удивительный мир фиксиков.Кто такие фиксики — большой секрет! Но каждый ребёнок знает, что это семья маленьких человечков, которые живут внутри техники, управляют ей и устраняют поломки.Фиксиков — девять, а в это день в «Избе Деда Мороза» гостей встречали двое из них: Нолик и Папус.Нолик — мальчик-фиксик голубого цвета. У него ещё мало знаний и опыта, поэтому он не всегда может предугадать последствия своих экспериментов. Он часто попадает в непростые ситуации, выйти из которых ему удаётся только с помощью друзей и родителей.Справиться со сложностями Нолику помогает Папус — фиксик экстра-класса, зелёного цвета. В прошлом он работал на космодроме и занимался сложнейшей техникой.Папус мечтал полететь в космос и много лет к этому готовился, но так и остался дублёром, о чём до сих пор переживает.В «Избе Деда Мороза» достаточно разной техники и инструментов, а потому существование здесь фиксиков закономерно.Поначалу детишки из центра «Воробушек» недоверчиво отнеслись к ожившим персонажам. Но профессионализм аниматоров сделал свое дело. Дети стали чувствовать себя как дома через считанные минуты: веселые танцы и конкурсы от Нолика и Папуса растопили лёд в сердцах гостей.Вся техника в «Избе Деда Мороза» была отремонтирована. Дети угадали названия всех инструментов фиксиков. Гаечный ключ знаком даже самым младшим воспитанникам центра «Воробушек».Самые яркие эмоции у детей вызвали фокусы от Папуса. Пропадающие и появляющиеся в самых неожиданных местах огоньки заставляли детей кричать от восторга.Прямо на глазах у изумленных детей Папус смастерил собаку Кусачку, которая гонялась за озорниками по всему залу. Улыбки детей оказались настолько трогательными, что даже Кусачка подобрела и стала лаковой и доброй собачкой.Гвоздём программы стал «Летающий стол». Папус не только продемонстрировал гостям свое необыкновенные умение, но и предложил им сами попробовать оторвать стол от земли.С появлением Деда Мороза глаза гостей загорелись ещё ярче. Настоящая новогодняя атмосфера волной захлестнула всех, кто пришел на праздник.Дедушка собрал детишек в веселый паровозик и отправился в свою резиденцию. В «Избе Деда Мороза» гостей ждал удивительный рассказ об экспонатах.Воспитателям дедушка разрешил посидеть на своем волшебном троне. А детям Дед Мороз велел нарисовать своим педагогам новогодние открытки и простить их за то, что порой они бывают строги.Дети с интересом рассматривали многообразие экспонатов и украшений в «Избе Деда Мороза». Удивительно, что дети знают, что такое рубель.На «Советской ёлке» дедушки красуются игрушки с почти вековой историей. А на волшебном шкафу стоит фигурка Деда Мороза 1954 года выпуска.Каждый ребенок в «Избе Деда Мороза» должен улыбнуться в волшебное зеркало и пройти тест у тетушки Жадности. Эти дети не жадные! Тест прошли.В завершение праздника дедушка перешел к вручению новогодних подарков от компьютерной сети «ITNET». Каждый ребёнок получил именно то, что хотел!Так, братья Поляковы просили на Новый Год паровозик и машинку. Желание выполнено!А маленькая Настенька давно мечта о кукле и коляске. Конечно же, «ITNET» исполнил и это желание!Старшим детям достались смартфоны и планшеты. От себя Дедушка Мороз принес сладкие подарки!