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«Трюffель» защищает детей. Это реально вкусно!
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Многие спрашивают нас: «Как там, в «Трюffеле»? Всё собираемся сходить...». А вы не собирайтесь, просто идите. Так, как это на днях сделали мы. Оценили и меню, и французский дизайн, и кухню. Это было первого июня. В кафе прошёл самый настоящий праздник. День защиты детей!
Рассылка приглашений для гостей была технологичной — по социальным сетям и на сайте кафе. «Трюffель» бросил клич: «Ждём всех детей у себя! Будем готовить и веселиться!».
Всё, что требовалось от потенциальных гостей — откликнуться, ну, и прийти, точнее доставить в кафе своего ребёнка к назначенным времени и дате.
Детей в «Трюffель» ждало не только угощение, но и обширная игровая программа. Мастер-классы по приготовлению пиццы и капкейков, чаепитие, шоу мыльных пузырей и дискотека. Впрочем, лучше всего о программе расскажут сами участники:
На праздник в «Трюffель» собралось 35 детей, родители которых приняли интернет-приглашения. Отметим, всё, что предлагало в тот день кафе своим гостям, было БЕСПЛАТНЫМ. Это ли не аргумент в пользу того, что есть смысл внимательно читать информацию на сайтах и в пабликах ВК. А вдруг «Трюffель» ещё что-нибудь придумает?
А 1 июня в кафе было настоящее шоу, организованное по всем канонам гламурного ивента. Чтобы стать полноправным участником, следовало пройти фейс-контроль. Дресс-кодом был поварский колпак на юном участнике. А ещё требовался специальный атрибут, уходящий корнями в древнюю историю.
В далёком-далёком 1727 году английский король Англии однажды обнаружил у себя в супе… насекомое-паразита. Государь очень разгневался и повелел всех, кто работает на кухне, обрить наголо. Но и этого монарху показалось мало. Он приказал всем, кто с кухней связан носить специальные колпаки. Дабы в стряпню ничего лишнего не попадало!
Ну, во-первых, сейчас не времена короля Артура, с гигиеной дело обстоит гораздо лучше. И никого уже давно не призывают брить головы. Колпака вполне достаточно.
Пока шла подготовка к кулинарным конкурсам, участники могли просто поиграть, ведь в кафе было оборудовано две зоны — игровая и, «демонстрационная кухня», где и были запланированы кулинарные испытания.
В детской — шары, музыка, мультикина экране, в общем, всё, как и полагается для настоящего праздника.
Кулинарные конкурсы были непростыми и необычными. Готовить, так по-французски! Ведь «Трюffель» — это кафе с французской кухней. Тут и салат «Нотр-Дам», и лягушачьи лапки, и, конечно же, трюфели. Весь цвет французской гастрономии!
При этом надо отметить, что в кафе гастрономическая география обширна. В меню представлена и русская кухня, и итальянская.
Так в Детский День провели мастер-класс по приготовлению пиццы. Перед тем, как шеф-повар озвучил всю последовательность действий, детям рассказали историю блюд. Понятно, что это итальянский продукт, но что насчёт деталей? Меж тем, история появления пиццы уходит корнями в глубь тысячелетий и является почти www.gorodkovrov.ru/topic/edit/8608/#такой же древней, как вся история человечества?
Но мы сейчас не в далёком прошлом: когда лепёшки, можно было смело называть пиццей. А здесь и сейчас — в «Трюffель».
Собственно, ничего сложного: тесто готово, осталось только ингредиенты положить.
Пока пицца готовилась, гостям предложили изучить вопрос с капкейками. На витринах кондитерских отделов всё чаще появляются эти бисквитные пирожные в форме чашки. Аппетитные мини-тортики. И в «Трюffель» в тот день дети готовили капкейки сами.
Основа есть. Осталось крем добавить и ягоды. В конце посыпать съедобными звёздочками. Вариантов, как завершить процесс сладкой готовки, много: посыпают и тёртым шоколадом, и карамелью. На что только фантазия хватит.
Тем временем, уже была готова пицца. Всё приготовленное можно было или съесть, или унести домой маме. Правда, дети всё поделили поровну. И себе оставили, и про маму не забыли.
И такие комментарии были повсюду. Ну, вот поели теперь можно и…
И — на шоу мыльных пузырей. Очаровать детей сказочной атмосферой поможет шоу мыльных пузырей. Чудо-программу организовать, конечно, можно и самим из подручных средств. Но вряд ли получиться жонглировать ими и создавать огромные фантастические фигуры.
А как насчёт поменять имидж?
Или вот так? Трюк не опасный, главное внимательно слушать профессионала. И с каждым новым трюком дети от восторга кричали. Шоу мыльных пузырей на празднике – беспроигрышный вариант. Особенно, на детском празднике.
Дети довольны, кафе «Трюffель» уже вовсю готовит программу на будущий год. Следите за новостями! А вдруг совсем скоро именно вы станете участником трюffельских идей.
Сайт: Кафе «Трюffель»
Адрес: Абельмана, дом 36.
Телефон: 4-29-69, 8 (929) 028-43-42.
Фотограф: Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
Рассылка приглашений для гостей была технологичной — по социальным сетям и на сайте кафе. «Трюffель» бросил клич: «Ждём всех детей у себя! Будем готовить и веселиться!».
Всё, что требовалось от потенциальных гостей — откликнуться, ну, и прийти, точнее доставить в кафе своего ребёнка к назначенным времени и дате.
Детей в «Трюffель» ждало не только угощение, но и обширная игровая программа. Мастер-классы по приготовлению пиццы и капкейков, чаепитие, шоу мыльных пузырей и дискотека. Впрочем, лучше всего о программе расскажут сами участники:
Я здесь с мамой. Она меня ждёт, пока я тут готовлю. Быстрее уже хочу приготовить свою первую пиццу. Раньше, я конечно видела как мама готовит, но не решалась попробовать. Но я-то уже большая и хочу всё сделать сама. И маму угостить! — заявила восьмилетняя Кира.
На праздник в «Трюffель» собралось 35 детей, родители которых приняли интернет-приглашения. Отметим, всё, что предлагало в тот день кафе своим гостям, было БЕСПЛАТНЫМ. Это ли не аргумент в пользу того, что есть смысл внимательно читать информацию на сайтах и в пабликах ВК. А вдруг «Трюffель» ещё что-нибудь придумает?
А 1 июня в кафе было настоящее шоу, организованное по всем канонам гламурного ивента. Чтобы стать полноправным участником, следовало пройти фейс-контроль. Дресс-кодом был поварский колпак на юном участнике. А ещё требовался специальный атрибут, уходящий корнями в древнюю историю.
В далёком-далёком 1727 году английский король Англии однажды обнаружил у себя в супе… насекомое-паразита. Государь очень разгневался и повелел всех, кто работает на кухне, обрить наголо. Но и этого монарху показалось мало. Он приказал всем, кто с кухней связан носить специальные колпаки. Дабы в стряпню ничего лишнего не попадало!
Ну, во-первых, сейчас не времена короля Артура, с гигиеной дело обстоит гораздо лучше. И никого уже давно не призывают брить головы. Колпака вполне достаточно.
Пока шла подготовка к кулинарным конкурсам, участники могли просто поиграть, ведь в кафе было оборудовано две зоны — игровая и, «демонстрационная кухня», где и были запланированы кулинарные испытания.
В детской — шары, музыка, мультикина экране, в общем, всё, как и полагается для настоящего праздника.
Кулинарные конкурсы были непростыми и необычными. Готовить, так по-французски! Ведь «Трюffель» — это кафе с французской кухней. Тут и салат «Нотр-Дам», и лягушачьи лапки, и, конечно же, трюфели. Весь цвет французской гастрономии!
При этом надо отметить, что в кафе гастрономическая география обширна. В меню представлена и русская кухня, и итальянская.
Так в Детский День провели мастер-класс по приготовлению пиццы. Перед тем, как шеф-повар озвучил всю последовательность действий, детям рассказали историю блюд. Понятно, что это итальянский продукт, но что насчёт деталей? Меж тем, история появления пиццы уходит корнями в глубь тысячелетий и является почти www.gorodkovrov.ru/topic/edit/8608/#такой же древней, как вся история человечества?
Но мы сейчас не в далёком прошлом: когда лепёшки, можно было смело называть пиццей. А здесь и сейчас — в «Трюffель».
Собственно, ничего сложного: тесто готово, осталось только ингредиенты положить.
Все надели перчатки? Настоящий повар обязательно должен работать в перчатках. Тогда берём оливковое масло, смазываем тесто. Далее, ложка соуса. Затем, корнишоны, ветчину, сыр и помидоры — даёт наставления шеф-повар.
Пока пицца готовилась, гостям предложили изучить вопрос с капкейками. На витринах кондитерских отделов всё чаще появляются эти бисквитные пирожные в форме чашки. Аппетитные мини-тортики. И в «Трюffель» в тот день дети готовили капкейки сами.
Основа есть. Осталось крем добавить и ягоды. В конце посыпать съедобными звёздочками. Вариантов, как завершить процесс сладкой готовки, много: посыпают и тёртым шоколадом, и карамелью. На что только фантазия хватит.
Тем временем, уже была готова пицца. Всё приготовленное можно было или съесть, или унести домой маме. Правда, дети всё поделили поровну. И себе оставили, и про маму не забыли.
М-мм, какая вкуснятина! Я весь рецепт запомнила, обязательно повторю дома! Ну, это же белиссимо! И ведь это приготовила я! Эх, папа обрадуется… — причмокивая делиться впечатлениями Саша, 9 лет.
И такие комментарии были повсюду. Ну, вот поели теперь можно и…
И — на шоу мыльных пузырей. Очаровать детей сказочной атмосферой поможет шоу мыльных пузырей. Чудо-программу организовать, конечно, можно и самим из подручных средств. Но вряд ли получиться жонглировать ими и создавать огромные фантастические фигуры.
А как насчёт поменять имидж?
Или вот так? Трюк не опасный, главное внимательно слушать профессионала. И с каждым новым трюком дети от восторга кричали. Шоу мыльных пузырей на празднике – беспроигрышный вариант. Особенно, на детском празднике.
Дети довольны, кафе «Трюffель» уже вовсю готовит программу на будущий год. Следите за новостями! А вдруг совсем скоро именно вы станете участником трюffельских идей.
Сайт: Кафе «Трюffель»
Адрес: Абельмана, дом 36.
Телефон: 4-29-69, 8 (929) 028-43-42.
Без лишнего пафоса, но с тонким французским шармом — кафе «Трюffель»
Фотограф: Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
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