События
Как я стала каскадёром. Нереальное автошоу уже в Коврове!
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Когда тазы действительно валят. Яркое, опасное и действительно незабываемое шоу уже в Коврове!
Шоу, пожалуй, слово не самое подходящее. То, что показали отважные парни на «Мотодроме» — это образ жизни, это страсть к авто (хотя некоторые из колёсных и пострадали).
Это страсть с запахом бензина и жжёной резины. Адреналин. Рёв моторов. Искры.
«Экстрим шоу каскадёров» — это команда, созданная Геннадием Кочергой в 1989 году. Он — отец шоу. По сути, без переносного смысла: его сын и внук — в дружной команде. За свою творческую жизнь коллектив исколесил просторы России вдоль и поперек.
Геннадий Кочерга с 1978 года участвовал в соревнованиях по авторалли и автокроссу. В 1981 году стал мастером спорта. Авиаконструктор, построивший самолеты и вертолёт, демонстрировал свой конструкции летающих аппаратов на авиаслетах.
Участники представления — спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и, разумеется, каскадёры высшей категории. Они участвовали в фильмах, например, это «Бригада», «Бумер-2», «Беглец».
Автопарк, преимущественно, тот самый ВАЗ. Отечественные легковушки идут, как говорится, под дрифт и другие экстремальные заезды.
Но есть и настоящий эксклюзив! Например, BigFut — монстр, который участвует в боях с машинами.
BigPawer — это МАЗ, который встает на задние два колеса и кружит вальс.
Есть и «Котопёс» — машина с двумя двигателями. Во время одного из трюков авто распалось на две части и каждая половина поехала по стадиону. Машины для шоу придуманы Геннадием Кочергой и главным исполнителем трюков — его сыном Сергеем.
Автошоу началось с экстремальных разворотов. Несколько молодых людей явно не смогли удержаться и, подскочив с лавочек, с полными восторга глазами буквально подлетели к ограждению. Постепенно к нему подтянулись многие другие зрители. Среди публики мы заметили и Владимира Царёва. Знаменитый мотоболист сегодня — по другую сторону поля.
Кстати, зрителей ведущий Сэм Селезнёв несколько раз обманул. Как? Оставим это интригой и продолжим.
Ваша «ласточка» постоянно ломается?
Спорим, вы не знали что вместо троса можно использовать каскадёра?
Живая сцепка наряду с гибкой и жёсткой.
Так сказать, новинка автопрома! По поводу приобретения — обращаться к каскадёрам. Есть трюк, который называется «Человек-шашлык». Да, шутки ведущего смешили также, как завораживали номера каскадёров. Были и другие «огненные» номера.
Настоящая звезда экстрим-представления это… Тазотрон. Тазотрон Геннадьевич. Также его ласково называют ВАЗблби. Сегодня отечественный суперкар сразился со многими злодеями и одержал безоговорочную победу.
А вот маленькой Восьмёрочке не повезло. Она сражалась изо всех сил, в неё верили зрители, но огромный Бигфут всё-таки её раздавил.
Ковровский владелец ВАЗ-2108, стоявший рядом со мной, вздохнул: «жалко...».
— Есть здесь смелые и отважные девушки? — поинтересовался Сэм Селезнёв.
Есть!
Села с дрифткар вместе с двумя другими бесстрашными попутчицами. Что же нас ждёт? Но каскадёр Роман Романов тайны не выдал и лишь объяснил, что нам нужно сделать по его сигналу.
Когда машина встала на левые колёса, наш девичий экипаж несказанно удивил бывалого экстримала. Мои соседки промолчали, а я закричала: «класс!». Вообще, тут обычно визжат. Мы всё-таки попробовали инсценировать ужас, но притворное «а-а-а» быстро превратилось в счастливое «ехуу». Странная реакция, когда на ходу смотришь в окно, а там — асфальт.
— Там кто-то машет! — заметил Сэм, когда мы приблизились к трибунам.
Минута славы: это была я.
Искушение высунуть руку в открытое водительское окно оказалось слишком велико и я не удержалась.
Уже у трибун ко мне подошёл некий мужчина — явно из команды шоу:
— Вы у нас новый водитель? — дружелюбно улыбнулся он.
«Приятная шутка», подумала я, а вслух ответила:
— Да без проблем!
Посмеялись над моей будущей дрифт-калиной и незнакомец рассказал, что белые «жигули» на которых я каталась — новая для Романа Романова машина. Сегодня у неё можно сказать дебют. Прошлая красная восстановлению не подлежит.
Вообще, каскадёры об этом не говорили, но есть данные, что для каждого города покупается шесть машин, которые после всех выступлений уже не в состоянии дальше передвигаться. Обычно такие авто все равно используются, но уже в качестве «жертвы».
Следующая зарисовка: GK в танке. Каскадёры вновь пригласили смельчаков из «зала»: пять юношей и пять девушек. И мы перенеслись… на войну. Вы когда-нибудь танцевали вальс с незнакомцем под дождём? Провожаю «своего» солдата и машу вслед платочком.
Правда нашим солдатикам удалось «откосить». Настоящие военные действия: с танками, стрельбой и даже победным салютом, разыграли профессионалы.
Девчат же прокатили в танке. Самое сложное в роли — пробраться к танку сквозь едкий дым.
Ну и спрыгивать с огромной махины, даже в руки сильного каскадёра, чуть-чуть страшновато.
Разумеется, это не все приключения зрителей. Так, кое-кому удалось прокатиться в багажнике. Мы не будем раскрывать все секреты. Это стоит увидеть своими глазами!
Шоу в Коврове ещё несколько дней. Если вы идёте, то не дрейфьте и смело выходите на «арену» по приглашению ведущего…
Фотограф Андрей Бубенин
Шоу, пожалуй, слово не самое подходящее. То, что показали отважные парни на «Мотодроме» — это образ жизни, это страсть к авто (хотя некоторые из колёсных и пострадали).
Это страсть с запахом бензина и жжёной резины. Адреналин. Рёв моторов. Искры.
«Экстрим шоу каскадёров» — это команда, созданная Геннадием Кочергой в 1989 году. Он — отец шоу. По сути, без переносного смысла: его сын и внук — в дружной команде. За свою творческую жизнь коллектив исколесил просторы России вдоль и поперек.
Геннадий Кочерга с 1978 года участвовал в соревнованиях по авторалли и автокроссу. В 1981 году стал мастером спорта. Авиаконструктор, построивший самолеты и вертолёт, демонстрировал свой конструкции летающих аппаратов на авиаслетах.
Участники представления — спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и, разумеется, каскадёры высшей категории. Они участвовали в фильмах, например, это «Бригада», «Бумер-2», «Беглец».
Автопарк, преимущественно, тот самый ВАЗ. Отечественные легковушки идут, как говорится, под дрифт и другие экстремальные заезды.
Но есть и настоящий эксклюзив! Например, BigFut — монстр, который участвует в боях с машинами.
BigPawer — это МАЗ, который встает на задние два колеса и кружит вальс.
Есть и «Котопёс» — машина с двумя двигателями. Во время одного из трюков авто распалось на две части и каждая половина поехала по стадиону. Машины для шоу придуманы Геннадием Кочергой и главным исполнителем трюков — его сыном Сергеем.
Автошоу началось с экстремальных разворотов. Несколько молодых людей явно не смогли удержаться и, подскочив с лавочек, с полными восторга глазами буквально подлетели к ограждению. Постепенно к нему подтянулись многие другие зрители. Среди публики мы заметили и Владимира Царёва. Знаменитый мотоболист сегодня — по другую сторону поля.
Кстати, зрителей ведущий Сэм Селезнёв несколько раз обманул. Как? Оставим это интригой и продолжим.
Ваша «ласточка» постоянно ломается?
Спорим, вы не знали что вместо троса можно использовать каскадёра?
Живая сцепка наряду с гибкой и жёсткой.
Так сказать, новинка автопрома! По поводу приобретения — обращаться к каскадёрам. Есть трюк, который называется «Человек-шашлык». Да, шутки ведущего смешили также, как завораживали номера каскадёров. Были и другие «огненные» номера.
Настоящая звезда экстрим-представления это… Тазотрон. Тазотрон Геннадьевич. Также его ласково называют ВАЗблби. Сегодня отечественный суперкар сразился со многими злодеями и одержал безоговорочную победу.
А вот маленькой Восьмёрочке не повезло. Она сражалась изо всех сил, в неё верили зрители, но огромный Бигфут всё-таки её раздавил.
Ковровский владелец ВАЗ-2108, стоявший рядом со мной, вздохнул: «жалко...».
— Есть здесь смелые и отважные девушки? — поинтересовался Сэм Селезнёв.
Есть!
Села с дрифткар вместе с двумя другими бесстрашными попутчицами. Что же нас ждёт? Но каскадёр Роман Романов тайны не выдал и лишь объяснил, что нам нужно сделать по его сигналу.
Когда машина встала на левые колёса, наш девичий экипаж несказанно удивил бывалого экстримала. Мои соседки промолчали, а я закричала: «класс!». Вообще, тут обычно визжат. Мы всё-таки попробовали инсценировать ужас, но притворное «а-а-а» быстро превратилось в счастливое «ехуу». Странная реакция, когда на ходу смотришь в окно, а там — асфальт.
— Там кто-то машет! — заметил Сэм, когда мы приблизились к трибунам.
Минута славы: это была я.
Искушение высунуть руку в открытое водительское окно оказалось слишком велико и я не удержалась.
Уже у трибун ко мне подошёл некий мужчина — явно из команды шоу:
— Вы у нас новый водитель? — дружелюбно улыбнулся он.
«Приятная шутка», подумала я, а вслух ответила:
— Да без проблем!
Посмеялись над моей будущей дрифт-калиной и незнакомец рассказал, что белые «жигули» на которых я каталась — новая для Романа Романова машина. Сегодня у неё можно сказать дебют. Прошлая красная восстановлению не подлежит.
Вообще, каскадёры об этом не говорили, но есть данные, что для каждого города покупается шесть машин, которые после всех выступлений уже не в состоянии дальше передвигаться. Обычно такие авто все равно используются, но уже в качестве «жертвы».
Следующая зарисовка: GK в танке. Каскадёры вновь пригласили смельчаков из «зала»: пять юношей и пять девушек. И мы перенеслись… на войну. Вы когда-нибудь танцевали вальс с незнакомцем под дождём? Провожаю «своего» солдата и машу вслед платочком.
Правда нашим солдатикам удалось «откосить». Настоящие военные действия: с танками, стрельбой и даже победным салютом, разыграли профессионалы.
Девчат же прокатили в танке. Самое сложное в роли — пробраться к танку сквозь едкий дым.
Ну и спрыгивать с огромной махины, даже в руки сильного каскадёра, чуть-чуть страшновато.
Разумеется, это не все приключения зрителей. Так, кое-кому удалось прокатиться в багажнике. Мы не будем раскрывать все секреты. Это стоит увидеть своими глазами!
Шоу в Коврове ещё несколько дней. Если вы идёте, то не дрейфьте и смело выходите на «арену» по приглашению ведущего…
Нереальные ощущения! Реально круто!
Фотограф Андрей Бубенин
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