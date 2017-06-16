Как я стала каскадёром. Нереальное автошоу уже в Коврове!

Нереальные ощущения! Реально круто!

Шоу, пожалуй, слово не самое подходящее. То, что показали отважные парни на «Мотодроме» — это образ жизни, это страсть к авто (хотя некоторые из колёсных и пострадали).Это страсть с запахом бензина и жжёной резины. Адреналин. Рёв моторов. Искры.«Экстрим шоу каскадёров» — это команда, созданнаяв 1989 году. Он — отец шоу. По сути, без переносного смысла: его сын и внук — в дружной команде. За свою творческую жизнь коллектив исколесил просторы России вдоль и поперек.Геннадий Кочерга с 1978 года участвовал в соревнованиях по авторалли и автокроссу. В 1981 году стал мастером спорта. Авиаконструктор, построивший самолеты и вертолёт, демонстрировал свой конструкции летающих аппаратов на авиаслетах.Участники представления — спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и, разумеется, каскадёры высшей категории. Они участвовали в фильмах, например, это «Бригада», «Бумер-2», «Беглец».Автопарк, преимущественно, тот самый ВАЗ. Отечественные легковушки идут, как говорится, под дрифт и другие экстремальные заезды.Но есть и настоящий эксклюзив! Например, BigFut — монстр, который участвует в боях с машинами.BigPawer — это МАЗ, который встает на задние два колеса и кружит вальс.Есть и «Котопёс» — машина с двумя двигателями. Во время одного из трюков авто распалось на две части и каждая половина поехала по стадиону. Машины для шоу придуманы Геннадием Кочергой иАвтошоу началось с экстремальных разворотов. Несколько молодых людей явно не смогли удержаться и, подскочив с лавочек, с полными восторга глазами буквально подлетели к ограждению. Постепенно к нему подтянулись многие другие зрители. Среди публики мы заметили и. Знаменитый мотоболист сегодня — по другую сторону поля.Кстати, зрителей ведущийнесколько раз обманул. Как? Оставим это интригой и продолжим.Ваша «ласточка» постоянно ломается?Спорим, вы не знали что вместо троса можно использовать каскадёра?Живая сцепка наряду с гибкой и жёсткой.Так сказать, новинка автопрома! По поводу приобретения — обращаться к каскадёрам. Есть трюк, который называется «Человек-шашлык». Да, шутки ведущего смешили также, как завораживали номера каскадёров. Были и другие «огненные» номера.Настоящая звезда экстрим-представления это…. Тазотрон Геннадьевич. Также его ласково называют ВАЗблби. Сегодня отечественный суперкар сразился со многими злодеями и одержал безоговорочную победу.А вот маленькойне повезло. Она сражалась изо всех сил, в неё верили зрители, но огромный Бигфут всё-таки её раздавил.Ковровский владелец ВАЗ-2108, стоявший рядом со мной, вздохнул: «жалко...».— Есть здесь смелые и отважные девушки? — поинтересовался Сэм Селезнёв.Есть!Села с дрифткар вместе с двумя другими бесстрашными попутчицами. Что же нас ждёт? Но каскадёртайны не выдал и лишь объяснил, что нам нужно сделать по его сигналу.Когда машина встала на левые колёса, наш девичий экипаж несказанно удивил бывалого экстримала. Мои соседки промолчали, а я закричала: «класс!». Вообще, тут обычно визжат. Мы всё-таки попробовали инсценировать ужас, но притворное «а-а-а» быстро превратилось в счастливое «ехуу». Странная реакция, когда на ходу смотришь в окно, а там — асфальт.— Там кто-то машет! — заметил Сэм, когда мы приблизились к трибунам.Минута славы: это была я.Искушение высунуть руку в открытое водительское окно оказалось слишком велико и я не удержалась.Уже у трибун ко мне подошёл некий мужчина — явно из команды шоу:— Вы у нас новый водитель? — дружелюбно улыбнулся он.«Приятная шутка», подумала я, а вслух ответила:— Да без проблем!Посмеялись над моей будущей дрифт-калиной и незнакомец рассказал, что белые «жигули» на которых я каталась — новая для Романа Романова машина. Сегодня у неё можно сказать дебют. Прошлая красная восстановлению не подлежит.Вообще, каскадёры об этом не говорили, но есть данные, что для каждого города покупается шесть машин, которые после всех выступлений уже не в состоянии дальше передвигаться. Обычно такие авто все равно используются, но уже в качестве «жертвы».Следующая зарисовка: GK в танке. Каскадёры вновь пригласили смельчаков из «зала»: пять юношей и пять девушек. И мы перенеслись… на войну. Вы когда-нибудь танцевали вальс с незнакомцем под дождём? Провожаю «своего» солдата и машу вслед платочком.Правда нашим солдатикам удалось «откосить». Настоящие военные действия: с танками, стрельбой и даже победным салютом, разыграли профессионалы.Девчат же прокатили в танке. Самое сложное в роли — пробраться к танку сквозь едкий дым.Ну и спрыгивать с огромной махины, даже в руки сильного каскадёра, чуть-чуть страшновато.Разумеется, это не все приключения зрителей. Так, кое-кому удалось прокатиться в багажнике. Мы не будем раскрывать все секреты. Это стоит увидеть своими глазами!Шоу в Коврове ещё несколько дней. Если вы идёте, то не дрейфьте и смело выходите на «арену» по приглашению ведущего…