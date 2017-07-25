Кибербезопасность - что это?

Экскурсия по заводу ОАО «КЭМЗ»

Командообразование

Семинары на тему «Кибербезопасность –взгляд в будущее».

Спортивная игра

Сложная, но актуальная тема, особенно для тех, кто воспринимает Интернет, как неотъемлемую часть жизни.

Цель форума — создание условий развития взаимодействия молодежи, информационной безопасности, сохранения и приумножения культурного и исторического наследия России с использованием современных медиатехнологий.Задачи ставились серьезные: создание молодёжной площадки, связывающей воедино актуальные вопросы безопасности, молодежной политики и современных медиатехнологий, освоение современных технологий «мягкой силы» и формирование созидательной информационной среды.Организаторы форума — команда молодежного совета ОАО «КЭМЗ» при поддержке Владимирской Областной Организации Оборонпроф (Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности) и Первичной Профсоюзной Организации КЭМЗ.Участники — активисты промышленных предприятий ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», АО «ВНИИ «Сигнал», АО «МПЗ». На форум были приглашены гости из Санкт-Петербурга. Это директор Центра системных инициативи эксперт Центра СИ. Центр системных инициатив давно занимается актуальными проблемами, в том числе – вопросами кибербезопасности.Эксперты с большим удовольствием делились своими знаниями с участниками. Их выступление вызвало много вопросов, а это первый признак заинтересованности аудитории.Программа форума состояла из нескольких этапов:— Самое главное», — считают организаторы, — мы смогли достучаться до молодёжи, вызвать их живой интерес, а если хоть один из них захочет передать свои знания дальше, помочь другому – это уже победа!Ведь участникам форума предстояло понять, что кибербезопасноть – это не только хорошее техническое оснащение и надёжные антивирусные программы, но и, прежде всего, способность отличать полезную, созидательную информацию от «виртуального мусора».