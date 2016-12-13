До кино осталось девять дней. Мечты сбываются!

Всё успеем! 22 декабря открытие состоится, — говорит Сергей. — Уже даже продукты завозят. Будет четыре кинозала, самый большой рассчитан на 185 человек.

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Во всех залах осталось установить сидения, колонки и натянуть экран, — продолжает Сергей

Какой фильм увидим первым?

Уже через несколько дней! Будет ли подарок ковровчанам на НГ? Состоится ли открытие? И на какой стадии подготовка? Рассказывает и показывает, который занимается электрооборудованием при кинотеатре.О Сергее мы узнали благодаря «Подслушано Ковров». Обсуждая будущий кинотеатр, он сообщил, что пока в кинозалах нет кресел, экранов, проекторов и колонок. А что же тогда есть? До торжественного момента осталось всего девять дней. — Успеют ли? — забеспокоилась я.Любопытно, что сейчас внутри? Сергей сделал для нас несколько снимков.Кинобар похож на гараж: шины на потолке, кирпич на стене. Интересно, а как будет выглядеть окончательный вариант? Машина с включенными фарами — это барная стойка, а за баром — девушкипродают попкорн?. IMAX 3D. Особый зал, где экранная картинка оживает на глазах. Как сейчас говорят, объёмное кино. Чтобы лучше ощутить спецэффекты, в 3D очках голову лучше не наклонять.. RealD. Это технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения в RealD очках при небольших боковых наклонах головы. Зритель может наклонять голову, смотреть на экран искоса или «лежать» в кресле.. Кинозал для детей. Удобно! Пока вы смеётесь над «Ёлками 5», ваш ребёнок смотрит любимый мультик.До сих пор не верите своим глазам? А уже проекторы завезли.Осталось дождаться завершения работ и открытия долгожданного храма кино.