События
До кино осталось девять дней. Мечты сбываются!
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В это сложно поверить! Мы совсем уже отчаялись, ведь сколько раз обещали кинотеатр. Он мог появиться на улице Ватутина, на улице Строителей и рядом с ледовым дворцом «Ковровец». И, наконец-то, свершилось! 22 декабря обещают открыть «Синема парк» в Ковров-Молл!
Уже через несколько дней! Будет ли подарок ковровчанам на НГ? Состоится ли открытие? И на какой стадии подготовка? Рассказывает и показывает Сергей, который занимается электрооборудованием при кинотеатре.
О Сергее мы узнали благодаря «Подслушано Ковров». Обсуждая будущий кинотеатр, он сообщил, что пока в кинозалах нет кресел, экранов, проекторов и колонок. А что же тогда есть? До торжественного момента осталось всего девять дней. — Успеют ли? — забеспокоилась я.
Любопытно, что сейчас внутри? Сергей сделал для нас несколько снимков.
Кинобар похож на гараж: шины на потолке, кирпич на стене. Интересно, а как будет выглядеть окончательный вариант? Машина с включенными фарами — это барная стойка, а за баром — девушки
автомеханики продают попкорн?
Первый и второй зал. IMAX 3D. Особый зал, где экранная картинка оживает на глазах. Как сейчас говорят, объёмное кино. Чтобы лучше ощутить спецэффекты, в 3D очках голову лучше не наклонять.
Третий зал. RealD. Это технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения в RealD очках при небольших боковых наклонах головы. Зритель может наклонять голову, смотреть на экран искоса или «лежать» в кресле.
Четвертый зал. Кинозал для детей. Удобно! Пока вы смеётесь над «Ёлками 5», ваш ребёнок смотрит любимый мультик.
До сих пор не верите своим глазам? А уже проекторы завезли.
Осталось дождаться завершения работ и открытия долгожданного храма кино.
Уже через несколько дней! Будет ли подарок ковровчанам на НГ? Состоится ли открытие? И на какой стадии подготовка? Рассказывает и показывает Сергей, который занимается электрооборудованием при кинотеатре.
О Сергее мы узнали благодаря «Подслушано Ковров». Обсуждая будущий кинотеатр, он сообщил, что пока в кинозалах нет кресел, экранов, проекторов и колонок. А что же тогда есть? До торжественного момента осталось всего девять дней. — Успеют ли? — забеспокоилась я.
Всё успеем! 22 декабря открытие состоится, — говорит Сергей. — Уже даже продукты завозят. Будет четыре кинозала, самый большой рассчитан на 185 человек.
Любопытно, что сейчас внутри? Сергей сделал для нас несколько снимков.
Кинобар похож на гараж: шины на потолке, кирпич на стене. Интересно, а как будет выглядеть окончательный вариант? Машина с включенными фарами — это барная стойка, а за баром — девушки
Первый и второй зал. IMAX 3D. Особый зал, где экранная картинка оживает на глазах. Как сейчас говорят, объёмное кино. Чтобы лучше ощутить спецэффекты, в 3D очках голову лучше не наклонять.
Во всех залах осталось установить сидения, колонки и натянуть экран, — продолжает Сергей
Третий зал. RealD. Это технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения в RealD очках при небольших боковых наклонах головы. Зритель может наклонять голову, смотреть на экран искоса или «лежать» в кресле.
Четвертый зал. Кинозал для детей. Удобно! Пока вы смеётесь над «Ёлками 5», ваш ребёнок смотрит любимый мультик.
До сих пор не верите своим глазам? А уже проекторы завезли.
Осталось дождаться завершения работ и открытия долгожданного храма кино.
4 комментария
Стандартный размер экрана в кинотеатре IMAX — 22 м в ширину и 16 м в высоту, т.е. высота 5 этажный дом, ширина почти в двое больше. И синема парк их успешно открывает, но не у нас же!
Или горе репортеры опять напутали, как обычно, или…