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Байкер-стоматолог. Как Ковров собирается встречать знаменитого гостя?
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Днём — жизнь среднестатистического гражданина, ночью — модный кожаный прикид, тусовки с друзьями, прослушивание рок-музыки и разнообразные потасовки. Ковровские мотоциклисты ждут знаменитого гостя. Байкер Александр Залдостанов, друзья называют его «Хирург», в полдень 21 мая со своей командой приедет на территорию спортивного центра «Ковровец».
На территории «Ковровца» пройдут показательные выступления. И те, кто также влюблён в мото, собираются поехать прямо в Доброград, встретить «Ночных Волков» и все вместе отправиться в Ковров. Вот что пишут ребята у себя в группе I ♥ moto(Kovrov):
Желающие собираются. Их уже больше десяти человек. Есть двухколёсный, трёхколёсный агрегат? Может стоит принять участие?
Ещё тогда, в прошлом, многие «тузы» катались по Москве на мотоциклах, а Александр Залдостанов в 1987 году купил себе «Яву». И неплохо так смотрелся. Наверняка, даже стандрайтингом увлёкся. Так что, не стоит стесняться своих мото, а смело участвуйте!
Напомним, С 19 по 21 мая в нашем регионе пройдёт V Владимирский межрегиональный экономический форум. Основные темы — предпринимательство и туризм. В рамках форума Ковров посетит один из приглашённых гостей – знаменитый байкер Александр Залдостанов со своей командой «Ночные Волки».
У ковровской земли не только богатое мотопрошлое, но и будущее. Это отмечает и сам Залдостанов. В Доброград байкеры заедут 21 мая, потом последуют в Ковров. Программа будет насыщенная. Пока в обсуждении — это показательные выступления мотокаскадеров, встречи с ковровскими спортсменами, организация экспозиции мототехники — от первых зидовских до нынешних скутеров КЭЗ.
На территории «Ковровца» пройдут показательные выступления. И те, кто также влюблён в мото, собираются поехать прямо в Доброград, встретить «Ночных Волков» и все вместе отправиться в Ковров. Вот что пишут ребята у себя в группе I ♥ moto(Kovrov):
К нам приезжают гости, так вот, есть желающие прокатиться в Доброград и встретить их!? В воскресенье 21 мая в 9:30 встречаемся у бывшего кинотеатра «Ковров»! Оттуда стартуем в Доброград, там встречаем «Ночных Волков» и стартуем с ними колонной в город! Дальше уже будет видно по обстоятельствам) Погода обещает быть теплой, кто едет, ставьте + в комменты!
Желающие собираются. Их уже больше десяти человек. Есть двухколёсный, трёхколёсный агрегат? Может стоит принять участие?
Ещё тогда, в прошлом, многие «тузы» катались по Москве на мотоциклах, а Александр Залдостанов в 1987 году купил себе «Яву». И неплохо так смотрелся. Наверняка, даже стандрайтингом увлёкся. Так что, не стоит стесняться своих мото, а смело участвуйте!
Напомним, С 19 по 21 мая в нашем регионе пройдёт V Владимирский межрегиональный экономический форум. Основные темы — предпринимательство и туризм. В рамках форума Ковров посетит один из приглашённых гостей – знаменитый байкер Александр Залдостанов со своей командой «Ночные Волки».
У ковровской земли не только богатое мотопрошлое, но и будущее. Это отмечает и сам Залдостанов. В Доброград байкеры заедут 21 мая, потом последуют в Ковров. Программа будет насыщенная. Пока в обсуждении — это показательные выступления мотокаскадеров, встречи с ковровскими спортсменами, организация экспозиции мототехники — от первых зидовских до нынешних скутеров КЭЗ.
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