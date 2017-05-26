Ковров без ковров? Унитаз Никаса Сафронова

Очень надеялись, дети очень ждали. Еще не все ученики школы побывали на его выставке, но до конца работы экспозиции успеют побывать все молодые художники Коврова. Мы подготовили для Никаса небольшую экскурсию по нашей школе. К сожалению, выпускники сегодня не смогли придти, ведь у них праздник «Последний звонок». Сейчас в нашей школе висят работы областного конкурса «Краски войны», как раз с ними и сможет познакомиться наш гость.

Это рисовал педагог или ученик?

Немного не хватает теней.

А где-же ковры? Я ожидал увидеть здесь хотя бы один ковер на стене! Почему же ваш город называется Ковров?

Это очень хорошие и достойные работы. Но во многих из них слишком много страшных и тяжелых вещей. Возможно, не стоит всё делать «в лоб», можно изобразить так, чтобы не было кровавых сцен, но тому, кто посмотрит на эту картину стало бы всё понятно.

Я остановился за городом. У Вас здесь очень красивая природа, а как поют соловьи… Мне подарили японский унитаз. Когда он включается, играет музыка, пение соловьев. Мне кажется, эти необыкновенные звуки записывали где-то у вас в этой местности. Очень вдохновляет.

Мой коллега и друг Александр Васильев, кажется, имеет дачу где-то в этой местности и неоднократно меня сюда приглашал. И вот, наконец-то, я побывал здесь у вас и вспомнил его слова о необыкновенной и волнующей природе этих мест.

Наш город еще удивит вас своими гостями!

Встречала известного гостя в художественной школе — директорКажется, она до последнего не верила, что в Ковров приедет художник такой величины.Как только метр художественного искусства зашел в здание школы, он тут же направился в класс, где занимались дети. Девочки продолжили усердно рисовать. Никас обошёл класс, остановился у одной из работ и спросил:Гордая и немного смущённая Ирина Сергеевна начала рассказывать о том, что это работа учеников, а девочки продолжали рисовать натюрморт. Тогда, Никас начал подходить к каждой из них.От удивления сидящая за мольбертом девушка покраснела и начала застенчиво кивать головой, улавливая каждое слово.Так Никас прошелся по всем пяти работам, а педагог стояла за его спиной и внимательно слушала критику.Художник быстро уловил атмосферу здания художественной школы, его стиль общения изменился сразу, как он поднялся на второй этаж к ученикам, его голос звучал тихо и размерено. Наверное, в этот момент каждому в комнате захотелось творить.Поверьте мне, это сумасшедшая энергетика исходящая от мастера. Чем тише он говорил, тем внимательнее его слушали ученики и преподаватели.И тут же дети начали рассказывать историю города и то, что Коврова носит гордое имя князей-основателей и то, что Ковров славится своими подвигами, а никак не коврами.У Никаса не осталось сомнений в этом, когда он начал осматривать работы конкурса «Краски Победы».В диалоге с Ириной Сергеевной знаменитый художник пообещал подарить ковровской художественной школе несколько реплик своих работ, отметив, что поищет что-нибудь… победное.Общение продолжилось в выставочном зале школы.поблагодарилаза визит и вручила ему буклеты с работами участников «Красок Победы».А маэстро, в свою очередь, подарил школе несколько книг о лучших художниках мира. Со своим автографом.А ещё — краски, которые преподаватели обещали вручить отличникам художественной школы.рассказал собравшимся о том, что в скором времени во Владимире откроется музей художника, куда ученики ковровской художественной-школы будут иметь свободный доступ. Также Никас обещал посещать 33 регион с мастер-классами для художников.Художник с удовольствием сфотографировался со всеми желающими. К сожалению, его визит был недолгим. А преподаватели и ученики школы с нетерпением ждут обещанные картины. А выставка Никаса Сафронова проработает в ковровском музее до середины июня.