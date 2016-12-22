События
«Ковров-Молл»: теперь двухуровневый!
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Открытие одного из сегментов – гипермаркета «Наша Радуга» состоялась весной. И это стало для города событием №1.
Однако после всплеска интереса ковровчане быстро поняли, что это не совсем то, о чём говорилось в анонсах. А говорилось о двухуровневой торгово-развлекательной зоне общей площадью 49 тысяч квадратных метров.
Про парковку всё правда – подземный паркинг на 253 машиноместа работает и уже по достоинству оценён посетителями гипермаркета. Если говорить о парковке под открытым небом, тут всё немного сложнее. Тем не менее, обширная площадка напротив ТЦ имеется, ставить машины можно.
Весной 2016 года не произошло заявленного открытия «мультибренда». Речь в анонсе шла о 120 магазинах различной направленности.
Ну, и, конечно же, кинотеатр, открытия которого в Коврове ждали гораздо жарче, чем торговые площадки. И он таки открылся! Мы об этом накануне уже сообщали. Многие сомневались – неужели правда «Синема Парк»?
Неужели, правда, форматы IMAX, 4DX и LUXE: A RealD Experience? Правда в том, что это «Синема Парк» и RealD 3D. Напомним основные технические характеристики:
— общая площадь 1500 кв. м;
— четыре кинозала;
— стоимость от 100 до 320 рублей.
— расписание фильмов.
На официальном открытии, которое состоялось сегодня утром, с приветствиями выступили как руководители проекта, так и топ-чиновники, в частности, вице-мэр Светлана Степанова и руководство Владимирского филиала Сбербанка (банк прокредитовал проект «Ковров-Молл»). Выступал также управляющий партнёр Алексей Попов.
Фотограф Александр Илларионов
Однако после всплеска интереса ковровчане быстро поняли, что это не совсем то, о чём говорилось в анонсах. А говорилось о двухуровневой торгово-развлекательной зоне общей площадью 49 тысяч квадратных метров.
Про парковку всё правда – подземный паркинг на 253 машиноместа работает и уже по достоинству оценён посетителями гипермаркета. Если говорить о парковке под открытым небом, тут всё немного сложнее. Тем не менее, обширная площадка напротив ТЦ имеется, ставить машины можно.
Весной 2016 года не произошло заявленного открытия «мультибренда». Речь в анонсе шла о 120 магазинах различной направленности.
Ну, и, конечно же, кинотеатр, открытия которого в Коврове ждали гораздо жарче, чем торговые площадки. И он таки открылся! Мы об этом накануне уже сообщали. Многие сомневались – неужели правда «Синема Парк»?
Неужели, правда, форматы IMAX, 4DX и LUXE: A RealD Experience? Правда в том, что это «Синема Парк» и RealD 3D. Напомним основные технические характеристики:
— общая площадь 1500 кв. м;
— четыре кинозала;
— стоимость от 100 до 320 рублей.
— расписание фильмов.
На официальном открытии, которое состоялось сегодня утром, с приветствиями выступили как руководители проекта, так и топ-чиновники, в частности, вице-мэр Светлана Степанова и руководство Владимирского филиала Сбербанка (банк прокредитовал проект «Ковров-Молл»). Выступал также управляющий партнёр Алексей Попов.
С кинотеатром, ковровчане!
Фотограф Александр Илларионов
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