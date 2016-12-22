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«Ковров-Молл»: только правильные бренды! Видео
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Сегодня в 15 часов в Торгово-развлекательном комплексе «Ковров-Молл» состоялась пресс-конференция, на которой представители собственников ТРЦ и крупнейших арендаторов ответили на вопросы представителей СМИ. Несмотря на то, что спикерами брифинга были представители коммерческих структур, мероприятие вызвало неподдельный интерес, многие журналисты пришли задать свои вопросы просто потому, что они были на злобу дня.
Вне сомнений, Ковров при всей своей успешности с экономической точки зрения, при всей удачности местоположения (70 км от областного центра и менее 300 км от столицы) по странному стечению обстоятельств давно был обделён площадками для цивилизованного шопинга и досуга. Проект «Ковров-Молл» обещает если не снять эту проблему, то, во всяком случае, восполнить пробел. Об этом говорили все участники брифинга.
Первым слово взял управляющий партнёр ТРЦ Алексей Попов:
— «Ковров-Молл» — это не просто торговая площадь, это социально-значимый для Коврова проект. Я следил за его реализацией, но активно включился в работу относительно недавно, с лета 2016 года. Авторы проекта начинали это масштабное строительство в 2011 году, а идея возникла ещё в 2009 году. Кризисные периоды в стране несколько затянули реализацию, однако с помощью множества активных и неравнодушных партнёров, нам всё-таки удалось сделать это. Прежде всего, хочу отметить важную роль Сбербанка РФ, который поверил в нас и кредитовал строительство. Теперь нашей главной задачей является наполнить эти современные площади правильными арендаторами. Я вкладываю в это понятие качественные бренды, проекты, которые по-настоящему нужны ковровчанам, помогут поднять их уровень жизни и комфорта на новый качественный уровень, — отметил Алексей Попов.
GK: Вы, судя по оценкам города и его запросов, производите впечатление человека извне. Расскажите немного о себе и о своём бизнес-портфолио…
— Это правда, я не ковровчанин. Думаю, это положительно сказалось, поскольку на многие вещи – например, на бизнес-привлекательность и потенциал – неплохо взглянуть со стороны, объективно. «Ковров-Молл» — не первый реализованный проект в моём портфолио, у меня уже есть опыт работы в крупных корпорациях, а также – управленческий опыт работы в муниципалитете Подмосковья. Именно поэтому, многие направления в работе «Ковров-Молла» я вижу как взаимодействие с местными властями. Например, благоустройство прилегающей к ТРЦ территории. Убеждён, что зона комфорта должна начинаться далеко за пределами коммерческих площадей. Будет правильно, если одинаково благоустроенной будет территория от Привокзальной площади и по периметру ТРЦ.
Г-н Попов заверил, что площадка, непосредственно примыкающая к ТРЦ будет благоустроена за счёт «Ковров-Молла». Всё, что можно делать зимой, делается, но основная работа пройдёт весной 2017 года, как только позволят погодные условия.
По словам управляющего партнёра ТРЦ, руководители проекта рассчитывают в перспективе привлечь на торгово-досуговую площадку (проект позиционируется как нечто большее, чем просто гипермаркет) не только ковровчан, но и жителей двух ближайших областных центров – Владимира и Иваново. На наш вопрос, не слишком ли высоки амбиции, г-н Попов заверил – всё под контролем:
— Наш ТРЦ на сегодня уникален как для Владимирской области, так и для сопредельных территорий. Ничего подобного по уровню инноваций и разнообразных сервисов ещё не было!
Если вернуться к теме «правильных арендаторов», то под этим Алексей Попов понимает совершенно конкретные вещи. Например, мультибрендовый мебельный центр, фитнес-центр («Не премиум, по уровню сервиса близкий к тому»). Это перспектива. Но если и воплощённые в жизнь планы.
Главное чаянье ковровчан – это кинотеатр. Подробности о том, что представляет собой цифровой кинотеатр «Синема-Парк» с технологией RealD 3D, рассказала директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова.
Кстати, брифинг проходил в одном из четырёх кинозалов комплекса. В соседних кинозалах уже шли кинопоказы.
Первое, что предложила Надежда Баимбетова участникам брифинга – надеть очки, которые получает в подарок каждый кинозритель «Синема-Парка». Эти очки для 3D-просмотров, как сообщила г-жа Баимбетова, принципиально отличаются от тех, что дают напрокат в киносетях-конкурентах «Синема-Парка».
Директор GK Кирилл Мольков в день брифинга предстал в обновлённом образе. И это не только инновационные 3D-очки, но и образ, который обеспечил барбершоп «Брит&Брут»
Как минимум, очки напрокат – это не гигиенично, ведь протирание их влажными салфетками – это, по сути, только для успокоения совести. Но даже не это главное. Инновационные очки от «Синема-Парка», как утверждают представители киносети, не дают побочных эффектов – головная боль, дискомфорт в височных областях, да и вообще – эти очки красивые и модные, их, практически, можно носить в качестве солнцезащитных.
— Инновационным в «Синема-парк» является всё. Начиная от очков и заканчивая креслами! – заявила Надежда Баимбетова.
Действительно, в мини-зале на 100 мест кресла значительно комфортабельнее, чем в до боли знакомым ковровчанам кинозалах областного центра. Да и ряды гораздо шире, по уровню комфорта все места в залах «Синема-парка» соответствуют премиум-классу.
Расстояния между рядами позволяют удобно устроится даже двухметроворостым гигантам. Поджимать коленки не придётся никому.
Все залы оборудованы специализированными местами для лиц с ограниченными возможностями.
Кстати, по степени доступности для колясочников, ТРЦ «Ковров-Молл» — это просто мечта, пандусы повсюду.
Из продвинутых моментов стоит отметить экран кинотеатра. Он серебристый. Такое покрытие обеспечивает максимально яркое, чёткое и комфортное для визуального восприятия изображение на экране как в формате 3D, так и в обычном формате.
Не поскупились здесь и на качественный звук.
Особого внимания заслуживает сервисный пакет «Синема-парка». Это не только показы блок-бастеров (говорят о 4-6 премьерах еженедельно!!!), но и демонстрация записи театральных постановок столичных театров. Речь идёт о классических спектаклях по произведениям из школьной программы. Социально-значимое направление. Такой сеанс можно организовать при наличии коллективной заявки – от 20 человек.
GK: Если возможны видеозаписи спектаклей по заявкам, то, вероятно, возможны и демонстрации альтернативного кино?
— На сегодня у нас есть договорные отношения с несколькими московскими театрами, поэтому о театральных постановках говорю уверенно. Что касается альтернативы… Спасибо за вопрос, с технической точки зрения это выполнимо, а значит, при наличии запроса, мы сделаем это для ковровчан! – откликнулась Надежда Баимбетова. – Мы вообще считаем, что именно ковровчане так долго ждали кинотеатр, что заслуживают особого отношения. «Синема-парк» открывал кинотеатры в 23 городах России, от Калининграда до Красноярска, но такого индивидуального и трепетного подхода как здесь, в Коврове, я лично не припомню. Мы не только деньги, но и душу вложили в этот город!
GK: А если о деньгах, можно уточнить объём инвестиций?
— Уже вложено 200 миллионов рублей и это не предел!
GK: В «Синема-Парк» можно забронировать билеты по интернету?
— Мы некоторое время назад вынуждены были отказаться от этого сервиса. Вы не поверите – находились шутники, которые бронировали по нескольку десятков мест с тем, чтобы на плане кинозала высвечивалось неприличное слово! Теперь проблема с этими хулиганами устранена, но данный сервис ограничен.
Однако регистрироваться на сайте киносети есть смысл. Во-первых, потому, что действует накопительная система бонусов. Во-вторых, все зарегистрированные пользователи ежегодно получают от «Синема-Парка» подарок ко Дню рождения.
— У нас офигенно инновационно! – заявила представитель «Синема-Парк», завершая своё выступление.
И пригласила всех осмотреть «начинку» кинотеатра, те помещения, которые обычно скрыты для кинозрителей. В частности, журналистам показали помещение киномеханика.
Если сравнить с кондовой аналоговой кинобудкой (вспомним нашу вылазку в кинотеатр «Ковров») глаз положить практически не на что – всё в микросхемах. «Мозги» кинотеатра помещаются в компактную коробку, от которой тянется обшитый фольгой рукав. Нажми на кнопку, получишь результат…
Не менее любопытной была информация от представителей арендаторов «Ковров-Молла». Это совладелец «Ярко-парка» Ярослав Чесноков и управляющий регионом «Золотое кольцо» ООО «М-Видео-Менеджмент» Илья Персичкин.
Последний поздравил всех ковровчан с открытием первого в городе магазина «М-Видео» и сообщил, что именно в Коврове знаменитый бренд по продаже электронной и электро-бытовой техники оборудован по самому последнему слову науки, техники и маркетинга. А ещё у «М-Видео» в Коврове договора с десятью банковскими организациями, что гарантирует мгновенное кредитование на любую понравившуюся покупателю технику.
И ещё, отдельно для любителей надкушенных яблок. Чтобы линейка Apple в «Ковров-Молле» предлагалась дешевле, чем в иных местах, так нет. С этим в «яблочной империи» строго, цены едины по всей России. Но действует беспроцентная рассрочка, и – об этом уже сказано – десять дружественных банков так или иначе помогут любому желающему исполнить заветное желание и приобрести статусный гаджет.
Информация о «Ярко-Парке», пожалуй, была самым ярким пятном в пресс-конференции. Г-н Чесноков настолько эмоционально и воодушевлённо говорил о своём проекте, что нельзя было не поверить – этот человек влюблён в свой бизнес.
«Ярко-парк» — это своего рода «мини-диснейленд» под крышей, в котором окунуться в активный отдых смогут как взрослые, так и дети. Авторы проекта – это два Ярослава, один из которых и рассказывал о детской досуговой зоне.
GK: «Ярко-парк» — это в честь имён основателей, двух Ярославов?
— Ну, что вы! Мы не настолько тщеславны! «Ярко-парк» — это потому, что ярко!
Надо отметить, что развлекательный «Ярко-парк» пока что не открыт, идут завершающие отделочные работы.
— Но открытие неизбежно! – заверил Ярослав Чесноков.
Неизбежной датой была названа первая декада января 2017 года.
Несмотря на то, что процесс строительства «Ковров-Молла» по времени оказался гораздо более длительным, чем изначально предполагали его авторы, но, как убедились первые гости ТРЦ, ожидание того стоило.
В рамках презентации ТРЦ «Ковров-Молл» организаторы представили обширную программу. Первых посетителей развлекало «МАГИК-ШОУ», шоу-балет «Арсенал», группа «Green dolphin street» и ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ. От «Ярко-Парка» был организован мастер-класс по катанию на гироскутерах.
На открытие было очень много ковровчан, и все они, судя по отзывам, остались довольны.
Приходите в «Ковров-Молл» и убедитесь сами. Вполне возможно, что на этих колоссальных площадях мы в первом приближении что-то пропустили. Проект настолько многогранный, что нужно прийти в ТРЦ не один и даже не два раза, чтобы оценить все сервисы и познакомиться со всеми представленными брендами. А ведь это только начало! В итоге на территории «Ковров-Молла» разместятся более сотни арендаторов.
Неужели ковровчане, наконец-то, откажутся от вредной привычки ездить за одеждой, едой и в кино в соседние города? Неужели отныне за тем же самым в Ковров поедут владимирцы и ивановцы?!
Фотограф Александр Соколов, видеограф Артём Буренков
Вне сомнений, Ковров при всей своей успешности с экономической точки зрения, при всей удачности местоположения (70 км от областного центра и менее 300 км от столицы) по странному стечению обстоятельств давно был обделён площадками для цивилизованного шопинга и досуга. Проект «Ковров-Молл» обещает если не снять эту проблему, то, во всяком случае, восполнить пробел. Об этом говорили все участники брифинга.
Первым слово взял управляющий партнёр ТРЦ Алексей Попов:
— «Ковров-Молл» — это не просто торговая площадь, это социально-значимый для Коврова проект. Я следил за его реализацией, но активно включился в работу относительно недавно, с лета 2016 года. Авторы проекта начинали это масштабное строительство в 2011 году, а идея возникла ещё в 2009 году. Кризисные периоды в стране несколько затянули реализацию, однако с помощью множества активных и неравнодушных партнёров, нам всё-таки удалось сделать это. Прежде всего, хочу отметить важную роль Сбербанка РФ, который поверил в нас и кредитовал строительство. Теперь нашей главной задачей является наполнить эти современные площади правильными арендаторами. Я вкладываю в это понятие качественные бренды, проекты, которые по-настоящему нужны ковровчанам, помогут поднять их уровень жизни и комфорта на новый качественный уровень, — отметил Алексей Попов.
GK: Вы, судя по оценкам города и его запросов, производите впечатление человека извне. Расскажите немного о себе и о своём бизнес-портфолио…
— Это правда, я не ковровчанин. Думаю, это положительно сказалось, поскольку на многие вещи – например, на бизнес-привлекательность и потенциал – неплохо взглянуть со стороны, объективно. «Ковров-Молл» — не первый реализованный проект в моём портфолио, у меня уже есть опыт работы в крупных корпорациях, а также – управленческий опыт работы в муниципалитете Подмосковья. Именно поэтому, многие направления в работе «Ковров-Молла» я вижу как взаимодействие с местными властями. Например, благоустройство прилегающей к ТРЦ территории. Убеждён, что зона комфорта должна начинаться далеко за пределами коммерческих площадей. Будет правильно, если одинаково благоустроенной будет территория от Привокзальной площади и по периметру ТРЦ.
Г-н Попов заверил, что площадка, непосредственно примыкающая к ТРЦ будет благоустроена за счёт «Ковров-Молла». Всё, что можно делать зимой, делается, но основная работа пройдёт весной 2017 года, как только позволят погодные условия.
По словам управляющего партнёра ТРЦ, руководители проекта рассчитывают в перспективе привлечь на торгово-досуговую площадку (проект позиционируется как нечто большее, чем просто гипермаркет) не только ковровчан, но и жителей двух ближайших областных центров – Владимира и Иваново. На наш вопрос, не слишком ли высоки амбиции, г-н Попов заверил – всё под контролем:
— Наш ТРЦ на сегодня уникален как для Владимирской области, так и для сопредельных территорий. Ничего подобного по уровню инноваций и разнообразных сервисов ещё не было!
Если вернуться к теме «правильных арендаторов», то под этим Алексей Попов понимает совершенно конкретные вещи. Например, мультибрендовый мебельный центр, фитнес-центр («Не премиум, по уровню сервиса близкий к тому»). Это перспектива. Но если и воплощённые в жизнь планы.
Главное чаянье ковровчан – это кинотеатр. Подробности о том, что представляет собой цифровой кинотеатр «Синема-Парк» с технологией RealD 3D, рассказала директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова.
Кстати, брифинг проходил в одном из четырёх кинозалов комплекса. В соседних кинозалах уже шли кинопоказы.
Первое, что предложила Надежда Баимбетова участникам брифинга – надеть очки, которые получает в подарок каждый кинозритель «Синема-Парка». Эти очки для 3D-просмотров, как сообщила г-жа Баимбетова, принципиально отличаются от тех, что дают напрокат в киносетях-конкурентах «Синема-Парка».
Директор GK Кирилл Мольков в день брифинга предстал в обновлённом образе. И это не только инновационные 3D-очки, но и образ, который обеспечил барбершоп «Брит&Брут»
Как минимум, очки напрокат – это не гигиенично, ведь протирание их влажными салфетками – это, по сути, только для успокоения совести. Но даже не это главное. Инновационные очки от «Синема-Парка», как утверждают представители киносети, не дают побочных эффектов – головная боль, дискомфорт в височных областях, да и вообще – эти очки красивые и модные, их, практически, можно носить в качестве солнцезащитных.
— Инновационным в «Синема-парк» является всё. Начиная от очков и заканчивая креслами! – заявила Надежда Баимбетова.
Действительно, в мини-зале на 100 мест кресла значительно комфортабельнее, чем в до боли знакомым ковровчанам кинозалах областного центра. Да и ряды гораздо шире, по уровню комфорта все места в залах «Синема-парка» соответствуют премиум-классу.
Расстояния между рядами позволяют удобно устроится даже двухметроворостым гигантам. Поджимать коленки не придётся никому.
Все залы оборудованы специализированными местами для лиц с ограниченными возможностями.
Кстати, по степени доступности для колясочников, ТРЦ «Ковров-Молл» — это просто мечта, пандусы повсюду.
Из продвинутых моментов стоит отметить экран кинотеатра. Он серебристый. Такое покрытие обеспечивает максимально яркое, чёткое и комфортное для визуального восприятия изображение на экране как в формате 3D, так и в обычном формате.
Не поскупились здесь и на качественный звук.
Особого внимания заслуживает сервисный пакет «Синема-парка». Это не только показы блок-бастеров (говорят о 4-6 премьерах еженедельно!!!), но и демонстрация записи театральных постановок столичных театров. Речь идёт о классических спектаклях по произведениям из школьной программы. Социально-значимое направление. Такой сеанс можно организовать при наличии коллективной заявки – от 20 человек.
GK: Если возможны видеозаписи спектаклей по заявкам, то, вероятно, возможны и демонстрации альтернативного кино?
— На сегодня у нас есть договорные отношения с несколькими московскими театрами, поэтому о театральных постановках говорю уверенно. Что касается альтернативы… Спасибо за вопрос, с технической точки зрения это выполнимо, а значит, при наличии запроса, мы сделаем это для ковровчан! – откликнулась Надежда Баимбетова. – Мы вообще считаем, что именно ковровчане так долго ждали кинотеатр, что заслуживают особого отношения. «Синема-парк» открывал кинотеатры в 23 городах России, от Калининграда до Красноярска, но такого индивидуального и трепетного подхода как здесь, в Коврове, я лично не припомню. Мы не только деньги, но и душу вложили в этот город!
GK: А если о деньгах, можно уточнить объём инвестиций?
— Уже вложено 200 миллионов рублей и это не предел!
GK: В «Синема-Парк» можно забронировать билеты по интернету?
— Мы некоторое время назад вынуждены были отказаться от этого сервиса. Вы не поверите – находились шутники, которые бронировали по нескольку десятков мест с тем, чтобы на плане кинозала высвечивалось неприличное слово! Теперь проблема с этими хулиганами устранена, но данный сервис ограничен.
Однако регистрироваться на сайте киносети есть смысл. Во-первых, потому, что действует накопительная система бонусов. Во-вторых, все зарегистрированные пользователи ежегодно получают от «Синема-Парка» подарок ко Дню рождения.
— У нас офигенно инновационно! – заявила представитель «Синема-Парк», завершая своё выступление.
И пригласила всех осмотреть «начинку» кинотеатра, те помещения, которые обычно скрыты для кинозрителей. В частности, журналистам показали помещение киномеханика.
Если сравнить с кондовой аналоговой кинобудкой (вспомним нашу вылазку в кинотеатр «Ковров») глаз положить практически не на что – всё в микросхемах. «Мозги» кинотеатра помещаются в компактную коробку, от которой тянется обшитый фольгой рукав. Нажми на кнопку, получишь результат…
Не менее любопытной была информация от представителей арендаторов «Ковров-Молла». Это совладелец «Ярко-парка» Ярослав Чесноков и управляющий регионом «Золотое кольцо» ООО «М-Видео-Менеджмент» Илья Персичкин.
Последний поздравил всех ковровчан с открытием первого в городе магазина «М-Видео» и сообщил, что именно в Коврове знаменитый бренд по продаже электронной и электро-бытовой техники оборудован по самому последнему слову науки, техники и маркетинга. А ещё у «М-Видео» в Коврове договора с десятью банковскими организациями, что гарантирует мгновенное кредитование на любую понравившуюся покупателю технику.
И ещё, отдельно для любителей надкушенных яблок. Чтобы линейка Apple в «Ковров-Молле» предлагалась дешевле, чем в иных местах, так нет. С этим в «яблочной империи» строго, цены едины по всей России. Но действует беспроцентная рассрочка, и – об этом уже сказано – десять дружественных банков так или иначе помогут любому желающему исполнить заветное желание и приобрести статусный гаджет.
Информация о «Ярко-Парке», пожалуй, была самым ярким пятном в пресс-конференции. Г-н Чесноков настолько эмоционально и воодушевлённо говорил о своём проекте, что нельзя было не поверить – этот человек влюблён в свой бизнес.
«Ярко-парк» — это своего рода «мини-диснейленд» под крышей, в котором окунуться в активный отдых смогут как взрослые, так и дети. Авторы проекта – это два Ярослава, один из которых и рассказывал о детской досуговой зоне.
GK: «Ярко-парк» — это в честь имён основателей, двух Ярославов?
— Ну, что вы! Мы не настолько тщеславны! «Ярко-парк» — это потому, что ярко!
Надо отметить, что развлекательный «Ярко-парк» пока что не открыт, идут завершающие отделочные работы.
— Но открытие неизбежно! – заверил Ярослав Чесноков.
Неизбежной датой была названа первая декада января 2017 года.
Несмотря на то, что процесс строительства «Ковров-Молла» по времени оказался гораздо более длительным, чем изначально предполагали его авторы, но, как убедились первые гости ТРЦ, ожидание того стоило.
В рамках презентации ТРЦ «Ковров-Молл» организаторы представили обширную программу. Первых посетителей развлекало «МАГИК-ШОУ», шоу-балет «Арсенал», группа «Green dolphin street» и ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ. От «Ярко-Парка» был организован мастер-класс по катанию на гироскутерах.
На открытие было очень много ковровчан, и все они, судя по отзывам, остались довольны.
Приходите в «Ковров-Молл» и убедитесь сами. Вполне возможно, что на этих колоссальных площадях мы в первом приближении что-то пропустили. Проект настолько многогранный, что нужно прийти в ТРЦ не один и даже не два раза, чтобы оценить все сервисы и познакомиться со всеми представленными брендами. А ведь это только начало! В итоге на территории «Ковров-Молла» разместятся более сотни арендаторов.
Неужели ковровчане, наконец-то, откажутся от вредной привычки ездить за одеждой, едой и в кино в соседние города? Неужели отныне за тем же самым в Ковров поедут владимирцы и ивановцы?!
Невероятно, но, похоже, это свершившийся факт.
Фотограф Александр Соколов, видеограф Артём Буренков
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