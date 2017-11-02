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Ковровчанка готовится к полету на Луну. И это не хайп
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Как сообщает «Призыв», проект реализует Институт медико-биологических проблем РАН, где и работает кандидат биологических наук Елена Лучицкая.
Она родилась в Коврове.
Окончила естественно-географический факультет Владимирского государственного педагогического университета, затем защитила кандидатскую.
Сейчас Елена Лучицкая — старший научный сотрудник ИМБП, член-корреспондент Международной академии астронавтики.
Два года назад Елена Лучицкая стала командиром экипажа в проекте «Луна-2015». Тогда шесть молодых женщин-ученых провели почти десять суток в изоляции. Эксперимент моделировал полет к спутнику Земли.
На этот раз экипаж смешанный — три женщины и трое мужчин. Помимо Елены Лучицкой в него вошли Анна Кикина, Наталья Лысова, Илья Рукавишников, Марк Серов и Виктор Феттер. Старт эксперимента запланирован на 7 ноября.
В рамках проекта SIRIUS-2017 планируется отработать элементы длительного межпланетного полета в условиях полной автономии. Наблюдатели будут оценивать, как человек ведет себя в замкнутом пространстве длительное время, как работает.
Одновременно будут смотреть, как на «полет» реагируют психика и организм. Для экипажа запланирована и внештатная ситуация. На 14-е сутки «полета» испытателей хотят оставить без сна 39 часов. Всего экипаж проведет в изоляции 17 дней.
Гордимся! #лунанаша
Фото: ВК
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