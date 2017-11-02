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Ковровчанка готовится к полету на Луну. И это не хайп

Anna_Kalinina
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Елена Лучицкая из Коврова вошла в состав экипажа, который примет участие в международном космическом проекте SIRIUS-2017. Он репетирует полет на Луну.



Как сообщает «Призыв», проект реализует Институт медико-биологических проблем РАН, где и работает кандидат биологических наук Елена Лучицкая.

Она родилась в Коврове.

Окончила естественно-географический факультет Владимирского государственного педагогического университета, затем защитила кандидатскую.

Сейчас Елена Лучицкая — старший научный сотрудник ИМБП, член-корреспондент Международной академии астронавтики.



Два года назад Елена Лучицкая стала командиром экипажа в проекте «Луна-2015». Тогда шесть молодых женщин-ученых провели почти десять суток в изоляции. Эксперимент моделировал полет к спутнику Земли.

Елена Лучицкая и первая британская женщина-космонавт Helen Sharman

На этот раз экипаж смешанный — три женщины и трое мужчин. Помимо Елены Лучицкой в него вошли Анна Кикина, Наталья Лысова, Илья Рукавишников, Марк Серов и Виктор Феттер. Старт эксперимента запланирован на 7 ноября.



В рамках проекта SIRIUS-2017 планируется отработать элементы длительного межпланетного полета в условиях полной автономии. Наблюдатели будут оценивать, как человек ведет себя в замкнутом пространстве длительное время, как работает.

vladimir.kp.ru

Одновременно будут смотреть, как на «полет» реагируют психика и организм. Для экипажа запланирована и внештатная ситуация. На 14-е сутки «полета» испытателей хотят оставить без сна 39 часов. Всего экипаж проведет в изоляции 17 дней.

Гордимся! #лунанаша


Фото: ВК

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