Ковровская пасха. Транспортный коллапс

У нашей семьи есть такая традиция. Пасха – это повод собрать всех родственников в одном месте.Собраться по какому-то другому поводу мы, к сожалению, не можем.По всей видимости, так поступаем не только мы. Половина города ежегодно выполняет ритуал затруднительного посещения кладбища.О том, что на кладбище на пасху не ходят – не сказала мне лишь моя кошка. Возможно сказала, но я её не понял.Пасха в Коврове – это праздник толпы и автомобильных пробок.Рядом с Больничным комплексом развернулась целая ярмарка-продажа искусственных растений. Чего там только не было. Цветки стоили от 70 рублей, в среднем по 200. Подумайте только: 200 рублей за муляж букета. Всегда знал, что ритуальные услуги – дело выгодное, но, чтобы настолько…Думаю, если можно бы было припарковаться на чужой могиле, дабы поближе было идти до своих усопших близких, то многие бы так и делали.Дорога к Троицко-Никольскому кладбищу не позволяет проезжать двум машинам на встречу друг другу по асфальтному полотну. Эту ужасную дорожную ситуацию дополняем общественный транспорт. Набитые битком ПАЗики курсировали от города регулярно. Разумеется, вдоль всего пути стоял столб пыли. Мы припарковались подальше от кладбища, ведь проще пройти лишние пять минут, чем потом двадцать стоять в пробке.В итоге, пешком было быстрее. По дороге мы заметили расстроенного мужчину. Рядом плакала его жена. Оказалось, кто-то не рассчитал габаритов и снёс им левое зеркало. Наверное, он больше не будет парковаться на обочине при таком плотном потоке транспорта.На кладбище присутствовали представители органов правопорядка.Ограды, ограды… В расчёте на то, чтобы сформировать «фамильную усыпальницу», люди стараются огородить могилы предков как можно шире. Но кладбище не резиновое! Другим-то как-то надо «к своим» пробираться…После отправился на Андреевское кладбище, где тоже похоронены родственники. Найдя своих, я поставил точку на GPS – картах, дабы потом не плутать. Настанет день, когда «за старшего» в этом скорбном обходе буду я…