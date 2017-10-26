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Ковровские похождения Стивена Сигала. Скандальная новость
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4 июня 2013 года с рабочем визитом в Ковров приехал Стивен Сигал. Тогда в Коврове ещё долго говорили о том, что наше оружие будет рекламировать голливудская кинозвезда. Мастер айкидо, знаменитый актёр, известный также как Кейси из сиквела 90-х «В осаде»! И тут домогательства…
А в Коврове ведь он и прокатился по городу, провёл мастер-класс с юными ковровскими спортсменами. И добавил: «Kovrov is charming, people is nice, weapon is the best». И пообещал: «I will be back». Звучит как угроза?
Первая забила тревогу журналист Лиза Гурреро. Она утверждает, что Стивен пригласил ее на интервью к себе домой и встретил в одном халате, а затем продемонстрировал именно ту часть тела, которая Лизу и возмутила.
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Последний случай связан с телеведущей и актрисой Дженни Маккарти. Дженни уверяет, что во время прослушивания на фильм «В осаде-2», актер наглым образом пытался ее обнажить.
К тому же, общественность вспомнила ещё один скандальный момент. Ещё в 2010 году в суд на Сигала за сексуальные домогательства подала тайская модель Кайден Нгуену. Кайден рассказала информационному порталу Infox, что Стивен использовал её и ещё двух русских девушек в качестве «секс-игрушек».
Якобы девушки прислуживали актеру семь дней в неделю. В случае, если не могли выполнять свои обязанности, их просто меняли на других русских. Вот такая вот любовь к русским женщинам. Правда это или нет, неизвестно до сих пор. Тогда иск отклонили адвокаты Нгуен, назвав это всё бессмысленным действием.
Тем временем, не даёт покоя мысль: «Стивен был в Коврове. Фотографировался, знакомился с ковровчанами, а может и ковровчанками»…
Вплоть до мельчайших подробностей мы вспомнили тот день. Всё нормально. Американский актер к ковровским девушкам, в том числе к журналисткам, подобного интереса не проявил.
Кстати, сейчас 65-летний актер состоит в официальном браке с уроженкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. Это его четвертый брак. Сигал был женат на японке Мияко Фуджитани. Второй брак был заключен с Адриенн Ларусса, но был аннулирован из-за его увлечения актрисой и моделью Келли Леброк. Он женился на Келли, но спустя семь лет увлекся няней Ариссой Вульф. В общем, бурная и насыщенная личная жизнь, но это явно не показатель того, что он мог что-то делать против воли девушек. Сам Сигал опроверг все обвинения в свой адрес. Он назвал их ложью и чепухой.
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