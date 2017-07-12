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Яркий фестиваль. Краски Холи в Доброграде
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22 июля в 13:00 город-курорт Доброград приглашает вас на самое яркое событие 2017 года – праздник красок холи.
Холи — один из самых ярких и красочных праздников в мире.
Зародившись в Индии, он получил огромную популярность в России.
Фестивали красок любят прежде всего за возможность отлично повеселиться в большой компании и зарядиться позитивом на все оставшееся лето.
Кроме нескольких массовых запусков краски в этот день вас ждут развлечения на любой вкус.
Забавные конкурсы, за участие в которых можно будет получить приятные подарки.
Летнее настроение на танцполе. созданное резидентом легендарных клубов г. Владимир — DJ BALU.
Зажигательные флешмобы.
Для любителей игр на свежем воздухе будут подготовлены сразу несколько площадок.
На протяжении всего Фестиваля – фотоконкурс на лучшее фото в социальных сетях.
Краски абсолютно безопасны и гипоаллергенны.
И самое главное, они очень легко отстирываются, не оставляя следов на одежде.
Приобрести краски можно будет в точке продаж непосредственно на празднике.
*среди мероприятий летного сезона города-курорта Доброград
Публикуется на правах рекламы
Холи — один из самых ярких и красочных праздников в мире.
Зародившись в Индии, он получил огромную популярность в России.
Фестивали красок любят прежде всего за возможность отлично повеселиться в большой компании и зарядиться позитивом на все оставшееся лето.
Кроме нескольких массовых запусков краски в этот день вас ждут развлечения на любой вкус.
Забавные конкурсы, за участие в которых можно будет получить приятные подарки.
Летнее настроение на танцполе. созданное резидентом легендарных клубов г. Владимир — DJ BALU.
Зажигательные флешмобы.
Для любителей игр на свежем воздухе будут подготовлены сразу несколько площадок.
На протяжении всего Фестиваля – фотоконкурс на лучшее фото в социальных сетях.
Краски абсолютно безопасны и гипоаллергенны.
И самое главное, они очень легко отстирываются, не оставляя следов на одежде.
Приобрести краски можно будет в точке продаж непосредственно на празднике.
Подробности вы можете узнать по телефону: 8-800-200-80-50 и на сайте.
*среди мероприятий летного сезона города-курорта Доброград
Публикуется на правах рекламы
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