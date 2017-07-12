Яркий фестиваль. Краски Холи в Доброграде

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— один из самых ярких и красочных праздников в мире.Зародившись в Индии, он получил огромную популярность в России.Фестивали красок любят прежде всего за возможность отлично повеселиться в большой компании и зарядиться позитивом на все оставшееся лето.Кроме нескольких массовых запусков краски в этот день вас ждут развлечения на любой вкус.Забавные конкурсы, за участие в которых можно будет получить приятные подарки.Летнее настроение на танцполе. созданное резидентом легендарных клубов г. Владимир —Для любителей игр на свежем воздухе будут подготовлены сразу несколько площадок.Краски абсолютно безопасны и гипоаллергенны.И самое главное, они очень легко отстирываются, не оставляя следов на одежде.Приобрести краски можно будет в точке продаж непосредственно на празднике.*среди мероприятий летного сезона города-курорта ДоброградПубликуется на правах рекламы