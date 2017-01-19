Крещенская ночь в Коврове. Мы посчитали всех купальщиков

Вы видели это купание в формате он-лайн? Есть возможность посмотреть в записи.

Вряд ли все те, кто прошлой ночью отправился к разнообразным «официально заявленным» купелям-прорубям, «православную диету» соблюдают. Однако приверженцев криотерапии нашлось немало. Одно из легитимных мест отправления обряда — улица Набережная, напротив общественных бань.Во Владимирской области обряд омовения совершили 13 тысяч человек в 54 купелях. На Набережной началось всё в 22:30. Были все, кому полагается — отцы церкви и дружина МЧС. Первые читали молитвы, вторые — следили, чтобы не было фальшстарта. Желающих приобщиться к таинству нашлось немного. Чуть больше тех, кто просто пришёл посмотреть. Говорят, многие в Мелехово поехали, там тоже «официальная купель».Чтобы крещенские купальщики не подскользнулись, положили сено. «Знать бы где упасть, соломки бы подстелили...» Интересно, кто так заботится о нас? Церковные служащие или спасатели?Глубина купели на Набережной, по сообщению ГО и ЧС, 1,5 метра. При спуске в крестообразное отверстие во льду и при подъёме из него, тела граждан страховали сотрудники спасательной службы.Ну, а о душах, разумеется, беспокоились священники.Гражданам, надо заметить, ближе были мысли и заботы мирские: «Где костёр и полевая кухня?» — жаловались некоторые. Так ведь, пост же?.. А вместо костра — милости просим в баню, она рядом, через дорогу.Обычно из парилки бегут на улицу: растирание снегом или окунуться в водоём. Тут всё наоборот. Только в бане сразу предупредили: «Для обогрева баня будет работать 18 января с 22:00 до 19 января 2:00».Первой в купель на Набережной окунулась девушка.За ней пошли представители сильного пола.Палатки для переодевания не было. Переодевались в бане, а многие и на улице.Немного полезной информации из открытых источников.В прорубь не стоит окунаться с головой. Может привести к шоку от холода. В холодной воде можно провести только пять секунд. Перед купанием лучше сделать разминку, пробежку.Это советуют врачи и спасатели. Представители РПЦ добавляют: «Когда погружаетесь в воду, необходимо креститься и произносить: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».Светские и духовные наставники сходятся в одном: не стоит погружаться в состоянии алкогольного опьянения. И для сердца неполезно, да и грех.Были и те, кто купаться не стал, а просто пришли умыться святой водой. Многие пришли с ёмкостью для воды. Святую воду используют все по-разному. Кто-то пьёт натощак. Многие — в дни тревог и болезней. Пьют по чуть-чуть, чтобы осталось до следующего Крещения.Большинство желающих купаются на Крещение уже не первый год подряд. Помните Крещение-2016? Это вам не -7, а были настоящие морозы.А в это время за чертой города, на Красной горке в купели-проруби проверяли себя на прочность участницы проекта «Городская красавица».