Крошка моя. Ковров, руки вверх!

#рукивверхФото билетов, «себяшки» с концерта и видео с самим Жуковым заполонили инста-ленту. А когда-то мы слушали «Руки вверх» на кассетах. Впервые о группе «Руки Вверх!» услышали в 1995 году.Коллектив получил большую популярность среди молодёжи благодаря хитам «Малыш» и «Студент». Стремительно развиваясь, в 1997 году группа выпускает свой первый альбом «Дышите равномерно!» и поднимается на вершины хит-парадов. Молодёжь 90-х до сих пор помнит последующие нагремевшие хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и множество других.До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. После Сергей Жуков решил остаться один вместе с официальным названием группы.#рукивверхковровУррра!!! #крошкамоя #рукивверхвковрове #ковров#сергейжуков #рукивверх #рукивверхвковрове#рукивверх20лет В телефоне теперь тонна видео, которое и нет смысла выкладывать, потому что им не передать весь позитив, ностальгию и сентиментальность этого вечера Хочу обратно в свои 16 лет, а не вот это всё#рукивверх20лет #ковров#спасибозаконцертОтличный концерт #рукивверх20лет#девочкитакиедевочки #девочкигуляют #рукивверхвковрове #ковров#рукивверх20летЭто было афигенно#рукивверхковров #рукивверх20лет #gk33 #концертрукивверхковров #любимыймуж #семьясамоеценное#рукивверх20лет #ковров #gk33 #свершилосьЕщё в детстве в школьные годы слушала #рукивверх. Но тогда я даже представить не могла, что через 15-10 лет попаду на концерт этой группы! И вживую услышу те хиты, который в своё время просто кружили голову!!! И главное, что я заново ощутила все те детские эмоции, и вспомнила то беззаботное (а тогда казалось самое трудноt)время, когда ходили на дискотеку и танцевали под #18мнеуже #крошкамоя Ещё мне было очень приятно, что со мной рядом на концерте также как и я отрывалась моя самая лучшая подружка, моя Юлечка. #рукивверх #рукивверх20лет #ковров33 #gk33 #юбилейныйконцертСпасибо, @sezhukov, за некое эмоциональное потрясение. Было максимально здоровоНе только ковровчане сказали спасибо!: Ковров встречал подарками и супер-аншлагом! Спасибо!!!#рукивверх #рукивверх20лет#ковров