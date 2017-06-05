События
Крошка моя. Ковров, руки вверх!
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Прошло 19 лет и ковровчанки всё-таки дождались своего «солдата», ведь именно в 1998 году «Крошка моя» начала покорять женские сердца и хит-парады страны. А вчера, в ледовом дворце «Ковровец» выступил Сергей Жуков!
feze1 #рукивверх
Фото билетов, «себяшки» с концерта и видео с самим Жуковым заполонили инста-ленту. А когда-то мы слушали «Руки вверх» на кассетах. Впервые о группе «Руки Вверх!» услышали в 1995 году.
Коллектив получил большую популярность среди молодёжи благодаря хитам «Малыш» и «Студент». Стремительно развиваясь, в 1997 году группа выпускает свой первый альбом «Дышите равномерно!» и поднимается на вершины хит-парадов. Молодёжь 90-х до сих пор помнит последующие нагремевшие хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и множество других.
До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. После Сергей Жуков решил остаться один вместе с официальным названием группы.
feze1 #рукивверхковров
zhanna.matveeva Уррра!!! #крошкамоя #рукивверхвковрове #ковров
__yulia_trifonova__ #сергейжуков #рукивверх #рукивверхвковрове
natalia_z_inn #рукивверх20лет В телефоне теперь тонна видео, которое и нет смысла выкладывать, потому что им не передать весь позитив, ностальгию и сентиментальность этого вечера Хочу обратно в свои 16 лет, а не вот это всё
tati_olshevskaya #рукивверх20лет #ковров#спасибозаконцерт
toriars Отличный концерт #рукивверх20лет
zhanna.matveeva #девочкитакиедевочки #девочкигуляют #рукивверхвковрове #ковров
julia.zoloto #рукивверх20лет
shilykovskailubov Это было афигенно#рукивверхковров #рукивверх20лет #gk33 #концертрукивверхковров #любимыймуж #семьясамоеценное
marina_elizarova #рукивверх20лет #ковров #gk33 #свершилось
bobina
swetik.sweto4ka Ещё в детстве в школьные годы слушала #рукивверх. Но тогда я даже представить не могла, что через 15-10 лет попаду на концерт этой группы! И вживую услышу те хиты, который в своё время просто кружили голову!!! И главное, что я заново ощутила все те детские эмоции, и вспомнила то беззаботное (а тогда казалось самое трудноt)время, когда ходили на дискотеку и танцевали под #18мнеуже #крошкамоя Ещё мне было очень приятно, что со мной рядом на концерте также как и я отрывалась моя самая лучшая подружка, моя Юлечка. #рукивверх #рукивверх20лет #ковров33 #gk33 #юбилейныйконцерт
sssolovushka Спасибо, @sezhukov, за некое эмоциональное потрясение. Было максимально здорово
Не только ковровчане сказали спасибо!
sezhukov: Ковров встречал подарками и супер-аншлагом! Спасибо!!!#рукивверх #рукивверх20лет#ковров
Фото на главной: Инстаграм Сергея Жукова, sezhukov
feze1 #рукивверх
Фото билетов, «себяшки» с концерта и видео с самим Жуковым заполонили инста-ленту. А когда-то мы слушали «Руки вверх» на кассетах. Впервые о группе «Руки Вверх!» услышали в 1995 году.
Коллектив получил большую популярность среди молодёжи благодаря хитам «Малыш» и «Студент». Стремительно развиваясь, в 1997 году группа выпускает свой первый альбом «Дышите равномерно!» и поднимается на вершины хит-парадов. Молодёжь 90-х до сих пор помнит последующие нагремевшие хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и множество других.
До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. После Сергей Жуков решил остаться один вместе с официальным названием группы.
feze1 #рукивверхковров
zhanna.matveeva Уррра!!! #крошкамоя #рукивверхвковрове #ковров
__yulia_trifonova__ #сергейжуков #рукивверх #рукивверхвковрове
natalia_z_inn #рукивверх20лет В телефоне теперь тонна видео, которое и нет смысла выкладывать, потому что им не передать весь позитив, ностальгию и сентиментальность этого вечера Хочу обратно в свои 16 лет, а не вот это всё
tati_olshevskaya #рукивверх20лет #ковров#спасибозаконцерт
toriars Отличный концерт #рукивверх20лет
zhanna.matveeva #девочкитакиедевочки #девочкигуляют #рукивверхвковрове #ковров
julia.zoloto #рукивверх20лет
shilykovskailubov Это было афигенно#рукивверхковров #рукивверх20лет #gk33 #концертрукивверхковров #любимыймуж #семьясамоеценное
marina_elizarova #рукивверх20лет #ковров #gk33 #свершилось
bobina
swetik.sweto4ka Ещё в детстве в школьные годы слушала #рукивверх. Но тогда я даже представить не могла, что через 15-10 лет попаду на концерт этой группы! И вживую услышу те хиты, который в своё время просто кружили голову!!! И главное, что я заново ощутила все те детские эмоции, и вспомнила то беззаботное (а тогда казалось самое трудноt)время, когда ходили на дискотеку и танцевали под #18мнеуже #крошкамоя Ещё мне было очень приятно, что со мной рядом на концерте также как и я отрывалась моя самая лучшая подружка, моя Юлечка. #рукивверх #рукивверх20лет #ковров33 #gk33 #юбилейныйконцерт
sssolovushka Спасибо, @sezhukov, за некое эмоциональное потрясение. Было максимально здорово
Не только ковровчане сказали спасибо!
sezhukov: Ковров встречал подарками и супер-аншлагом! Спасибо!!!#рукивверх #рукивверх20лет#ковров
Фото на главной: Инстаграм Сергея Жукова, sezhukov
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