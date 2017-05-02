Куда девался первомай?

Увидимся на параде!

Канадцы последовали примеру и тоже вышли на улицу отстаивать свои права. Закончилось это немалой кровью.В Российской империи Первое мая впервые «отметили» в 1890 году в Варшаве. Праздник представлял из себя забастовку десяти тысяч рабочих.После октябрьской революции 1917 года праздник стал государственным, и мы отмечаем его до сих пор.Вернёмся в наши дни. Как люди в нашем городе отмечают праздник?У памятника двухсотлетия города состоялся праздничный концерт. К сожалению, он был коротким, всего сорок минут. Неужели не нашлось желающих выступить?За то доска почёта обновилась фотографиями лауреатов премии «Человек года – 2016».Улицы города были почти пусты. Приятно Ленина превратился в пешеходную улицу. Очень приятно было прогуляться по центру Коврова без шума машин и, кстати, без людей. Народа было немного. Ковровчане, видимо, разжигали свои мангалы на лесных опушках, берегах рек и дачных участках.В Дегтярёвском парке яблоку негде было упасть. Куча аттракционов, шашлык и музыка из динамиков создавала настроение родителям и детям. Такая атмосфера радовала глаз и грела душу. Было весело и как-то по-доброму.А вот парк экскаваторостроителей пустовал. Туда аттракционы не привезли. За то можно было насладиться тишиной и умиротворением, чем люди и занимались.Что можно сказать о празднике 1 мая? Моё поколение забыло или вообще не знало о его значении. Для подавляющего большинства это просто дополнительный выходной день, который можно провести с близкими людьми или за любимым занятием. Скорее это хорошо, чем плохо.Надо сказать о людях, которые придумали свой индивидуальный подход к этому празднику. Во многих регионах нашей необъятной страны проходит «Монстрация». Это как демонстрация, но плакаты и костюмы носят не политический, а скорее юмористический характер.Кто знает, возможно, через пару лет Монстрация доберётся и до Владимира.