Школьники узнали о войне. Квинтэссенция русской души

Рассказывает режиссёр «Поиска»— Выбирая пьесу для постановки, прежде всего думаешь о том, как и чем занять артиста, чтобы удовлетворить его творческую заинтересованность, чтобы в работе он показал всё, на что способен. И в этом плане «Василий Тёркин» очень благодатный материал. Здесь огромный простор для фантазии как режиссёрской, так и актёрской. Ведь «Тёркин» одно из главных произведений Твардовского, получившее всенародное признание. И, кстати, текст поэмы занял 28-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем русскую и мировую классику.Ведь и зритель, и актёр приходят в театр не газету почитать. Им нужны сильные эмоции, смех, слёзы, любовь, смерть и жизнь… Всё это есть в «Тёркине». Для участия в спектакле был жёсткий отбор актёров.Это «взрослый» спектакль. В нём играют старшие актёры, сильные актёры. И только одна школьница играет в нём – и та по праву «актёрской династии».В спектакле играют представители трёх поколений актёрской семьи Толкачёвых. И вот Саша Толкачёва – младшая из них.Не дать ей сыграть в этом спектакле я просто не могла. Ну, и, конечно же, это наш подарок ко Дню Победы всем зрителям. Сегодня мы играли для школ, а 6 мая будем играть для ветеранов.— Конечно же нет. Этот спектакль – главы из поэмы. Твардовский написал поэму в 1942-45 годах… Её печатали во многих газетах, на фронте она была очень популярна, отрывки из неё солдаты заучивали наизусть, Твардовский был фронтовым корреспондентом с самого первого дня войны и знал её не по наслышке.Он сам много читал её на фронте, выступал перед солдатами.Очень много в поэме юмора, написана она «частушечным» размером и очень близка к русским народным сказкам и песням, очень близка к поэме Ершова «Конёк-горбунок», там главный герой Иван очень похож на Василия Тёркина – балагур, песенник, за словом в карман не лезет, всё ему по плечу, даже смерть одолел!Так вот, Твардовский понимал, что многие читатели поэмы просто не доживут до очередной главы – погибнут на фронтах войны. И писал каждую главу как отдельную историю. Общим был только главный герой Тёркин. Поэтому, можно брать любые главы и формировать из них свой спектакль, свой рассказ о войне, который будет связывать главный герой. Что мы и сделали. Взяли те главы, которые нам пришлись ближе к восприятию, ближе к пониманию, ближе к сердцу.— Нашими зрителями сегодня были школьники. Пришлось играть два спектакля сразу. И на каждом восприятие было разное. На первом спектакле ребята сидели тихо-тихо, смеялись, аплодировали песням и танцам. Потом, после спектакля с удовольствием фотографировались с актёрами, общались с ними. Долго не расходились. А вот «вторая партия» начала болтать. Это я так думала.А оказывается, они начали читать вместе с актёрами стихи! Это было немного нервно, но, такова реальность – сегодняшние школьники более раскованы, чем, например, моё поколение. Мы бы себе такого не позволили… Но, хорошо то, что они хотели таким образом показать свою сопричастность тому, что происходило на сцене. Один парень меня спросил, специально ли мы такие скучные песни подбирали. Когда узнал, что это песни Великой Отечественной войны – очень удивился. Наверное был уверен, что во время войны все слушали нашу современную музыку.— Повторюсь, что отбор был жёстким, всего семь человек попало в спектакль. А по началу он задумывался вообще как моноспекткль для актёра Андрея Санникова. И репетировал он очень даже интересно. Но потом мы подумали, что целевая аудитория наша – школьники и ветераны. И тех, и других хотелось порадовать более зрелищным спектаклем. Так наш «Тёркин» расширился до семи человек. Знаете, это как в фильме «В бой идут одни старики» — в постановочную группу принимались самые поющие и танцующие. И, конечно же, любящие военную тематику. Одна актриса написала мне в программке (у нас принято подписывать программки друг другу на премьеру): «Большое спасибо за то, что дали мне возможность сыграть в этом спектакле. Ведь военная тема для меня – это всё!».Исполнитель роли Василия Тёркина – Андрей Санников в конце ноября прошлого года пришёл из армии. Военная тема ему близка, как никому.Он очень музыкальный актёр: играет на гитаре, поёт, танцует. Он замечательный чтец. И, хотя, после Саши Толкачёвой, он самый младший исполнитель, Тёркин у него получился на пять с плюсом. Андрей Толкачёв создал замечательный образ военного морячка. Его нет у Твардовского, но вот такова актёрская фантазия! И очень органично вписался этот моряк в единый образ солдата Великой Отечественной. Вячеслав Корняков, Ирина Туркина, Надежда Толкачёва, Нина Васильева – все актёры замечательно работали. Они прямо-таки жили на фронте, ели фронтовую еду, пели фронтовые песни, спали на сырой земле, участвовали в переправах и боях.— Очень ответственно отнеслись актёры к спектаклю и за это им большое спасибо. Мы очень старались, чтоб в этом спектакле зритель что-то для себя открывал.Это ведь, по сути, исторический спектакль. Очень хотелось, чтоб каждый вынес что-то для себя из увиденного. Школьники побольше узнали о войне, ветераны окунулись в воспоминания, услышали знакомые строки и мелодии песен. И чтобы все зарядились оптимизмом и жизнелюбием главного героя, ведь он — практически квинтэссенция всего того, что называется русским человеком, загадочной русской душой. И ещё хочется, чтобы после нашего спектакля в зрителях осталась вера в то, что пока на земле русской живут вот такие «Тёркины» — нас никому не победить.