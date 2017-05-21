КВН уже не тот? Хайп прошёл, надежда осталась!

Результаты игры

Номинация «Лучший музыкальный номер» — «Звёздные дети»

Номинация «Лучшая импровизация» — «Время есть»

Номинация «Лучшая шутка» — «Без прописки»

Номинация «Подающие надежды» — «Водоплавающие»

Номинация «Самые блестящие» — «Ща всё будет»

Номинация «Актуальная шутка» — «Селфи»

Тема игры — любовь.Продолжение семейного сезона.Три конкурса — визитная карточка, классический биатлон и разминка с залом.Шесть команд — «Селфи» (Ковров), «Ща всё будет» (Владимир), «Время есть» (Владимир), «Водоплавающие» (Ковров), «Звёздные дети» (Ковров), «Без прописки» (Москва).Ни «Просто сборная» ни команды академии — «Соседи», «Неформальные» участие не принимали. Не было и команды «Сказки 2.0».Но многие из них сидели в зале, поддерживали.В КВН можно всё: запросто и технарей из КГТА заменить на текстильную академию. И искренне расстроиться, что проиграли наши в хоккее. Потроллить любимые дороги. Сказать огромное человеческое «спасибо» связи «Мегафон», узнать истинную цену рубероида в Париже. А тут ещё Кирилл снова жалуется на свою жизнь… Не игра, а сумасшествие.На самом деле, уже нет такого ажиотажа вокруг КВН. И это печально.А билеты хоть и продавали за 100 — 150 рублей, в конечном итоге проходили все и вся, бесплатно. Ну, да ладно. Не говорим, что совсем всё плохо. Хорошие шутки есть, были, уверенны и будут.Итак, начнём с визитной карточки. Первыми на сцену вышли. В багаже у команды немало побед. Эта русско — корейская смесь не взрывоопасная, но довольно гармонично дополняют друг друга. Капитан команды — Вадим Садретдинов. Правда, на этот раз он решил понаблюдать за ними в качестве зрителя. А может это просто День самоуправления?!Кстати, в составе новый игрок. Ян Курганов — как он сам себя называет, картавый программист. Ребята над чем только не шутили: и дагестанская свадьба на воздушном шаре, и кенгуру-кондуктор, на злобу дня шутки про «Мегафон», знают как рожает Лунтик и как выглядит кошка Дмитрия Нагиева. Правда, жюри не по достоинству оценили старания парней. Говорят, чего-то или кого-то не хватает…Для тех, кто пользуется МТС и не в курсе происходящего. 19 мая абонент «Мегафон» целый день не ловила сеть. Пользователи массово пожаловались на проблемы в работе оператора. На абоненты «Билайн» и Yota также жаловались пользователи на сбои сети.В командетоже новый герой — фея Винкс. Уже не школьники, но мечтают всё ещё ездить по школьному проездному. А— воспитанники городского плавательного бассейна вышли и сразу заявили: «У нас очень много фанатов». Правда, большинство из них — коровы. Что там за история связывает плавунов с парнокопытными, оставим в тайне. А так зачОт!из Владимира во главе с тем самым Батей. Только теперь у Бати появилась подружка Люся… Хочется продолжения, не правда ли? Вот и нам тоже! Ждём следующей игры!Ещё недавно мы встречались св их родной школе, где и происходит сам процесс подготовки к КВНу. После тайм-аута они в строю. Некий камбэк.Шутили всё про уроки, учителей, взрослую жизнь после свадьбы. Кирилл всё жалуется на жизнь: на этот раз нечего есть, помыться негде да и с деньгами напряг. Как заработать видит в старом проверенном способе — глаза кота из Шрека и кепка для денег. Авось, кто и подкинет…Новая для Коврова команда — «Без прописки». Это студенты из Московского строительного университета. Парней сдали в военкомат, а девушки приехали показать настоящий женский юмор.Раскрыли секрет: зачем первоклашка несёт огромный букет цветов учителю. Это говорят, для равновесия. Ведь портфель, зачастую берёт своё — перевешивает.Что бывает, если мама написала ЕГЭ хуже её сына. Кстати, недавно родители писали ЕГЭ. О результатах не сообщают. И как отомстить парню, который не делает предложение. Лайфхак от «Без прописки». Интересно? Секреты не раскрываем, они просили молчать…Команды представлены, теперь перейдём к следующему конкурсу — классический биатлон. Здесь всё просто. Шутки готовились заранее. Команды зачитывают свою заготовку, а жюри с каждым разом исключает по одной команде. Тут правило одно: чем смешнее, тем лучше. Шутили ребята всё про взаимоотношения, любовь, преподавателей, дороги.Самый экшен — третий этап. Это разминка зала. Желающие задают вопросы — команды придумывают смешные ответы. Желающих было немного, но какие! Один всерьёз задумался поступать в «Текстильную» академию. Всё совета спрашивает, что сдать. Второй умоляет нашутить на дороги. Ведь на кинотеатр-то уже нашутили. А третий и вовсе начал интересоваться и спрашивать: почем в Париже рубероид?3 место —2 место —1 место —