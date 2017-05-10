События
Лошади на войне и после...
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Лошади — боевые товарищи воинов. Так было со времён древнего Египта и до конца XX века. Традиционно, кавалеристы становятся участниками парадов в честь Дня Победы. 9 мая по нашему городу гордо проходят лошади муниципальной конноспортивной школы, а в этом году в школе прошли показательные выступления спортсменов для ветеранов Великой Отечественной войны.
Небольшое мероприятие в ДЮСШ по конному спорту стало очень зрелищным и интересным для зрителей и учащихся спортивной школы. Директор Марина Евсеева рассказала собравшимся о роли лошадей в военных действиях, о подвигах наших дедов.
Главными гостями праздника стали ветераны Иван Николаевич Конанчук и Владимир Иванович Жуков.
Показательные выступления состояли из группового выступления выпускников конноспортивной школы и лучших спортсменов этого года. Головными конного строя стали Анастасия Комарова на Либелло и Елена Бочарова на Богеме. За ними следовали Мария Соколова на Бон-Аква и Анна Постникова на Рио-Рите.
Вторым номером программы стало зрелищное выступление конкуристов на ведущих лошадях конноспортивной школы.
Девушки с легкостью преодолевали барьеры высотой в 100 см, а ветераны отметили:
Одним из самых трогательных моментов конного выступления стали самые младшие ученики конноспортивной школы и пони. Ребята демонстрировали удивительное спокойствие и уверенность в общении с маленькими лошадками и показывали трюки.
Завершила мероприятие выводка всех спортивных лошадей конюшни отделения конкур и выездка. Выход каждой лошади сопровождался рассказом о ее породе, характере и спортивных достижениях.
Атмосферу военного времени в конноспортивной школе помогли создать члены городского военно-патриотического клуба им. Шпагина и его руководитель Сергей Мостовой.
Каждый мог подержать в руках оружие, пострелять холостыми патронами и прокатиться на мотоцикле времен Великой Отечественной войны.
Подобные мероприятие в конноспортивной школе обещают сделать традиционными, а посетить его можно будет абсолютно бесплатно.
Фотограф Александр Соколов
Небольшое мероприятие в ДЮСШ по конному спорту стало очень зрелищным и интересным для зрителей и учащихся спортивной школы. Директор Марина Евсеева рассказала собравшимся о роли лошадей в военных действиях, о подвигах наших дедов.
Главными гостями праздника стали ветераны Иван Николаевич Конанчук и Владимир Иванович Жуков.
Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак —
Чтоб герои в песнях прогремели,
Только не споют о лошадях..
Показательные выступления состояли из группового выступления выпускников конноспортивной школы и лучших спортсменов этого года. Головными конного строя стали Анастасия Комарова на Либелло и Елена Бочарова на Богеме. За ними следовали Мария Соколова на Бон-Аква и Анна Постникова на Рио-Рите.
Вторым номером программы стало зрелищное выступление конкуристов на ведущих лошадях конноспортивной школы.
Девушки с легкостью преодолевали барьеры высотой в 100 см, а ветераны отметили:
Они бы на войне не пропали!
Одним из самых трогательных моментов конного выступления стали самые младшие ученики конноспортивной школы и пони. Ребята демонстрировали удивительное спокойствие и уверенность в общении с маленькими лошадками и показывали трюки.
Завершила мероприятие выводка всех спортивных лошадей конюшни отделения конкур и выездка. Выход каждой лошади сопровождался рассказом о ее породе, характере и спортивных достижениях.
Атмосферу военного времени в конноспортивной школе помогли создать члены городского военно-патриотического клуба им. Шпагина и его руководитель Сергей Мостовой.
Каждый мог подержать в руках оружие, пострелять холостыми патронами и прокатиться на мотоцикле времен Великой Отечественной войны.
Подобные мероприятие в конноспортивной школе обещают сделать традиционными, а посетить его можно будет абсолютно бесплатно.
С Днем Победы!
Фотограф Александр Соколов
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