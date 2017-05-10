Лошади на войне и после...

Лошади старались, как умели,

Вынесли героев из атак —

Чтоб герои в песнях прогремели,

Только не споют о лошадях..

Они бы на войне не пропали!

С Днем Победы!

Небольшое мероприятие в ДЮСШ по конному спорту стало очень зрелищным и интересным для зрителей и учащихся спортивной школы. Директоррассказала собравшимся о роли лошадей в военных действиях, о подвигах наших дедов.Главными гостями праздника стали ветераныПоказательные выступления состояли из группового выступления выпускников конноспортивной школы и лучших спортсменов этого года. Головными конного строя сталинана. За ними следовалинанаВторым номером программы стало зрелищное выступление конкуристов на ведущих лошадях конноспортивной школы.Девушки с легкостью преодолевали барьеры высотой в 100 см, а ветераны отметили:Одним из самых трогательных моментов конного выступления стали самые младшие ученики конноспортивной школы и пони. Ребята демонстрировали удивительное спокойствие и уверенность в общении с маленькими лошадками и показывали трюки.Завершила мероприятие выводка всех спортивных лошадей конюшни отделения конкур и выездка. Выход каждой лошади сопровождался рассказом о ее породе, характере и спортивных достижениях.Атмосферу военного времени в конноспортивной школе помогли создать члены городского военно-патриотического клуба им. Шпагина и его руководительКаждый мог подержать в руках оружие, пострелять холостыми патронами и прокатиться на мотоцикле времен Великой Отечественной войны.Подобные мероприятие в конноспортивной школе обещают сделать традиционными, а посетить его можно будет абсолютно бесплатно.