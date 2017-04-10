События
Любимый спорт ковровчан! Мотокросс. Видео
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Полным ходом началась подготовка к Чемпионату и Первенству ЦФО по мотокроссу, которое пройдет 6 и 7 мая на стадионе спортивного комплекса «Мотодром».
Традиционно мотокросс проходит в нашем городе в преддверии Дня Победы.
2017 год не станет исключением! Ковров вновь принимает этап чемпионата и первенство ЦФО и чемпионат и первенство Владимирской области!
Трасса «Южная» на стадионе «Мотодром» одна из лучших трасс в центральной России! Сильнейшие гонщики ЦФО соберуться в нашем городе, чтобы порадовать ковровчан скоростью и ревом моторов!
Мотокросс в Коврове — это более 100 спортсменов всех возрастов! Более 2000 зрителей!
Зрелищно, быстро, а главное, по-домашнему уютно! Приходите всей семьей!
Фото Антона Колодина
Видеоряд Андрей Сафонов
Традиционно мотокросс проходит в нашем городе в преддверии Дня Победы.
2017 год не станет исключением! Ковров вновь принимает этап чемпионата и первенство ЦФО и чемпионат и первенство Владимирской области!
Трасса «Южная» на стадионе «Мотодром» одна из лучших трасс в центральной России! Сильнейшие гонщики ЦФО соберуться в нашем городе, чтобы порадовать ковровчан скоростью и ревом моторов!
Мотокросс в Коврове — это более 100 спортсменов всех возрастов! Более 2000 зрителей!
Зрелищно, быстро, а главное, по-домашнему уютно! Приходите всей семьей!
6 и 7 мая в 11.00 приходите на стадион «Мотодром»!
Фото Антона Колодина
Видеоряд Андрей Сафонов
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