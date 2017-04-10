Любимый спорт ковровчан! Мотокросс. Видео

6 и 7 мая в 11.00 приходите на стадион «Мотодром»!

Традиционно мотокросс проходит в нашем городе в преддверии Дня Победы.2017 год не станет исключением! Ковров вновь принимает этап чемпионата и первенство ЦФО и чемпионат и первенство Владимирской области!Трасса «Южная» на стадионе «Мотодром» одна из лучших трасс в центральной России! Сильнейшие гонщики ЦФО соберуться в нашем городе, чтобы порадовать ковровчан скоростью и ревом моторов!Мотокросс в Коврове — это более 100 спортсменов всех возрастов! Более 2000 зрителей!Зрелищно, быстро, а главное, по-домашнему уютно! Приходите всей семьей!