События
Люди все, объединяйтесь! Улыбаться не стесняйтесь!
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Если кто-то подзапутался в истории и сути того, что мы сегодня отмечаем, поясним.
За последние сто лет в России начало ноября неизменно являлось временем празднования. И всегда поводы были очень значимые. На днях (7 ноября) отметим 100-летие Октябрьской революции. Собственно с неё всё и пошло.
После «капиталистического разворота» в 90-е прошлого века, устраивать праздник в честь революции стало не принято, но привычка собираться в гости была настолько устоявшейся, что мудрое руководство страны принялось отыскивать повод — что бы нам в начале ноября ещё отметить? О! Минин и Пожарский! Отлично.
Так, с 2005 года эта дата стала именоваться «День народного единства». Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов. Отмечается 4 ноября, то есть — сегодня. Если интересно, можно об истории праздника почитать подробнее. А мы покажем и вкратце расскажем, что было сегодня утром в городе.
На площади Воинской славы в 10 утра собралось городское начальство, представители парламентских партий и духовенства, чтобы обратиться ко всем людям доброй воли.
Ораторов слушали внимательно и доброжелательно. Но, вероятно, для пущей важности, мэра и других официальных лиц окружал почётный караул.
А пока мэр обращался к гражданам, его старенький «сантафе» оберегали полицейские.
Слова все были сказаны добрые и правильные. И, главное, погода была замечательная. Не слишком холодно, дождя со снегом нет. Если одеться потеплее, от утренней прогулки с прослушиванием речей ничего кроме удовольствия не получишь. Кстати, можно украсить утро запуском мыльных пузырей.
Всех с праздником! Всех с длинными выходными!
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