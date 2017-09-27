События
Мандариновая осень! Что может быть лучше?
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«Мандариновая осень» — это праздник для всей семьи, который прошёл 23 сентября, в субботу. Шопинг с удовольствием, когда наряду с покупками можно сделать интересные снимки в тематических фотозонах.
Все, кто пришли на праздник семьями с детьми (а таковых было большинство), приняли участие в детских мастер-классах. Дети, разумеется, выстроились в очередь на аквагрим, а родители предпочли «чайную зону», где с удовольствием выпили чаю с баранками.
За бодрое и хорошее настроение на празднике отвечали замечательные ведущие – дуэт «Фрукты». Денис Швецов и Юлия Юдина уверенно «держали аудиторию» остроумными шутками и качественным вокалом. Ведь это дуэт ведущих и творческий музыкальный союз.
Однако, не будем лукавить, гостей «Мандариновой осени» в тот день влекла не только зажигательная музыка, но и азартные конкурсы, а ещё – серия розыгрышей подарков.
Подарки и призы предоставили партнёры и резиденты «Мандарина» — компания DNS, модельное агентство «Victory Model-Agency», компания «Континент-риэлти», аптека «АЛОЭ», ювелирный салон «Александрит», семейное кафе «Довольный кот», территория развлечений «Маленькие личности», такси «ОСТ», школа балета «Lil Ballerine», магазин сумок и аксессуаров «Гретта», салон женской одежды «Претти Вумен» и салон головных уборов и аксессуаров для милых дам «Женские штучки».
Призы были совсем не символические. Главным призом стал холодильник! Как мы уже сообщали, этот супервыигрыш достался Наталье Егоровой, которая с сыном Мишей приехала на праздник специально, чтобы принять участие в акциях «Мандариновой осени».
Наталья поделилась с GK первыми впечатлениями и эмоциями:
О празднике «Мандариновая осень» узнала из сообщений на интернет-ресурсах. В ТРЦ «Мандарин» собиралась приехать ещё и потому, что узнала об акции по консультированию «Континент-Риэлти». Очень полезное мероприятие, нашей семье как раз было необходимо получить грамотную консультацию в связи с покупкой недвижимости. А тут ещё и выигрыш холодильника! Мы с сыном просто в восторге!
На вопрос, откуда пришлось добираться в ТРЦ «Мандарин», Наталья ответила, что живёт «по шестёрке», но это не стало проблемой. ТРЦ расположен настолько удачно, на пересечении всех основных маршрутов общественного транспорта, что туда без проблем можно добраться из любой точки города.
Ну, а если вы – автомобилист, то вместительная парковка возле ТРЦ всегда к вашим услугам. В этом убедились 23 сентября все гости «Мандариновой осени», никаких логистических проблем не возникало.
И это при том, что напротив ТРЦ была установлена мобильная сцена с подиумом!!! Кстати, о подиуме.
Помимо шуток ведущих, песен в живом исполнении и призовых розыгрышей, в программе было несколько дефиле-показов. Организатором фэшн-шоу стали давние и добрые друзья GK, модельное агентство «Victory Model-Agency».
Вот как оценила праздник и его организацию основатель и руководитель модельного агентства Виктория Селеметова:
«Мандарин», на мой взгляд, это уникальный для нашего города проект. Именно здесь сбылись обещания о том, что мы не получим очередной банальный торговый центр. ТРЦ — это сообщество креативных единомышленников. И далеко неслучайно, выбирая площадку для размещения модельного агентства, моя команда остановилась именно на ТРЦ «Мандарин». Мы – не обычные резиденты, у нас история не «про торговлю». И мне очень приятно, что целый ряд особенностей – график работы, принципы построения отношений с администрацией ТРЦ, были решены. Гибкость подходов при работе с резидентами – это отличительная особенность ТРЦ «Мандарин». И это очень ценно!
Действительно, ТРЦ – это проект, который подразумевает не только розничную торговлю, но и целый комплекс развлекательных и обучающих сервисов. Тем не менее, на четырёх уровнях «Мандарина» большую часть площадей занимают разнообразные магазины и салоны. Об этом говорили с директором управляющей организации ТРЦ «Мандарин» Ильёй Скрыковым.
— Для нас «Мандариновая осень» — это своего рода отчёт о работе, проделанной за полгода с момента открытия. Мне приятно отметить, что с основной задачей – выйти на 70% заполнения ТРЦ к сентябрю – мы справились. После того, как были презентованы наши «хэдлайнеры» — DNS, «Пятёрочка» развлекательные проекты «Довольный кот» и «Маленькие личности», в «Мандарин» пришли многочисленные новосёлы нашего ТРЦ.
GK: На сегодня большинство секций ТРЦ – это мультибренды?
— Да, верно. Однако говорить о том, что это внесистемное собрание торговых предприятий, было бы неверным. Удобное местоположение ТРЦ и грамотная организация внутри терминала, как мы и прогнозировали, вызвало достаточно высокий интерес у предпринимателей. Сегодня, наблюдая за посетителями, трафиком, интересами потребителей мы выстраиваем своего рода «коммерческий пул», для создания комфортного, удобного и полезного ассортиментного и товарного набора в ТРЦ.
GK: То есть, все торговые секции объединяет что-то общее? Что именно?
— Мир женщины! Давайте вспомним старый добрый проект «Товары для женщин». Когда-то такой универмаг имелся в каждом уважающем себя городе. На какой-то период, в силу объективных причин, принципы шопинга изменились. Появилось множество так называемых «обычных» ТЦ, то есть магазинов, где можно приобрести всё, что угодно. Но в том-то и дело, что понятие «всё, что угодно» нередко работает не в плюс, а в минус. Потребительская культура растёт, в последние годы мы отправляемся на шопинг осознанно, а не наугад.
— В ТРЦ «Мандарин» мы концентрируем товары для женщин всех возрастов – от самых юных леди, до солидных дам. Кстати говоря, прежде чем выбрать данную специализацию, мы провели исследование потребительского рынка. По статистике, в нашей стране, вовлечённость в шопинг – это на 80% прерогатива женщин.
GK: А как же мужчины?
— Мы о них не забываем. Более того, в определённой степени ТРЦ «Мандарин» — это отличная помощь и поддержка для всех мужчин, которые хотят порадовать подарками и полезными покупками своих любимых. Именно у нас гарантированно выбрать как сувенир, так и какую-то практическую утилитарную вещь.
GK: На сегодня основная торговая площадь заполнена. А что в планах?
— Если говорить о дальнейших планах, то мы в переговорах с несколькими солидными брендами. Ещё одним перспективным направлением считаю сервисы и проекты, не связанные напрямую с шопингом, но удачно дополняющие его. Так, в рамках «Мандариновой осени» на первом уровне ТРЦ достаточно ярко и заметно заявил о себе мобильный офис Единого Центра Недвижимости (ЕЦН) «Континент-Риэлти».
Более подробно об этой «акции в акции» мы говорили с руководителем ЕЦН Юлией Доценко.
Вот, что она рассказала:
Для нас участие в «Мандариновой осени» — это возможность предоставить людям самое ценное: информацию. Всё, что связано с покупкой и продажей недвижимости – важная, животрепещущая тема. В жизни любой семьи, любого человека – такие события, как покупка квартиры или дома случаются нечасто. Порой – это единственное и ключевое событие, связанное с очень серьёзными материальными затратами. И, конечно же, все мы хотим, чтобы наши деньги были израсходованы рационально, чтобы все документы, которые оформляются при сделках с недвижимостью, были составлены грамотно. И работа в формате «мобильный офис», кстати, по-моему, это первый в Коврове опыт, стала хорошей возможностью для наших клиентов, да и для всех заинтересованных ковровчан, получить грамотный совет, бесплатную консультацию. Не буду скрывать, что для нашей компании участие в «Мандариновой осени» стало успешным – мы заключили несколько договоров и заинтересовали несколько будущих клиентов.
Ещё один хэдлайнер «Мандариновой осени» — это магазин DNS. Управляющий магазина Вадим Пличкин, оценивая мероприятие, отметил, что такие праздники вне сомнения являются хорошим инструментом для продвижения бизнеса. Ведь на сегодня обычных продаж, обычной стандартной рекламы недостаточно. Кстати говоря, именно DNS проявил себя на «Мандариновой осени» как один из наиболее креативных участников. Розыгрыш главного приза – холодильника, стал не обычной лотереей, а увлекательным квестом по торговому залу магазина. Этот конкурс запомнился не только победительнице, Наталье Егоровой, но и всем, кто присутствовал на конкурсе.
Сопровождая участницу конкурса, зрители осматривали ассортимент DNS. Посмотреть было на что, ведь в ассортименте свыше 20 тысяч (!) актуальных позиций цифровой техники и аксессуаров к ней, огромный интернет-ассортимент. В общей сложности магазин предлагает товары более 100 тысяч наименований, а работает DNS не только в реале, но и в онлайне. Заказ можно сделать 24 часа в сутки ежедневно.
Но вернёмся в 23 сентября.
В это день каждый получил свою минуту славы. Обращения и приветствия к горожанам со сцены звучали как от участников конкурса, так и от организаторов. На прощанье к гостям «Мандариновой осени» обратился Илья Скрыков:
— Друзья! Осень – это сезон. А значит, нам в «Мандарине» предстоит ещё немало интересных и творческих встреч. Акции, подобные сегодняшней, вне сомнений мы будем проводить регулярно!
Пока ещё нет окончательного подтверждения, будет ли «Мандариновая зима» и «Мандариновая весна». А вот «Мандариновая осень» совершенно точно станет отныне традиционной и регулярной акцией ТРЦ «Мандарин».
Что ещё? Конечно же, снимок на память, в компании с солнечным мандарином! А ведь у нас ещё есть видео!
P.S. Ну, и, конечно, наш проект «Городская красавица – 2». GK выражает огромную благодарность за доверие и креативный подход, оказанный нам командой ТРЦ «Мандарин».
Начиная с 23 сентября до завершения реалити проекта «ГК-2» эта торгово-развлекательная площадка станет главной нашей локацией. Если вы идёте за покупками или перекусить, если вы решили развлечь детей в «Маленьких личностях» или направляетесь на мастер-класс в модельное агентство «Victory Model-Agency», у вас всегда есть возможность заглянуть на 3 этаж ТРЦ и узнать, как дела у реалитянок. Прозрачные стены резиденции позволят вам увидеть и соревнования, и вынесение решений экспертных групп, и прекрасные фото, которые наши модели-конкурсантки будут делать в процессе реалити.
До новых встреч в ТРЦ «Мандарин». Наша осень только начинается!
Организаторы мероприятия
Партнеры мероприятия
Фотограф Алексей Гаврилов
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