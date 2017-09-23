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«Мандариновая осень» и открытие «Резиденции ГК-2»
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О том, как прошла «Мандариновая осень», о множестве призов и подарков, акциях, активностях, впечатлениях гостей и организаторов мы подробно расскажем в самое ближайшее время.
Что же касается резиденции «ГК-2» (предлагаем эту аббревиатуру в дальнейшем, когда речь пойдёт о «Городской красавице»), то она сегодня была открыта для посещения всех желающих.
Весь наш реалити-проект будет таким же открытым и прозрачным, как стеклянные стены резиденции. И съёмочный процесс, и выдача заданий, и сами испытания реалитянок, и оглашение вердиктов будет проходить в формате «за стеклом». И только сегодня у потенциальных зрителей была возможность побывать внутри.
Более того, не просто совершить экскурсию, но и почувствовать себя моделью и конкурсанткой — принять участие в БЕСПЛАТНОМ фотосете и БЕСПЛАТНО сделать профессиональный макияж.
Наиболее активными и смелыми стали самые юные, скорее, будущие модели. И мы не препятствовали. Ещё бы, ведь именно «ГК-2» пройдёт при участии юных фотомоделей, финалисток проекта «МИНИМИСС-PS»!
Работа по монтажу резиденции продолжалась весь вчерашний день. Даём спойлер: вот как выглядела резиденция минувшей полночью.
Работы по монтажу съёмочного оборудования и арт-объектов ещё продлятся. В принципе, облик резиденции будет постоянно видоизменяться на протяжении всего проекта, и вы это увидите. Неизменным останется только наше лого!
Уже послезавтра, 25 сентября, в этой локации мы соберём участниц, подавших заявки на реалити и прошедших первый заочный кастинг. Девчонки! Ждите — завтра вам позвонят!
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