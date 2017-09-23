События

«Мандариновая осень» и открытие «Резиденции ГК-2»

Zina_Orlova
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Это новость последнего часа! Точнее, сразу две новости, каждая из которых (не сомневаемся!) имеет все шансы стать самой обсуждаемой на предстоящей неделе! ТРЦ «Мандарин» провёл грандиозную акцию «Мандариновая осень» — это новость №1. Ну, а новость №2 (мы скромные, не ставим себя на первую роль) — это презентация главной локации реалити-проекта «Городская красавица — 2». Наша резиденция начала работу, а расположена она как раз в ТРЦ «Мандарин»!



О том, как прошла «Мандариновая осень», о множестве призов и подарков, акциях, активностях, впечатлениях гостей и организаторов мы подробно расскажем в самое ближайшее время.

Что же касается резиденции «ГК-2» (предлагаем эту аббревиатуру в дальнейшем, когда речь пойдёт о «Городской красавице»), то она сегодня была открыта для посещения всех желающих.

Весь наш реалити-проект будет таким же открытым и прозрачным, как стеклянные стены резиденции. И съёмочный процесс, и выдача заданий, и сами испытания реалитянок, и оглашение вердиктов будет проходить в формате «за стеклом». И только сегодня у потенциальных зрителей была возможность побывать внутри.

Более того, не просто совершить экскурсию, но и почувствовать себя моделью и конкурсанткой — принять участие в БЕСПЛАТНОМ фотосете и БЕСПЛАТНО сделать профессиональный макияж.





Наиболее активными и смелыми стали самые юные, скорее, будущие модели. И мы не препятствовали. Ещё бы, ведь именно «ГК-2» пройдёт при участии юных фотомоделей, финалисток проекта «МИНИМИСС-PS»!

Работа по монтажу резиденции продолжалась весь вчерашний день. Даём спойлер: вот как выглядела резиденция минувшей полночью.



Работы по монтажу съёмочного оборудования и арт-объектов ещё продлятся. В принципе, облик резиденции будет постоянно видоизменяться на протяжении всего проекта, и вы это увидите. Неизменным останется только наше лого!

Уже послезавтра, 25 сентября, в этой локации мы соберём участниц, подавших заявки на реалити и прошедших первый заочный кастинг. Девчонки! Ждите — завтра вам позвонят!

А у нас пока всё! Следите за красотой!

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