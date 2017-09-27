События
Мандариновая осень в ТРЦ «Мандарин». Видео
0 1165
Мы уже подробно рассказали о креативной акции, которая прошла в прошлые выходные на площадке ТРЦ «Мандарин».
Позитивные фото, описание зрелищного марафона, рассказ о многочисленных конкурсах и призах.
Мы опубликовали и отзывы организаторов, и впечатления участников «Мандариновой осени». Но не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Предлагаем вашему вниманию яркое и сочное как мандарин видео. Ну, а те, кто побывал на марафоне, ищите себя в видеорядах!
Всем хорошей осени! И до новых встреч в ТРЦ «Мандарин»!
Организаторы мероприятия
Партнеры мероприятия
Фотограф Алексей Гаврилов, видеограф Дмитрий Кулешов
0 комментариев