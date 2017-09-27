События

Мандариновая осень в ТРЦ «Мандарин». Видео

Zina_Orlova
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Всё, что вы хотели узнать о «Мандариновой осени», но забыли спросить!



Мы уже подробно рассказали о креативной акции, которая прошла в прошлые выходные на площадке ТРЦ «Мандарин».

Позитивные фото, описание зрелищного марафона, рассказ о многочисленных конкурсах и призах.

Мы опубликовали и отзывы организаторов, и впечатления участников «Мандариновой осени». Но не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Предлагаем вашему вниманию яркое и сочное как мандарин видео. Ну, а те, кто побывал на марафоне, ищите себя в видеорядах!



Всем хорошей осени! И до новых встреч в ТРЦ «Мандарин»!

Организаторы мероприятия

Партнеры мероприятия



Фотограф Алексей Гаврилов, видеограф Дмитрий Кулешов

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