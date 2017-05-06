Митинг к юбилею оружейника Шпагина. Память жива!

Ковровчане не забывают о героях войны и тружениках тыла. Многое сделано для закрепления исторической памяти, и работа эта будет непременно продолжена!

Никто не забыт и ничто не забыто!

В знак уважения к памятиуже несколько лет в первые майские дни молодёжь, ветераны войны и труда и представители городских властей приходят к бюсту легендарного оружейника.В этом году митинг открыл мэр Коврова, который, обращаясь ко всем собравшимся, особо отметил значительность и важность заслуг конструктора оружия перед страной:Мемориальные доски с именами выдающихся оружейников в последний период установлены на домах, где они жили в годы Великой Отечественной. Это улица Лепсе, непосредственно примыкающая к скверу, где и установлен бюстОпять-таки, по традиции на митинге, посвящённому юбилею оружейника труженики тыла, историки и краеведы, старожилы Коврова выступают перед молодёжью. Однин из спикеров — директор Техноцентра ОАО «ЗиД»Его рассказы всегда очень содержательны и ценны.По словам Владимира Викторовича, заслуни оружейника Шпагина не ограничиваются созданием легендарного «оружия Победы» — пулемёта ППШ. Шпагин вместе с оружейником Василием Дегтярёвым также замнимался вооружением для самолётов, а ещё разработал сигнальный пистолет.Молодёжь, в числе которой были представители недавно созданной Юнармии, слушала выступления с интересом и вниманием. Ведь все эти слова были не какими-то дежурными фразами, а ценной информацией, которую очень важно ссохранить и пронести через поколения.Митинг завершил троекратный оружейный салют, после которого все участники возложили цветы и венки к подножию обелиска.Такие мероприятия, как этот митинг, красноречиво подтверждают, что для жителей Коврова — города воинской славы — действительно: