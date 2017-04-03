Музыкальный абсурд. «История тысячного года»

Дорогие друзья! На время спектакля «История тысячного года» отключите все мобильные устройства и мозги!

Такого Ковров еще не видел!

Традиционно перед спектаклем зрители изучают фотоработы, посвященные постановке, в фойе ДК им. Дегтярева.Фотограф, он же режиссер театра «Вертикаль», рядом — приветствует гостей.На входе можно увидеть интересную вывеску:Действительно, тот, кто искал в спектакле стройную логику, скорее всего, был озадачен. Сатире подвергаются самые разнообразные темы, причём так хаотично, что шаблонное мышление просто перестает работать.Чтобы понять суть, нужно отключиться от реальности. Ну, а когда ещё, как не первого апреля!После просмотра постановки всё встает на свои места, уже не кажется таким нелогичным и лишенным смысла. Каждый фрагмент приводит к общей идее. К мысли, которую каждый зритель генерирует для себя сам.Красной нитью комедию пронизывают проблемы взаимоотношений между друзьями. Играя на обычных истинах: «что такое хорошо, а что такое плохо», актеры доносят со сцены то, что все проще, чем кажется. Люди склонны усложнять. Наверное, мы способны видеть истину только, как написано на входе в зал, с отключенными мозгами.Так, по-детски просто, спектакль должен был погрузить зрителей в мир абсурда. В визуализации картины помогли хорошо подобранные костюмы актеров и живое музыкальное сопровождение рок-группы «Негативы».Музыканты не только исполняли композиции, но и принимали непосредственное участие в постановке, ведь «История тысячного года» была завязана именно на музыкальных композициях.«Негативы» играли самые разные, в духе спектакля, абсурдные мелодии. Так, рокеры исполнили нашумевший рекламный сингл «Тантум Верде Форте», песню Юлии Чичериной «Ту-лу-ла» и т.д.Пели на сцене не только рокеры, но и актеры. Стоит отметить, что в спектакле можно было услышать фрагменты «а капелла» в исполнении артистов театра.В целом, мнение о постановке у зрителей неоднозначное. Тут всё зависело от того, насколько они способны воспринимать абсурд.Вне сомнений, эксперимент театра «Вертикаль» и рок-группы «Негативы» заслуживает внимания.