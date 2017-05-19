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На чём сегодня мэр ездил на работу? И что на это сказал бы Фредди?.. Видео 18+
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Сегодня прошёл глобальный флешмоб «На работу на велосипеде». Слоган, как ещё с утра начали сообщать электронные СМИ, подхватили тысячи и тысячи людей. В большинстве городов это проходило бодро и весело, трендсеттерами выступали топы крупных компаний, VIPы, обладатели престижных каров. И это было круто — припарковать свой байк на парковке возле офиса.
Не сказать, чтобы вся команда GK приехала на работу вот так же, экологично. Но мы протестировали несколько приметных парковок возле наиболее престижных в городе мест работы. На предмет наличия участников флешмоба.
Начали с «Асконы». Именно в этой компании было очень популярно рассуждать о разнообразных модных трендах. Тимбилдинг, там, и всё такое… Как дела?
Упс! Ни одного велосипеда. Как так? Видимо, российский форс тут всё-таки возобладал над скромным обаянием Европы… не клуб велолюбителей, скажем прямо.
А вот возле ресторана «Топча» зафиксирован двухколёсный аппарат. Правда, доподлинно установить не удалось: рестораторы это или продвинутые сотрудники фирмы «Всеинструменты.ру». Но в любом случае, респект.
Забегая вперёд, отметим, в Коврове любителей экологической езды — раз, два, да и обчёлся. Но они есть.
Даже умудряются делать фотографии, выкладывать их в социальные сети с хештегом #наработунавелосипеде.
А как настрой у чиновников? В прошлом году велосезон в этот день открывала губернатор Светлана Орлова.
В этом году сведений о том, на чём Светлана Юрьевна добиралась на работу, из официальных источников не поступало. Но губернатор далеко, а наша родная мэрия — вот она, рядышком. Как там дела? Много ли у нас чиновников-велосипедистов?
Даже-даже… С учётом того, что мы осмотр делали не спозаранку, а в середине дня, допускаем, что мэр сотоварищи таки приехали на великах. Просто на обед умотали. Вот велопарковка и пустая…
Уж если кто и поддержал флэшмоб
по-пацански в массовом порядке, так это «дегтярёвцы!.. Больше двадцати велосипедов! На внутренней парковке уже нет места. Вот это задор, вот это действительно, по-европейски!
На сайте «НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ! — РОССИЯ», проходила регистрация участников. Коврова в списке велогородов не обнаружено. Увы…
Может, специально для робких ковровчан повторить попытку? Ведь лето же только начинается…
P.S. А ведь, если разобраться, этот флешмоб уходит корнями в очень далёкое прошлое. Вот, как это начиналось в 70-е прошлого века...
Фотограф Игорь Селезнёв
Не сказать, чтобы вся команда GK приехала на работу вот так же, экологично. Но мы протестировали несколько приметных парковок возле наиболее престижных в городе мест работы. На предмет наличия участников флешмоба.
Начали с «Асконы». Именно в этой компании было очень популярно рассуждать о разнообразных модных трендах. Тимбилдинг, там, и всё такое… Как дела?
Упс! Ни одного велосипеда. Как так? Видимо, российский форс тут всё-таки возобладал над скромным обаянием Европы… не клуб велолюбителей, скажем прямо.
А вот возле ресторана «Топча» зафиксирован двухколёсный аппарат. Правда, доподлинно установить не удалось: рестораторы это или продвинутые сотрудники фирмы «Всеинструменты.ру». Но в любом случае, респект.
Забегая вперёд, отметим, в Коврове любителей экологической езды — раз, два, да и обчёлся. Но они есть.
Даже умудряются делать фотографии, выкладывать их в социальные сети с хештегом #наработунавелосипеде.
А как настрой у чиновников? В прошлом году велосезон в этот день открывала губернатор Светлана Орлова.
В этом году сведений о том, на чём Светлана Юрьевна добиралась на работу, из официальных источников не поступало. Но губернатор далеко, а наша родная мэрия — вот она, рядышком. Как там дела? Много ли у нас чиновников-велосипедистов?
Даже-даже… С учётом того, что мы осмотр делали не спозаранку, а в середине дня, допускаем, что мэр сотоварищи таки приехали на великах. Просто на обед умотали. Вот велопарковка и пустая…
Уж если кто и поддержал флэшмоб
На сайте «НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ! — РОССИЯ», проходила регистрация участников. Коврова в списке велогородов не обнаружено. Увы…
Может, специально для робких ковровчан повторить попытку? Ведь лето же только начинается…
Ну что? Поборем лень педалями?
P.S. А ведь, если разобраться, этот флешмоб уходит корнями в очень далёкое прошлое. Вот, как это начиналось в 70-е прошлого века...
Фотограф Игорь Селезнёв
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