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Настя Авдеева лучшая! Первые подробности с «Бала спортсменов»
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В эти минуты на сцене ДК «Современник» проходит мероприятие, которое давно стало одним из ожидаемых и желанных для ковровской спортивной «тусовки». «Бал спортсменов», так в народе называют ежегодную церемонию подведения итогов спортивного сезона.
Более десяти лет вскоре после «старого нового года» в одном из ДК (в последнее время чаще это «Современник») руководство города собирает представителей всех спортивных направлений, которые развиваются в Коврове, их тренеров, ветеранов спорта, и устраивают для них праздник.
Форматы пробовали разнообразные – от стандартного концерта худсамодеятельности до шоу-программ, но главное (именно этого ждут все гости) оглашение итогов сезона и городского «топ-спорт».
И дело тут не в призах, не в бонусах – отмечают лучших, главным образом, почётными грамотами. Но это же приятно. И престижно, и почётно. В этом году церемония была назначена на 17 часов 20 января в ДК «Современник». Когда вы читаете этот текст, я – Анна Постникова – нахожусь в самой гуще событий, там, на балу.
Развёрнутый отчёт читайте в выходные, а пока – первый инсайд. Специально для читателей GK! Мы уже знаем, кого назвали лучшими спортсменами года по версии ковровской мэрии!
Это наш легендарный велоориентировщик Антон Фолифоров и юная девушка-пловец Анастасия Авдеева. И если об успехах Антона ковровчане слышат (и гордятся ими!) не первый год, то «звезда Насти» взошла лишь недавно. Но засияла ярко.
В 2015 году Анасатасия Авдеева стала самым молодым номинантом городской премии «Человек года» в номинации «Надежда спорта». Тогда на сцену поднялась мама спортсменки, Анастасия принимала участие в крупных всероссийских соревнованиях.
Анастасия Авдеева — мастер спорта по плаванию, коронная дистанция — 200 метров на спине. Тренирует Анастасию заслуженный тренер России Сергей Федоров.
Анастасия Авдеева тренируется в детско-юношеской школе по плаванию дважды в день, учиться в школе №1. Сейчас готовится к ответственным стартам, которые должны дать ей возможность плыть по дорожке первенства Европы.
Анастасия регулярно выкладывает фото с соревнований в социальные сети, рапортую многочисленным друзьям о своих успехах.
GK: В каких соцсетях можно найти твой профиль?
— У меня есть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», -говорит Настя. Я не выкладываю фото ежедневно, пару фото в месяц. В основном, конечно, фото с соревнований. Есть и обычные фотографии с друзьями, или профессиональные индивидуальные фото.
GK: Фолловеры – это друзья? Или есть и незнакомые люди?
— За последние два года ко мне стало добавляться много незнакомых людей, им интересна моя жизнь, моя спортивная карьера. Я только рада этому. Но, мои главные болельщики всё-таки не продвинутые пользователи сети — это, конечно, мои родители. А мой тренер и вовсе не заходит в социальные сети… И ему абсолютно это не мешает быть просто замечательным человеком и тренером!
GK: Удалось ли пообщаться с известными спортсменами?
— Да! На чемпионате России и кубке Мира я познакомилась и сфотографировалась с теми, на кого раньше смотрела в средствах массовых информации. У меня есть фото с Чад ле Кло — южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года, а так же Катинка Хоссу — венгерская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 18-кратная чемпионка мира. Конечно же, наши пловчихи — Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова. Победители первенства Европы, победители чемпионата России, я с ними общаюсь, мне интересно.
GK: Такие успехи и такие знакомства, возможно, вызывают у ровесников не только интерес, но и… Тебе приходилось сталкиваться с негативом со стороны знакомых здесь, в Коврове?
— Был период, когда часть знакомых считала, что я стала высокомерной. Это было именно, когда в спорте пошли первые результаты, начали приглашать на сборы в другие города. От знакомых ждала одобрения, а получила обидные комментарии, какие-то незнакомые люди начали судить обо мне, искать и находить какие-то недостатки. Тяжело это было. А потом те, кто по-настоящему близкие, мне просто сказали: не обращай внимание, это зависть. Это поддержало и вернуло равновесие. Я для себя решила – в расчёт принимаю мнения и критику близких, тех, кого уважаю. А все остальные могут продолжать своё комментирование.
Вне сомнения, тренер Насти Сергей Фёдоров входит в круг тех, чьё мнение для спортсменки важно, а критика – основание поработать над собой. Вот, как тренер оценивает работу Насти на сегодня:
GK: А какую цену должен заплатить тренер за столь впечатляющие успехи подопечного? Какая часть вашей жизни на сегодня занята Настей? И осталось ли место для остальных, например, для собственной семьи?
— Моя жена тоже тренер, она меня полностью понимает. Она понимает, что всякий раз, когда на горизонте появляются талантливые дети, не замечать это непрофессионально и даже непростительно. Воспитание спортсмена – это миссия тренера, можно сказать, судьба. И если без пафоса, просто по времени – да, почти каждый месяц по нескольку дней мы с Настей уезжаем. Первенства и чемпионаты – ЦФО и Россия, это неизбежно выезд из Коврова.
GK: Какие планы на этот сезон?
— Удержать результат очень тяжело. Наверное, легче достичь чего-то, чем удержаться на позиции лидера. Мы стремимся отобраться в юниорскую сборную России и выступить на первенстве Европы. Для этого нам надо сейчас достойно проплыть на чемпионате центрального федерального округа, чемпионате России, чтобы попасть туда. У нас в стране очень большая конкуренция за место в юниорской сборной. В одной дистанции более тридцати человек проплывают быстрее норматива мастера спорта, отрыв на десятые доли секунды. Наши юниоры ежегодно выигрывают первенство Европы, у нас очень сильные юниоры. На данный момент она входит в тройку сильнейших юниоров на дистанции 200 метров на спине, при том, что она соревнуется с пловцами на пару лет старше.
GK: Вхождение в сборную – это расставание с Настей? Ведь там у неё, вероятно, будет другой тренер…
— Варианты, когда спортсмен и тренер идут в сборную вместе, существуют. Либо спортсмен при вхождении в сборную имеет чемпионский титул и вправе выбирать тренера. Либо тренер приводит в сборную одновременно несколько своих воспитанников…
Вывод один: они оба должны работать. Работать на полную мощность. Работать на результат.
Более десяти лет вскоре после «старого нового года» в одном из ДК (в последнее время чаще это «Современник») руководство города собирает представителей всех спортивных направлений, которые развиваются в Коврове, их тренеров, ветеранов спорта, и устраивают для них праздник.
Форматы пробовали разнообразные – от стандартного концерта худсамодеятельности до шоу-программ, но главное (именно этого ждут все гости) оглашение итогов сезона и городского «топ-спорт».
И дело тут не в призах, не в бонусах – отмечают лучших, главным образом, почётными грамотами. Но это же приятно. И престижно, и почётно. В этом году церемония была назначена на 17 часов 20 января в ДК «Современник». Когда вы читаете этот текст, я – Анна Постникова – нахожусь в самой гуще событий, там, на балу.
Развёрнутый отчёт читайте в выходные, а пока – первый инсайд. Специально для читателей GK! Мы уже знаем, кого назвали лучшими спортсменами года по версии ковровской мэрии!
Это наш легендарный велоориентировщик Антон Фолифоров и юная девушка-пловец Анастасия Авдеева. И если об успехах Антона ковровчане слышат (и гордятся ими!) не первый год, то «звезда Насти» взошла лишь недавно. Но засияла ярко.
В 2015 году Анасатасия Авдеева стала самым молодым номинантом городской премии «Человек года» в номинации «Надежда спорта». Тогда на сцену поднялась мама спортсменки, Анастасия принимала участие в крупных всероссийских соревнованиях.
Анастасия Авдеева — мастер спорта по плаванию, коронная дистанция — 200 метров на спине. Тренирует Анастасию заслуженный тренер России Сергей Федоров.
Анастасия Авдеева тренируется в детско-юношеской школе по плаванию дважды в день, учиться в школе №1. Сейчас готовится к ответственным стартам, которые должны дать ей возможность плыть по дорожке первенства Европы.
Анастасия регулярно выкладывает фото с соревнований в социальные сети, рапортую многочисленным друзьям о своих успехах.
GK: В каких соцсетях можно найти твой профиль?
— У меня есть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», -говорит Настя. Я не выкладываю фото ежедневно, пару фото в месяц. В основном, конечно, фото с соревнований. Есть и обычные фотографии с друзьями, или профессиональные индивидуальные фото.
GK: Фолловеры – это друзья? Или есть и незнакомые люди?
— За последние два года ко мне стало добавляться много незнакомых людей, им интересна моя жизнь, моя спортивная карьера. Я только рада этому. Но, мои главные болельщики всё-таки не продвинутые пользователи сети — это, конечно, мои родители. А мой тренер и вовсе не заходит в социальные сети… И ему абсолютно это не мешает быть просто замечательным человеком и тренером!
GK: Удалось ли пообщаться с известными спортсменами?
— Да! На чемпионате России и кубке Мира я познакомилась и сфотографировалась с теми, на кого раньше смотрела в средствах массовых информации. У меня есть фото с Чад ле Кло — южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года, а так же Катинка Хоссу — венгерская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 18-кратная чемпионка мира. Конечно же, наши пловчихи — Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова. Победители первенства Европы, победители чемпионата России, я с ними общаюсь, мне интересно.
GK: Такие успехи и такие знакомства, возможно, вызывают у ровесников не только интерес, но и… Тебе приходилось сталкиваться с негативом со стороны знакомых здесь, в Коврове?
— Был период, когда часть знакомых считала, что я стала высокомерной. Это было именно, когда в спорте пошли первые результаты, начали приглашать на сборы в другие города. От знакомых ждала одобрения, а получила обидные комментарии, какие-то незнакомые люди начали судить обо мне, искать и находить какие-то недостатки. Тяжело это было. А потом те, кто по-настоящему близкие, мне просто сказали: не обращай внимание, это зависть. Это поддержало и вернуло равновесие. Я для себя решила – в расчёт принимаю мнения и критику близких, тех, кого уважаю. А все остальные могут продолжать своё комментирование.
Вне сомнения, тренер Насти Сергей Фёдоров входит в круг тех, чьё мнение для спортсменки важно, а критика – основание поработать над собой. Вот, как тренер оценивает работу Насти на сегодня:
О Насте много пишут СМИ, это правда. Но правда и то, что все награды, о которых пишут журналисты – это ее заслуженные награды. Настя – боец и труженик. Безусловно, сейчас рискую спровоцировать «приступ звёздной болезни», но считаю необходимым сказать: таких как Настя – одна на тысячу. И уж если зашёл разговор о высокомерии и «звёздности», добавлю – Настя, надеюсь, прочтёт это и усвоит: именно в том юном возрасте, в котором сегодня Настя, «звёздная болезнь» — это самое страшное, что может случиться! Громкая слава в 15 и 16 лет – это удар по нервной системе. И если её друзья — это правда друзья, лучшее, что они могут сделать сейчас, относится к Насте и ко всему, что с ней происходит, спокойно.
GK: А какую цену должен заплатить тренер за столь впечатляющие успехи подопечного? Какая часть вашей жизни на сегодня занята Настей? И осталось ли место для остальных, например, для собственной семьи?
— Моя жена тоже тренер, она меня полностью понимает. Она понимает, что всякий раз, когда на горизонте появляются талантливые дети, не замечать это непрофессионально и даже непростительно. Воспитание спортсмена – это миссия тренера, можно сказать, судьба. И если без пафоса, просто по времени – да, почти каждый месяц по нескольку дней мы с Настей уезжаем. Первенства и чемпионаты – ЦФО и Россия, это неизбежно выезд из Коврова.
GK: Какие планы на этот сезон?
— Удержать результат очень тяжело. Наверное, легче достичь чего-то, чем удержаться на позиции лидера. Мы стремимся отобраться в юниорскую сборную России и выступить на первенстве Европы. Для этого нам надо сейчас достойно проплыть на чемпионате центрального федерального округа, чемпионате России, чтобы попасть туда. У нас в стране очень большая конкуренция за место в юниорской сборной. В одной дистанции более тридцати человек проплывают быстрее норматива мастера спорта, отрыв на десятые доли секунды. Наши юниоры ежегодно выигрывают первенство Европы, у нас очень сильные юниоры. На данный момент она входит в тройку сильнейших юниоров на дистанции 200 метров на спине, при том, что она соревнуется с пловцами на пару лет старше.
GK: Вхождение в сборную – это расставание с Настей? Ведь там у неё, вероятно, будет другой тренер…
— Варианты, когда спортсмен и тренер идут в сборную вместе, существуют. Либо спортсмен при вхождении в сборную имеет чемпионский титул и вправе выбирать тренера. Либо тренер приводит в сборную одновременно несколько своих воспитанников…
Вывод один: они оба должны работать. Работать на полную мощность. Работать на результат.
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