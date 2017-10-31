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Не пропустил пешехода? Придется заплатить больше
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Как сообщает «Российская газета», речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.
Сответствующий Федеральный закон Государственная Дума приняла 11 октября, а Совет Федерации одобрил его 25 октября.
Необходимость усиления административной ответственности за это нарушение ПДД связана с неэффективностью действующих норм, считают депутаты. Также, этот законопроект способствует повышению безопасности дорожного движения.
Как сообщает «ТАСС», только за девять месяцев 2017 года на пешеходных переходах в России погибли более 1 тыс. детей. Введение дифференциации штрафа позволит более справедливо наказывать водителей, которые совершают правонарушение повторно.
Напомним, что штраф для водителей, не пропускающих пешеходов, растет не первый раз. До 2008 года штраф он 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году составил полторы тысячи.
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