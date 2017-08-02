События
Никто, кроме них! Ковров отмечает День ВДВ. Очень спокойно!
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Нет, всё-таки расшифруем. «Профессиональный» праздник закреплён в официально-государственном календаре с 2006 года, после соответствующего президентского указа.
А в миру 2 августа десантники отмечают ещё с 30-х годов прошлого века.
Как сообщают федеральные информресурсы, в этом году День ВДВ у нас отметят более 2 млн. человек. Как считали, неясно, ведь надо иметь в виду всех дембелей. Да и под понятием «отметить» можно понимать разное.
Кому-то достаточно праздничного ужина в узком кругу родных и близких, а кого-то на подвиги тянет.
И главным «подвигом десантника», конечно же, принято считать купание в фонтане подшофе.
Но вначале — собраться, посмотреть более-менее трезвым взглядом на боевых товарищей. В Коврове мест сбора два — площадь Победы и «стометровка».
На площадь мы приехали в полдень. Видимо, время выбрали неудачно. Все «жаворонки» уже отметились, а «вечерняя смена» ещё не подтянулась. Тогда на Абельмана?
Но и там была тишь да гладь. Вероятно уже разбрелись. Кстати, понятие «стометровка» — это некогда существовавший примерно в 100 метрах от вокзала винный магазин. Первый этаж на углу Абельмана и Васильева, прямо напротив музея. Сейчас там не «Вино-Воды», а салон красоты. Вероятно, поэтому место сбора десантников логично сместилось в сквер.
Там, у мемориала бойцам, погибшим в локальных военных конфликтах, как правило, и собираются. Закономерно — ведь когда случается военный кризис, в авангарде именно десантные войска. Они и принимают на себя первый удар противника.
Судя по свежевозложенным цветам к мемориалу, ребята уже отметились. Ну, хорошо, раз уж мы утренний церемониал проморгали, надо ехать за десантниками к фонтанам? Но и тут ждало разочарование.
А мы-то думали-гадали, почему этим летом в городе так и не включили ни один фонтан! Это наши власти в целях профилактики возможных бесчинств, не иначе. Ну, вот как в этой луже купаться?..
Это не только неудобно, но и не гигиенично!
Правда, можно сделать лиричное фото…
Но вообще-то, мы не лужи планировали снимать, а десантуру. Неужели, перевелись в Коврове богатыри былинные? Практически отчаявшись, возвращались в офис, и — о! Автомобиль с приметной символикой на борту и флагами из окошек! Это несомненно они. В погоню! Нагнали «десантомобиль» на площади 200-летия. Там и познакомились.
Владимир Тренин, Алексей Пастухов, Юрий Новиков, Дмитрий Илюхин, Андрей Хромов. А ещё — будущий десантник Серёжа Илюхин. Места службы — Рязань, Кострома, Кубинка, Тула. Более подробно рассказывать не станем — военная тайна! Зачем все эти цифры? Лучше поднять тост за десантные погоны!
Спросили ребят, как собираются решать «фонтанную проблему»:
Окунуться в городе действительно негде. Но мы не привыкли отступать! Поедем на Нерехту! Малыгино, как вариант.
Про купание. Фонтаны фонтанами, но ныряние в этот день — это тема не только десантная. 2 августа на Руси считали последним днем, комфортным для купания.
Но ведь дело же не в заплывах, а в романтике…
Один десантник может многое, а двое могут все! С Днём ВДВ, ребята!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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