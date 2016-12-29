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Новых задач. Новых успехов. Кто стал «человеком года»?
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В ДК «Современник» состоялось ежегодное вручение премии «Человек года — 2016». Победителей в каждой номинации определял Совет народных депутатов. Пришло время чествовать победителей.
Подобно танцу, с которого началась церемония, пролетел 2016 год.
На сцене ожили времена года. Нежную весну на глазах у зрителей сменило жаркое и энергичное лето, затем наступила осень, а потом пришла зима.
Вспомнился весь год, в котором для ковровчан было немало интересного и удивительного.
Ведь как, если не удивительным назвать открытие в нашем городе ледовой арены «Ковровец» и посещение нашего города самим президентом.
2016 действительно запомнится жителям нашего города. 100-летие градообразующего предприятия — завода им. Дегтярева, навечно вписало этот год в историю. Кроме того, в нашем городе открыли стену памяти ветеранам ВОВ и военно-патриотический центр имени Георгия Семёновича Шпагина.
«Отличники» этого года напрямую связаны с этими событиями.
В номинации «За достижения в области спорта» победителем стал — Сергей Романов.
Сергей — мастер спорта международного класса по полиатлону, неоднократный призер всероссийских и международных соревнований. Восходящая спортивная «звезда» города и области.
В номинации «За достижения в области педагогики» победила — Ирина Иголкина.
Будучи директором школы №21 Ирина Иголкина вносит ежедневный вклад в жизнь города не только через своих учеников, но и состоя в Совете народных депутатов города Коврова.
В статусе победителя в номинации «За заслуги в области развития предпринимательства» на сцену поднялся — Виктор Кузнецов.
Генеральный директор крупной компании «Все инструменты», Виктор отметил, что он выпускник 21 школы. Действительно, директоры, выпускники и педагоги этого образовательного учреждения не единожды становились номинантами церемонии.
В номинации «За вклад в развитие культуры» премии «Человек года» Анна Горячева.
Анна — хореограф ансамбля «Настасья». Её воспитанники неоднократно представляли наш город на всероссийский и международных фестивалях и конкурсах. Воспитанники, гордые за своего преподавателя, вручили любимому хореографу цветы.
В номинации «За доброту и милосердие» победителем стал Эдуард Зубов.
Эдуард — директор медицинского колледжа. В своем приветственном слове он поблагодарил весь свой коллектив. Особенно отметил своих родителей, которые празднуют в этом году «золотой» юбилей свадьбы.
В номинации «За развитие проектов в сфере социального партнёрства» победителем стала Ирина Шипулина.
Ирина — заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД». Представители завода ежегодно поднимаются на сцену премии в качестве победителей в различных номинациях. На этот раз «ЗиД» был отмечен дважды.
Завод им. Дегтярева стал победителем в номинации «Меценат года» среди предприятий.
В этом году предприятие подарило городу спортивный городок. Кроме того, силами завода отремонтировано несколько муниципальных учреждений. Ежегодно «ЗиД» реализует социальные проекты, помогает городу.
В номинации «За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры» победу одержал Александер Ведяшкин.
Александр — исполнительный директор компании СУ «ДСК».
В номинации «Мастер земли ковровской» победил токарь АО «ВНИИ «Сигнал»» Андрей Скворцов.
Каждый из номинантов имеет внушительное портфолио и многолетний опыт за плечами.
При объявлении каждого ведущая — Наталья Пояркова зачитывала длинный список наград и заслуг.
В номинации «За вклад в оборонную промышленность» награду получил Василий Короп, генеральный директор ОАО «СКБ ПА». При его непосредственном руководством были созданы многие военные разработки.
В номинации «За разработку и внедрение новых технологий» был награжден Александр Александров.
Александр Александров — заведует кафедрой машиностроение КГТА. Под его началом воспитано немало талантливых ковровских оружейников. В этом году кафедра «Машиностроения» отметила сороковой юбилей.
В номинации «Меценат года» был награжденВладимир Фриман.
Именно по его инициативе была произведена установка «Стены Памяти» на Площади Победи и осуществлен ремонт ДК «Ногина».
В номинации «За верность долгу» второй год подряд победу одерживает женщина, которая посвятила жизнь службе.
Полковник юстиций в отставке Лидия Крайнова, честно служила в правоохранительных органах и продолжает свою работу в ветеранской организации МВД.
В номинации «Образцовый руководитель» был отмечен генеральный директо ООО «Радомир» Владимир Дружинин.
Его компания занимает ведущее место среди отечественных производителей сантехники и признана «Товаром года».
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание граждан» заслуженную награду получил Сергей Мостовой, руководитель общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан».
Звания «Почетный гражданин города Коврова» были удостоены в этом году сразу двое.
Генеральный директор «КЭМЗ» — Владимир Лебедев радости от полученного статуса не скрывал. Тем не менее отметил, что это в первую очередь, заслуга всех работников завода. Ведь завод — это огромный механизм, где важен каждый винтик.
Врач-онколог Евгений Докорин твердо уверен, что звание «почетного гражданина» это всего лишь приятное дополнение к настоящей благодарности тех, чьи жизни он спасает ежедневно. За 30 лет работы Евгений провел 4000 операций с положительным клиническим эффектом. Создал четыре научных труда на тему сложных случаев онкологических заболеваний. Поставил на ноги не мало людей.
— Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание, —
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание, — цитирует стихи Андрея Дементьева Евгений Докорин.
— Это то, что я чувствую и то, как я понимаю то, что я делаю. Ведь настоящая благодарность, которая трогает до слез, это когда тебе говорят спасибо люди, которых удалось спасти. Мы иногда встречаемся с ними на улице. Когда женщина говорит:«Спасибо, что подняли меня. Я подняла своих детей, а сейчас воспитываю внуков...»
Фотограф Яна Касьянова
Подобно танцу, с которого началась церемония, пролетел 2016 год.
На сцене ожили времена года. Нежную весну на глазах у зрителей сменило жаркое и энергичное лето, затем наступила осень, а потом пришла зима.
Вспомнился весь год, в котором для ковровчан было немало интересного и удивительного.
Ведь как, если не удивительным назвать открытие в нашем городе ледовой арены «Ковровец» и посещение нашего города самим президентом.
2016 действительно запомнится жителям нашего города. 100-летие градообразующего предприятия — завода им. Дегтярева, навечно вписало этот год в историю. Кроме того, в нашем городе открыли стену памяти ветеранам ВОВ и военно-патриотический центр имени Георгия Семёновича Шпагина.
«Отличники» этого года напрямую связаны с этими событиями.
В номинации «За достижения в области спорта» победителем стал — Сергей Романов.
Сергей — мастер спорта международного класса по полиатлону, неоднократный призер всероссийских и международных соревнований. Восходящая спортивная «звезда» города и области.
В номинации «За достижения в области педагогики» победила — Ирина Иголкина.
Будучи директором школы №21 Ирина Иголкина вносит ежедневный вклад в жизнь города не только через своих учеников, но и состоя в Совете народных депутатов города Коврова.
В статусе победителя в номинации «За заслуги в области развития предпринимательства» на сцену поднялся — Виктор Кузнецов.
Генеральный директор крупной компании «Все инструменты», Виктор отметил, что он выпускник 21 школы. Действительно, директоры, выпускники и педагоги этого образовательного учреждения не единожды становились номинантами церемонии.
В номинации «За вклад в развитие культуры» премии «Человек года» Анна Горячева.
Анна — хореограф ансамбля «Настасья». Её воспитанники неоднократно представляли наш город на всероссийский и международных фестивалях и конкурсах. Воспитанники, гордые за своего преподавателя, вручили любимому хореографу цветы.
В номинации «За доброту и милосердие» победителем стал Эдуард Зубов.
Эдуард — директор медицинского колледжа. В своем приветственном слове он поблагодарил весь свой коллектив. Особенно отметил своих родителей, которые празднуют в этом году «золотой» юбилей свадьбы.
В номинации «За развитие проектов в сфере социального партнёрства» победителем стала Ирина Шипулина.
Ирина — заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД». Представители завода ежегодно поднимаются на сцену премии в качестве победителей в различных номинациях. На этот раз «ЗиД» был отмечен дважды.
Завод им. Дегтярева стал победителем в номинации «Меценат года» среди предприятий.
В этом году предприятие подарило городу спортивный городок. Кроме того, силами завода отремонтировано несколько муниципальных учреждений. Ежегодно «ЗиД» реализует социальные проекты, помогает городу.
В номинации «За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры» победу одержал Александер Ведяшкин.
Александр — исполнительный директор компании СУ «ДСК».
В номинации «Мастер земли ковровской» победил токарь АО «ВНИИ «Сигнал»» Андрей Скворцов.
Каждый из номинантов имеет внушительное портфолио и многолетний опыт за плечами.
При объявлении каждого ведущая — Наталья Пояркова зачитывала длинный список наград и заслуг.
В номинации «За вклад в оборонную промышленность» награду получил Василий Короп, генеральный директор ОАО «СКБ ПА». При его непосредственном руководством были созданы многие военные разработки.
В номинации «За разработку и внедрение новых технологий» был награжден Александр Александров.
Александр Александров — заведует кафедрой машиностроение КГТА. Под его началом воспитано немало талантливых ковровских оружейников. В этом году кафедра «Машиностроения» отметила сороковой юбилей.
В номинации «Меценат года» был награжденВладимир Фриман.
Именно по его инициативе была произведена установка «Стены Памяти» на Площади Победи и осуществлен ремонт ДК «Ногина».
В номинации «За верность долгу» второй год подряд победу одерживает женщина, которая посвятила жизнь службе.
Полковник юстиций в отставке Лидия Крайнова, честно служила в правоохранительных органах и продолжает свою работу в ветеранской организации МВД.
В номинации «Образцовый руководитель» был отмечен генеральный директо ООО «Радомир» Владимир Дружинин.
Его компания занимает ведущее место среди отечественных производителей сантехники и признана «Товаром года».
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание граждан» заслуженную награду получил Сергей Мостовой, руководитель общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан».
Звания «Почетный гражданин города Коврова» были удостоены в этом году сразу двое.
Генеральный директор «КЭМЗ» — Владимир Лебедев радости от полученного статуса не скрывал. Тем не менее отметил, что это в первую очередь, заслуга всех работников завода. Ведь завод — это огромный механизм, где важен каждый винтик.
Врач-онколог Евгений Докорин твердо уверен, что звание «почетного гражданина» это всего лишь приятное дополнение к настоящей благодарности тех, чьи жизни он спасает ежедневно. За 30 лет работы Евгений провел 4000 операций с положительным клиническим эффектом. Создал четыре научных труда на тему сложных случаев онкологических заболеваний. Поставил на ноги не мало людей.
— Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание, —
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание, — цитирует стихи Андрея Дементьева Евгений Докорин.
— Это то, что я чувствую и то, как я понимаю то, что я делаю. Ведь настоящая благодарность, которая трогает до слез, это когда тебе говорят спасибо люди, которых удалось спасти. Мы иногда встречаемся с ними на улице. Когда женщина говорит:«Спасибо, что подняли меня. Я подняла своих детей, а сейчас воспитываю внуков...»
Фотограф Яна Касьянова
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