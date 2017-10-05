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День учителя. Ожидание & Реальность
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С каким багажом знаний выйдешь из школы? Каким человеком войдешь во взрослую жизнь? Нередко это зависит от учителей. Немногие готовы полностью отдать себя преподаванию, профессия требует нешуточных сил и энергии, энтузиазма и желания
О преподавателях с большой буквы рассказывают ученики и те, кто давно закончил школу:
Илья Железнов, 14 школа, выпускник 2012 года:
Мой самый любимый учитель — Сократ Дмитриевич Шапошников. Учитель труда и черчения. Как сейчас помню: вечно нас с одноклассниками прикрывал, часто рассказывал истории из своей жизни. Увлекательные истории. И он искренне верил, что из нас вырастут достойные люди. Его уроки были самыми познавательными. Но, к большому сожалению, Сократа Дмитриевича не стало, когда я учился в 11 классе. Никогда не забуду самого важного учителя в моей жизни. Надеюсь, он мной гордится.
Ирина Филатова, 24 школа, выпускница 2012 года:
О школе остались только тёплые воспоминания. Любимой учительницей была и остаётся моя классная мамочка — учитель математики — Ольга Владимировна Дубенкина. Она вложила в нас не только знания, но и душу. Самая умная, чуткая, заботливая и прекрасная женщина! После работы иду поздравлять в родную школу!
Екатерина Андрианова, 4 школа, десятый класс:
Сейчас я учусь в десятом классе. Моя любимая учительница — это учитель математики. На следующий год — ЕГЭ, так что люблю её вдвойне:-)
Было бы неправильно взять комментарии только у учеников. Что помнит из своей школьной жизни учитель начальных классов школы №15 Галина Телкова? О чем думает, когда идёт на урок? И как называет своих учеников?
В МБОУ СОШ № 15 работаю с 2011 года. Уже в школе, будучи учеником, стала задумываться, что хочу быть учителем. Мечта сбылась. Теперь я помогаю развиваться деткам. В школу обычно прихожу рано: нужно хорошо подготовиться к урокам. Каждый раз придумываю интересные задания, чтобы материал лучше усвоился. Первый учитель словно вторая мама. Мы, учителя начальных классов, учим детей не только писать, читать и считать, но и прививаем им потребности к самостоятельному добыванию знаний. Это работа моей мечта. Я до сих не могу забыть строчки из песни с моего последнего звонка:
«Пятнашка» — школа в мире самая лучшая. И лучше в мире нет учителей! И наша встреча стала счастливым случаем. И благодарны мы судьбе своей!»
Сейчас профессия учителя не везде и не во всех странах пользуется популярностью, уважением и почётом. Для некоторых учеников сегодняшний праздник — это всего лишь очередной сокращенный учебный день. Многие бывшие и нынешние ученики, так и говорят: «как бы день учителя» и «как бы нужно поздравить». Чья здесь вина, учителя? Так как не смог привить любовь, например, к математике? Или ученика? Ответ на этот вопрос однозначно требует отдельного топика и глубокого размышления.
Этим вопросом мы, непременно, займёмся, но не сегодня. И не в этот день, День учителя. Любимые учителя могут быть не только в школе, но и в ВУЗе, колледже и любом другом учебном заведении. Главное, что искренне, от души.
Как шеф-редактор GK о своём преподавателе из ВлГУ Надежде Владимировне Чернявской:
Надежда Владимировна – один из самых требовательных преподавателей кафедры журналистики ВлГУ. Не удивлюсь, что некоторые одногруппники до сих пор вздрагивают при упоминании её имени. Именно она научила меня выдержке, стойкости и рациональному использованию времени. Эти качества впоследствии пригодились не раз.
Или… корреспондент GK Анна Постникова о своей родной школе №9:
Галина Николаевна Краснова — учитель русского и литературы. Всегда сажала за первую парту, давала интересные задания. Благодаря ей, я полюбила читать. Галина Николаевна — хранитель школьного патриотического музея. Мы с одноклассниками всегда выступали от этого музея на школьных мероприятиях, организовывали различные конкурсы талантов, бардовской песни и т.д
День учителя – это праздник, который сопровождает нас всех на протяжении всей жизни. Вначале мы сами являемся учениками, дальше — наши дети, внуки и правнуки. Перед нами проходит череда самых разных учителей. Главное, чтобы они не были такими:
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