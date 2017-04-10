Огненная суббота! Как я попал в «Кокон»

Как указано в группе фестиваля в ВК, «Кокон» – это ковровский конвент по ролевому моделированию, исторической реконструкции и историческому танцу.На самом деле, за этой лаконичной формулировкой скрывается куча активностей, зрелищ, музыки и эмоций, которые организаторы подарили как участникам, так и просто людям с улицы.Нам удалось прийти на праздник в самый разгар: в субботу вечером. И поверьте, там было, на что посмотреть.В фойе группа «Гуси» исполняла ирландскую лирику. Публике не удалось усидеть на стульях. Все пустились в пляс. Атмосфера — словно на каком-то ирландском празднике.В кабинетах на втором этаже кипели шпионские страсти. В программе было написано «Практикум «Мастера по Раю и Вальгалле: Будет Битва!». Я зашёл в кабинет, послушал минут десять, ничего не понял и стал искать организаторов, чтобы они объяснили мне: что вообще тут происходит.Оказалось, это были семинары о том, как правильно построить ролевую игру.А вот что такое ролевые игры и с чем их едят?— Есть определённая концепция, сюжет. Люди выбирают роли. Это похоже на театр, но просто зрителей нет. Плюс накладываются определённые условия того игрового мира, где происходит действие. Например, участники находятся в космическом корабле и им необходимо решить какую либо головоломку в течение часа. Причём каждый персонаж имеет свои цели, предпочтения, желания. Игры бывают кабинетные и полигонные. Второй тип имеет широкий размах: берётся в аренду подходящее помещение, шьются костюмы и т.п.Чтобы гости и участники фестиваля не умерли с голода и не остались без сувенира, на фестивале организовали ярмарку. Получилось красиво и очень оригинально. Можно было согреть душу и тело стаканом горячего взбитня, приобрести кому-нибудь в подарок расписной пряник или же просто и без изысков съесть бутерброд с сыром и колбасой.На втором этаже продавалась куча всякой всячины: браслеты, кольца, серьги. От изобилия увиденного глаза разбегались в разные стороны.Завершило первый день кокона фаершоу творческой группы «Путь солнца», которая приехала к нам из Владимира. Сказать: «было красиво» — не сказать ничего. Ребята смогли совместить в своём шоу поставленную хореографию и множество вспышек пламени. Дождливый весенний вечер для гостей фестиваля стал очень даже жарким.В целом, на «Коконе» мне понравилось. Несмотря на то, что это мероприятие весьма специфическое и можно даже сказать «для своих», человек непосвящённый может найти там кучу интересных моментов.