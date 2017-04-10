События
Огненная суббота! Как я попал в «Кокон»
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В минувшие выходные в ДК Ленина прошёл девятый фестиваль «Кокон». Он длился целых два дня.
Как указано в группе фестиваля в ВК, «Кокон» – это ковровский конвент по ролевому моделированию, исторической реконструкции и историческому танцу.
На самом деле, за этой лаконичной формулировкой скрывается куча активностей, зрелищ, музыки и эмоций, которые организаторы подарили как участникам, так и просто людям с улицы.
Нам удалось прийти на праздник в самый разгар: в субботу вечером. И поверьте, там было, на что посмотреть.
В фойе группа «Гуси» исполняла ирландскую лирику. Публике не удалось усидеть на стульях. Все пустились в пляс. Атмосфера — словно на каком-то ирландском празднике.
В кабинетах на втором этаже кипели шпионские страсти. В программе было написано «Практикум «Мастера по Раю и Вальгалле: Будет Битва!». Я зашёл в кабинет, послушал минут десять, ничего не понял и стал искать организаторов, чтобы они объяснили мне: что вообще тут происходит.
Оказалось, это были семинары о том, как правильно построить ролевую игру.
А вот что такое ролевые игры и с чем их едят?
— Есть определённая концепция, сюжет. Люди выбирают роли. Это похоже на театр, но просто зрителей нет. Плюс накладываются определённые условия того игрового мира, где происходит действие. Например, участники находятся в космическом корабле и им необходимо решить какую либо головоломку в течение часа. Причём каждый персонаж имеет свои цели, предпочтения, желания. Игры бывают кабинетные и полигонные. Второй тип имеет широкий размах: берётся в аренду подходящее помещение, шьются костюмы и т.п.
Чтобы гости и участники фестиваля не умерли с голода и не остались без сувенира, на фестивале организовали ярмарку. Получилось красиво и очень оригинально. Можно было согреть душу и тело стаканом горячего взбитня, приобрести кому-нибудь в подарок расписной пряник или же просто и без изысков съесть бутерброд с сыром и колбасой.
На втором этаже продавалась куча всякой всячины: браслеты, кольца, серьги. От изобилия увиденного глаза разбегались в разные стороны.
Завершило первый день кокона фаершоу творческой группы «Путь солнца», которая приехала к нам из Владимира. Сказать: «было красиво» — не сказать ничего. Ребята смогли совместить в своём шоу поставленную хореографию и множество вспышек пламени. Дождливый весенний вечер для гостей фестиваля стал очень даже жарким.
В целом, на «Коконе» мне понравилось. Несмотря на то, что это мероприятие весьма специфическое и можно даже сказать «для своих», человек непосвящённый может найти там кучу интересных моментов.
Очень здорово, что находятся люди, готовые рассказать широкой аудитории о своём хобби, а может даже и принять в свои ряды.
Фотограф Игорь Селезнёв
Как указано в группе фестиваля в ВК, «Кокон» – это ковровский конвент по ролевому моделированию, исторической реконструкции и историческому танцу.
На самом деле, за этой лаконичной формулировкой скрывается куча активностей, зрелищ, музыки и эмоций, которые организаторы подарили как участникам, так и просто людям с улицы.
Нам удалось прийти на праздник в самый разгар: в субботу вечером. И поверьте, там было, на что посмотреть.
В фойе группа «Гуси» исполняла ирландскую лирику. Публике не удалось усидеть на стульях. Все пустились в пляс. Атмосфера — словно на каком-то ирландском празднике.
В кабинетах на втором этаже кипели шпионские страсти. В программе было написано «Практикум «Мастера по Раю и Вальгалле: Будет Битва!». Я зашёл в кабинет, послушал минут десять, ничего не понял и стал искать организаторов, чтобы они объяснили мне: что вообще тут происходит.
Оказалось, это были семинары о том, как правильно построить ролевую игру.
А вот что такое ролевые игры и с чем их едят?
— Есть определённая концепция, сюжет. Люди выбирают роли. Это похоже на театр, но просто зрителей нет. Плюс накладываются определённые условия того игрового мира, где происходит действие. Например, участники находятся в космическом корабле и им необходимо решить какую либо головоломку в течение часа. Причём каждый персонаж имеет свои цели, предпочтения, желания. Игры бывают кабинетные и полигонные. Второй тип имеет широкий размах: берётся в аренду подходящее помещение, шьются костюмы и т.п.
Чтобы гости и участники фестиваля не умерли с голода и не остались без сувенира, на фестивале организовали ярмарку. Получилось красиво и очень оригинально. Можно было согреть душу и тело стаканом горячего взбитня, приобрести кому-нибудь в подарок расписной пряник или же просто и без изысков съесть бутерброд с сыром и колбасой.
На втором этаже продавалась куча всякой всячины: браслеты, кольца, серьги. От изобилия увиденного глаза разбегались в разные стороны.
Завершило первый день кокона фаершоу творческой группы «Путь солнца», которая приехала к нам из Владимира. Сказать: «было красиво» — не сказать ничего. Ребята смогли совместить в своём шоу поставленную хореографию и множество вспышек пламени. Дождливый весенний вечер для гостей фестиваля стал очень даже жарким.
В целом, на «Коконе» мне понравилось. Несмотря на то, что это мероприятие весьма специфическое и можно даже сказать «для своих», человек непосвящённый может найти там кучу интересных моментов.
Очень здорово, что находятся люди, готовые рассказать широкой аудитории о своём хобби, а может даже и принять в свои ряды.
Фотограф Игорь Селезнёв
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