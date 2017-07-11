Олег Митяев и другие - на фестивале в Доброграде. Не пропусти!

Фестиваль найдет отклик в сердце каждого, кто прикоснется к авторской песне.

Более десятка артистов не только выступят на различных площадках Доброграда, но и проведут творческие встречи и мастер-классы.Это фестиваль для тех, кто устал от городской суеты и хочет провести выходные наедине с природой и чудесными строчками талантливых исполнителей.