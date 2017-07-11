События

Олег Митяев и другие - на фестивале в Доброграде. Не пропусти!

Anna_Kalinina
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Фестиваль авторской песни Олега Митяева пройдет с 11 по 13 августа и соберет самых известных в нашей стране авторов и исполнителей собственных песен.



Более десятка артистов не только выступят на различных площадках Доброграда, но и проведут творческие встречи и мастер-классы.

Музыку по вкусу найдет каждый гость фестиваля:
для взрослых – авторские строчки под звуки гитары,
для детей – интерактивное музыкальное шоу Фиксиков,
а в завершении фестиваля – концерт группы Уматурман.

Это фестиваль для тех, кто устал от городской суеты и хочет провести выходные наедине с природой и чудесными строчками талантливых исполнителей.

Фестиваль найдет отклик в сердце каждого, кто прикоснется к авторской песне.






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