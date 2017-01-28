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«Подожгли» школу. Переполох во время контрольной
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26 января на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в одной из школ города Коврова. Сигнал пришел в автоматическом режиме от системы противопожарной защиты, установленной в школе.
По данному сигналу к месту происшествия были высланы пожарные подразделения. Но выяснилось, что ни пожара, ни дыма в учебном учреждении нет. Причиной переполоха стало излишнее любопытство и хулиганство учеников, нажавших на кнопку ручного пожарного извещателя в школе.
Что такое ручной пожарный извещатель, как он выглядит и для чего он нужен?
В самом простом исполнении ручной пожарный извещатель представляет собой красную коробочку с подвижным элементом, кнопкой или рычагом, изменение положения которого принудительно запускает автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре во всем здании.
Сигнал о запуске пожарной сигнализации в школах и детских садах автоматически дублируется на пульт ближайшей пожарной части. Именно поэтому любопытство школьников к красной коробочке, установленной на путях эвакуации, привело к прибытию пожарных машин во двор школы.
Огнеборцы обращают внимание, что подобные необдуманные действия приводят к отвлечению пожарных подразделений на ложные вызовы, а ведь в это время в другом месте людям действительно может понадобиться их помощь.
Кроме того, Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа за ложный вызов специализированных служб (статья 19.13).
Всех, кому интересны работа пожарной охраны, сотрудники МЧС приглашают на экскурсии в пожарно-спасательные части, где специалисты ответят на все интересующие вопросы и продемонстрируют работу техники и оборудования.
По данному сигналу к месту происшествия были высланы пожарные подразделения. Но выяснилось, что ни пожара, ни дыма в учебном учреждении нет. Причиной переполоха стало излишнее любопытство и хулиганство учеников, нажавших на кнопку ручного пожарного извещателя в школе.
Что такое ручной пожарный извещатель, как он выглядит и для чего он нужен?
В самом простом исполнении ручной пожарный извещатель представляет собой красную коробочку с подвижным элементом, кнопкой или рычагом, изменение положения которого принудительно запускает автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре во всем здании.
Сигнал о запуске пожарной сигнализации в школах и детских садах автоматически дублируется на пульт ближайшей пожарной части. Именно поэтому любопытство школьников к красной коробочке, установленной на путях эвакуации, привело к прибытию пожарных машин во двор школы.
Огнеборцы обращают внимание, что подобные необдуманные действия приводят к отвлечению пожарных подразделений на ложные вызовы, а ведь в это время в другом месте людям действительно может понадобиться их помощь.
Кроме того, Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа за ложный вызов специализированных служб (статья 19.13).
Всех, кому интересны работа пожарной охраны, сотрудники МЧС приглашают на экскурсии в пожарно-спасательные части, где специалисты ответят на все интересующие вопросы и продемонстрируют работу техники и оборудования.
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